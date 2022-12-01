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Очень странная деталь советского чайного сервиза

Очень странная деталь советского чайного сервиза

Автор:
01 декабря 2022 16:35
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   СССР   интересное   история   посуда   факты   
1220
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Есть в романе "Принц и нищий" момент, когда мальчик из бедной семьи присутствует на обеденной церемонии, где ему подносят чашу с розовой водой для полоскания рта и омовения рук, а он решил из неё попить.
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Метки: Прошлое   СССР   интересное   история   посуда   факты   
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7  комментариев
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1k
Dimon 19 минут назад
Нет, не было, а вот нахрен не нужная супница была и только место занимала! Ни разу суп в неё ни наливали и вообще никак не использовали. А насчёт омывания рук хмм....обычно перед тем как сесть за стол, гости шли в ванную и мыли руки!
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23k
Serg2001 Полчаса назад
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11k
Ivan Полчаса назад
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1k
ChePaev 55 минут назад
В советское время этот атрибут сервировки совсем исчез и советские люди, будучи на приемах за границей, не раз вызывали конфуз у местных используя эти полоскательницы по незнанию не по назначению .
Чемпионат мира-1966 стал для сборной СССР самым успешным в ее истории.
В Великобритании команда Николая Морозова добралась до полуфинала и заняла четвертую строчку, уступив Португалии (2:1) в матче за бронзу. есмотря на то, что советские футболисты пролетели мимо медалей, призами их все равно не обделили. В Великобритании сборной СССР вручили экспериментальные утешительные медали, а затем (что еще интереснее) позвали на прием к королеве Елизавете II, куда также были приглашены призеры чемпионата мира Англия (золото), ФРГ (серебро) и Португалия.
Праздничный банкет в далекой капиталистической стране произвел на советских футболистов огромное впечатление. Они не ожидали, что королева уделит им внимание, и были откровенно шокированы размахом торжества и изобилием диковинных блюд.
Впрочем, намного сильнее на том банкете удивлялись другие гости. За несколько часов футболисты сборной СССР своим чудным поведением не раз невольно приковывала к себе внимание.
Все началось с того, что футболисты пришли на прием не во фраках, как полагается, а в простых костюмах с гербом, в которых приехали на чемпионат мира. Так одеться их заставил глава делегации из КГБ.
В общем, фраки не позволили нам надеть. «В чем приехали в том и пойдем!» Это серый костюм с гербом и темно-синие брюки. Туфли мы сразу выкинули, в Англии купили хорошие. Заходим во всем этом три команды на нас смотрят, вытаращив глаза. Как из инкубатора», вспоминал Сичинава.
Дальше было еще интереснее. Из-за закрытости Советского Союза у футболистов не было возможности посещать подобные мероприятия и учиться европейскому этикету, поэтому уже в самом начале вечера некоторые из них опозорились у всех на глазах.
«Смотрю, рассказывал муж, как народ себя будет вести. Но никто не знал этикета», вспоминала жена нападающего сборной СССР Анатолия Банишевского Инна. «Кто-то из ребят выпил лимонную воду, которая для мытья рук. У официантов глаза на лоб…»
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0
Крым Новейшая история 56 минут назад
Точно было!
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284
Stekr Час назад
Дежавю, вроде недавно пост был.
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19k
Corvus Corax Час назад
Было ж не так давно...
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