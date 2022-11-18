Почему пуля нагана утоплена в гильзу

3706
6
У легендарного оружия была оригинальная конструкция. Создатели её нашли множество интересных и на тот момент очень даже передовых решений.
К нагану делались особые пули. Сейчас в ходу патроны с выступающей вперёд головкой пули, только частично погружённой в гильзу. А для нагана делались полностью утопленные в неё. Гильза даже чуть выступала за контуры пули.
Братья Леон и Эмиль Наган были были из Льежа. Старший изобрёл оригинальную конструкцию оружия, а потом они вместе создали предприятие Fabrique d'Armes Emile et Leon Nagant и стали выпускать револьверы в промышленном количестве.
×
×
Конструкция была обычной для этого типа оружия. Вращающийся барабан заряжался патронами калибра 9 мм. Были предусмотрены два типа выстрела: либо посредством взведения курка вручную, либо автоматически - через нажатие на спусковой крючок.
Братья смогли добиться того, чтобы их творение было принято на вооружение бельгийской армией.
Сначала наладили поставки модели шестизарядного револьвера с двойным механизмом спуска образца 1878 года. А потом для стрелков и младших офицеров револьвер решили упростить, убрав взводящийся курок. Вот так появилась модель 1883 года и вскоре оружие стали называть по фамилии создателей - Наган.
Братья смогли добиться того, чтобы их творение было принято на вооружение бельгийской армией.
Сначала наладили поставки модели шестизарядного револьвера с двойным механизмом спуска образца 1878 года. А потом для стрелков и младших офицеров револьвер решили упростить, убрав взводящийся курок. Вот так появилась модель 1883 года и вскоре оружие стали называть по фамилии создателей - Наган.
В 1895 году братья выиграли конкурс и заключили контракт на поставку 20 тысяч экземпляров оружия для нужд российской армии. Но в нашей стране распространение получил семизарядный револьвер-наган калибром 7,62 мм.
Помимо поставок с предприятия братьев Наган была достигнута договорённость, согласно которой револьверы стали производить на нескольких предприятиях непосредственно в России. Вот тогда-то наган и стал стал в нашей стране одним из самых известных и узнаваемых видов оружия.
Параллельно стали производить те самые особые патроны с пулей утопленной в гильзу.
Помимо поставок с предприятия братьев Наган была достигнута договорённость, согласно которой револьверы стали производить на нескольких предприятиях непосредственно в России. Вот тогда-то наган и стал стал в нашей стране одним из самых известных и узнаваемых видов оружия.
Параллельно стали производить те самые особые патроны с пулей утопленной в гильзу.
Почему же не подошли обычные?
К несчастью, старший брат, Эмиль Наган вскоре после разработки первых моделей ослеп и доделывал его уже младший - Леон. Выяснилась одна характерная проблема. Барабан должен вращаться и поэтому между ним и стволом всё равно будет маленький, но зазор.
К несчастью, старший брат, Эмиль Наган вскоре после разработки первых моделей ослеп и доделывал его уже младший - Леон. Выяснилась одна характерная проблема. Барабан должен вращаться и поэтому между ним и стволом всё равно будет маленький, но зазор.
При ударе спускового механизма порох взрывается и образуются газы, которые на большой скорости выталкивают из ствола пулю.
Но из-за зазора часть газов рассеивалась и доля энергии расходовалась впустую. От этого страдали точность, дальность и сила удара. Леон так и не придумал как изменить конструкцию нагана. И тогда он придумал хитрый ход - изменил патрон.
Но из-за зазора часть газов рассеивалась и доля энергии расходовалась впустую. От этого страдали точность, дальность и сила удара. Леон так и не придумал как изменить конструкцию нагана. И тогда он придумал хитрый ход - изменил патрон.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- "Грустные" истории из соцсетей
- Смертельные забавы: игра «кукушка», полюбившаяся офицерами 19 века
- Рыбак построил себе дом над собственным прудом для рыбной ловли
- В США полиция придумала добрый способ помогать приютским животным
Новости партнёров
реклама
Стрелять из револьвера разрешали только с 16-ти лет.
Мощная пушка.
Подают барабан вперёд казённик и ползун.
Убрали курок? Серьезно?
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ МАУЗЕР.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!
Можно же просто написать - "Для обтюрации". :)