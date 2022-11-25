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Почему одни славяне используют латиницу, а другие кириллицу

Почему одни славяне используют латиницу, а другие кириллицу

Автор:
25 ноября 2022 18:24
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   интересное   история   письменность   факты   язык   
1424
5
Известно, что в славянском мире используется два вида письменности. Были и другие, к примеру, глаголица, но основные - эти два.
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Метки: Прошлое   интересное   история   письменность   факты   язык   
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7  комментариев
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1k
fivus Час назад
учите матчасть. А то доходит до приколов, когда ученый из Питера (академик В.А. Чудинов) приезжает в Египет и внезапно обнаруживает на статуях "древнеегипетских богов" русские резы и руницы, которые говорят , что это статуи Макожи
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2k
Autumn2015 7 минут назад
Почему автор ничего не пишет про полабских (внезапно - живущих " по Лабе", т.е. на берегах Эльбы) сербов, вполне славянский, но чего-то немецкий народ?
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Всё просто. Потому, что некоторые оскотинились и прогнулись "под изменчивый мир". Типичный пример - пшеки и им подобные. Нынешняя уркаина - молодая проститутка. врагов славянского Мира, а пшечия - старая. И старая завидует новой, хотя они одного поля ягоды. Уверен. Еслии нынешнюю уркаину не додавят, они там тожюе на латиницу перейдут, ну толчо затем, чтоб "Нэ як у москалей". Как и в Польше было, сотни лет назад и много где, по окраинам расселения славян. Многие уже разве ля справки омнчт ято Берлин был сравянским городом и там когде-от общались на древнерусском ии чем-ти подобным и писали не латиницей. Фак общеисзвесный. но об том помнить берлинцам не надо. :)
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Почему одни славяне используют латиницу, а другие кириллицу?
Латиница-кириллица - это водораздел между Западом и Востоком. Те славянские народы, которые уже легли под Запад, перешли на латиницу и обратились в папизм. Поляки, чехи, словаки, хорваты, словенцы. Те, кто сопротивляются Западу, пока еще испольхуют кириллицу и православие. Сербы, скопьенцы, болгары, белорусы, россияненцы, украинцы. Сербы, скопьенцы и украинцы находятся в промежуточном состоянии - скоро и они перейдут на латиницы и лягут под Папу.
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1k
Сергей 2 часа назад
Очень малограмотная статья. Ничего не сказано о учеников Кирила и Методия, где они развили свою деятельность и как распространилась кирилица.
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