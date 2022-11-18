Почему пуля нагана утоплена в гильзу

Конструкция была обычной для этого типа оружия. Вращающийся барабан заряжался патронами калибра 9 мм. Были предусмотрены два типа выстрела: либо посредством взведения курка вручную, либо автоматически - через нажатие на спусковой крючок.

Братья смогли добиться того, чтобы их творение было принято на вооружение бельгийской армией.

Сначала наладили поставки модели шестизарядного револьвера с двойным механизмом спуска образца 1878 года. А потом для стрелков и младших офицеров револьвер решили упростить, убрав взводящийся курок. Вот так появилась модель 1883 года и вскоре оружие стали называть по фамилии создателей - Наган.