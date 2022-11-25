Почему одни славяне используют латиницу, а другие кириллицу?

У сербов, черногорцев и боснийцев с письмом не всё так просто - сильно ощущается влияние католических соседей-хорватов, которые говорят на том же сербохорватском языке, но пользуются в письме латиницей.

Ещё когда эти три народа были в составе общей Югославии начали писать латинским алфавитом. В Сербии его все понимают и лишней кириллической клавиатуры не нужно. Поэтому сербы сейчас практически все личные переписки ведут латиницей. Кириллицей только официальные вывески печатают, да некоторые книги.