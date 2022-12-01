Очень странная деталь советского чайного сервиза

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Есть в романе "Принц и нищий" момент, когда мальчик из бедной семьи присутствует на обеденной церемонии, где ему подносят чашу с розовой водой для полоскания рта и омовения рук, а он решил из неё попить.
Минуту мальчик разглядывал золотую чашу, потом отпил из неё глоток и возвратил милорду Берклею, который стоял с ней наготове с салфеткой.
"Нет, это мне совсем не нравится, милорд, - сказал мальчик. - Пахнет чудесно, но никакой крепости нет." Выглядит это всё довольно забавно, но мальчика можно понять, ведь многие и современные люди тоже не всегда распознают полоскательницу среди остальных предметов сервиза.
"Нет, это мне совсем не нравится, милорд, - сказал мальчик. - Пахнет чудесно, но никакой крепости нет." Выглядит это всё довольно забавно, но мальчика можно понять, ведь многие и современные люди тоже не всегда распознают полоскательницу среди остальных предметов сервиза.
А ведь в большинство советских чайных и кофейных сервизов включало в себя полоскательницу. Обычно этим не очень глубоким, но вместительным "мискам" частенько отводили роль сухарницы или конфетницы. Иногда там хранили фрукты или десерты, но практически никогда не использовали по прямому назначению.
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Наибольшее распространение полоскательницы получили в Европе 17 века. Его использовали для слива кипятка, которым согревали чашку и заварочный чайник в процессе чаепития. А ещё в полоскательницу сливали остатки заварки, ведь чай нужно было пить только свежий.
В царской России, где были в хожу долгие "самоварные" посиделки, полоскательницу использовали заодно и как "капельник" - подставляли её под носик самовара, чтобы на скатерть не стекали капли.
Также можно было встретить полоскательницу и в столовых сервизах: там её использовали для небольшого мытья рук. Кстати, в современных ресторанах, особенно где меню из морепродуктов, часто подают к столу полоскательницы со слегка подкисленной водой. Кстати, неловкость, описанная Марком Твеном, происходят иногда до сих пор.
Также можно было встретить полоскательницу и в столовых сервизах: там её использовали для небольшого мытья рук. Кстати, в современных ресторанах, особенно где меню из морепродуктов, часто подают к столу полоскательницы со слегка подкисленной водой. Кстати, неловкость, описанная Марком Твеном, происходят иногда до сих пор.
В советское время "полоскательные чаши" делали из керамики или стекла для сервизов, а из металла как штучный товар. Чаши, которые были предназначены для самоваров, делали из медных сплавов и они были или фасонной формы, или конической.
Латунные, никелированные и мельхиоровые полоскательницы чаще всего делали в виде полусферы на плоском основании или же фасонного вида и на обязательной подставке.
Помните такие полоскательницы?
Латунные, никелированные и мельхиоровые полоскательницы чаще всего делали в виде полусферы на плоском основании или же фасонного вида и на обязательной подставке.
Помните такие полоскательницы?
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Чемпионат мира-1966 стал для сборной СССР самым успешным в ее истории.
В Великобритании команда Николая Морозова добралась до полуфинала и заняла четвертую строчку, уступив Португалии (2:1) в матче за бронзу. есмотря на то, что советские футболисты пролетели мимо медалей, призами их все равно не обделили. В Великобритании сборной СССР вручили экспериментальные утешительные медали, а затем (что еще интереснее) позвали на прием к королеве Елизавете II, куда также были приглашены призеры чемпионата мира Англия (золото), ФРГ (серебро) и Португалия.
Праздничный банкет в далекой капиталистической стране произвел на советских футболистов огромное впечатление. Они не ожидали, что королева уделит им внимание, и были откровенно шокированы размахом торжества и изобилием диковинных блюд.
Впрочем, намного сильнее на том банкете удивлялись другие гости. За несколько часов футболисты сборной СССР своим чудным поведением не раз невольно приковывала к себе внимание.
Все началось с того, что футболисты пришли на прием не во фраках, как полагается, а в простых костюмах с гербом, в которых приехали на чемпионат мира. Так одеться их заставил глава делегации из КГБ.
В общем, фраки не позволили нам надеть. «В чем приехали в том и пойдем!» Это серый костюм с гербом и темно-синие брюки. Туфли мы сразу выкинули, в Англии купили хорошие. Заходим во всем этом три команды на нас смотрят, вытаращив глаза. Как из инкубатора», вспоминал Сичинава.
Дальше было еще интереснее. Из-за закрытости Советского Союза у футболистов не было возможности посещать подобные мероприятия и учиться европейскому этикету, поэтому уже в самом начале вечера некоторые из них опозорились у всех на глазах.
«Смотрю, рассказывал муж, как народ себя будет вести. Но никто не знал этикета», вспоминала жена нападающего сборной СССР Анатолия Банишевского Инна. «Кто-то из ребят выпил лимонную воду, которая для мытья рук. У официантов глаза на лоб…»