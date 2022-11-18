15 прикольных штук, при виде которых так и подмывает сказать: "Круто, хочу себе!"

В интернете можно найти абсолютно все. И молот Тора в виде магнита, и вертикальную шахматную доску, и много чего еще. Обычно при виде абсолютно ненужной, но классной штуки возникает желание срочно ее купить. Мы собрали коллекцию таких бесполезных, но крутых товаров.