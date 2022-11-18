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Почему пуля нагана утоплена в гильзу

Почему пуля нагана утоплена в гильзу

Автор:
18 ноября 2022 16:50
Сообщество : RealFishki
Метки: Оружие   Прошлое   интересное   история   наган   факты   
3706
6
У легендарного оружия была оригинальная конструкция. Создатели её нашли множество интересных и на тот момент очень даже передовых решений.
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Почему же не подошли обычные?
К несчастью, старший брат, Эмиль Наган вскоре после разработки первых моделей ослеп и доделывал его уже младший - Леон. Выяснилась одна характерная проблема. Барабан должен вращаться и поэтому между ним и стволом всё равно будет маленький, но зазор.

Источник:

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Метки: Оружие   Прошлое   интересное   история   наган   факты   
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23  комментария
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5k
Hugo_RnD 2 часа назад
наверное, надо бы добавить, что передняя часть гильзы выступала за край барабана а сам барабан, при выстреле, сдвигался вперёд так, чтобы эта, выступающая часть гильзы, входила в ствол. А то из поста непонятно, как именно зазор перекрывался расширяющейся гильзой.
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21k
BiZ 24 минуты назад
краткое содержание: чтобы пороховой газ не проходил в зазор между барабаном и стволом.
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194
la_Contra Полчаса назад
Энергия переставала рассеяться... Может рассеиваться? Ведь рассеяться могут только сомнения в правильности составления и написания такого словооборота.
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10k
Дмитрий Полчаса назад
КМС по пулевой стрельбе (в молодости).
Стрелять из револьвера разрешали только с 16-ти лет.
Мощная пушка.
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21k
sssss3 36 минут назад
ну тогда уж и про храповик на торце барабана написали б.... и что посредством этого барбан продвигался вперёд и зазор перекрывала гильза
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19
Алексей Час назад
"А потом для стрелков и младших офицеров револьвер решили упростить, убрав взводящийся курок."
Убрали курок? Серьезно?
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19
Алексей Дмитрий Полчаса назад
Ну, мне-то не надо пояснять, я в курсе. А вот для остальных, наверное, надо так и писать, а не "убрав взводящийся курок". Курок-то никуда не делся, а вот возможность самовзвода была убрана.
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478
Лютый вам Бетховен Час назад
Один из символов Октябрьской революции. Простите дилетанта, но наган даже красив по своему.
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37k
turyst Час назад
"Как много буков." (с)

Можно же просто написать - "Для обтюрации". :)
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18
Sata33 2 часа назад
Интересно )))
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