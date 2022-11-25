Почему одни славяне используют латиницу, а другие кириллицу?

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Известно, что в славянском мире используется два вида письменности. Были и другие, к примеру, глаголица, но основные - эти два.
Но почему же произошло это разделение?
Во многом вопрос в политике. Был большой шанс того, что общей религией всех славян станет восточное христианство (православие), а письменностью - кириллица. Которая, кстати, была придумана специально для славянских языков Кириллом и Мефодием в 9 веке. Братья работали в первом мощном славянском государстве, что занимало половину восточной Европы Великой Моравии.
Во многом вопрос в политике. Был большой шанс того, что общей религией всех славян станет восточное христианство (православие), а письменностью - кириллица. Которая, кстати, была придумана специально для славянских языков Кириллом и Мефодием в 9 веке. Братья работали в первом мощном славянском государстве, что занимало половину восточной Европы Великой Моравии.
Но Великая Моравия пала под ударами венгерских кочевников. А на славянские народы началось сильное религиозное и военное наступление католиков. Которые признают единственным языком богослужения лишь латынь. И никакого другого.
Те славянские народы, что угодили в католичество, приняли латинский язык как язык Церкви, а латинский алфавит как свою единственную письменность. Это как раз словаки, словенцы, чехи, хорваты, чехи.
Те славянские народы, что угодили в католичество, приняли латинский язык как язык Церкви, а латинский алфавит как свою единственную письменность. Это как раз словаки, словенцы, чехи, хорваты, чехи.
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А вот славянские народы, что приняли православное христианство, смогли сохранить славянскую кириллицу. Православная церковь позволяла им вести службы на собственных языках, а богослужебные книги переводились на общий старославянский язык. Вот так кириллицу получили болгары, сербы, черногорцы, русичи, славяне-македонцы, боснийцы.
У сербов, черногорцев и боснийцев с письмом не всё так просто - сильно ощущается влияние католических соседей-хорватов, которые говорят на том же сербохорватском языке, но пользуются в письме латиницей.
Ещё когда эти три народа были в составе общей Югославии начали писать латинским алфавитом. В Сербии его все понимают и лишней кириллической клавиатуры не нужно. Поэтому сербы сейчас практически все личные переписки ведут латиницей. Кириллицей только официальные вывески печатают, да некоторые книги.
Ещё когда эти три народа были в составе общей Югославии начали писать латинским алфавитом. В Сербии его все понимают и лишней кириллической клавиатуры не нужно. Поэтому сербы сейчас практически все личные переписки ведут латиницей. Кириллицей только официальные вывески печатают, да некоторые книги.
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Латиница-кириллица - это водораздел между Западом и Востоком. Те славянские народы, которые уже легли под Запад, перешли на латиницу и обратились в папизм. Поляки, чехи, словаки, хорваты, словенцы. Те, кто сопротивляются Западу, пока еще испольхуют кириллицу и православие. Сербы, скопьенцы, болгары, белорусы, россияненцы, украинцы. Сербы, скопьенцы и украинцы находятся в промежуточном состоянии - скоро и они перейдут на латиницы и лягут под Папу.