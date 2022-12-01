Очень странная деталь советского чайного сервиза

В царской России, где были в хожу долгие "самоварные" посиделки, полоскательницу использовали заодно и как "капельник" - подставляли её под носик самовара, чтобы на скатерть не стекали капли.

Также можно было встретить полоскательницу и в столовых сервизах: там её использовали для небольшого мытья рук. Кстати, в современных ресторанах, особенно где меню из морепродуктов, часто подают к столу полоскательницы со слегка подкисленной водой. Кстати, неловкость, описанная Марком Твеном, происходят иногда до сих пор.