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15 прикольных штук, при виде которых так и подмывает сказать: "Круто, хочу себе!"

15 прикольных штук, при виде которых так и подмывает сказать: "Круто, хочу себе!"

Автор:
18 ноября 2022 13:59
Метки: Вещи   интересно   интернет   круто хочу   прикольные штуки   фото   
4593
16

В интернете можно найти абсолютно все. И молот Тора в виде магнита, и вертикальную шахматную доску, и много чего еще. Обычно при виде абсолютно ненужной, но классной штуки возникает желание срочно ее купить. Мы собрали коллекцию таких бесполезных, но крутых товаров.

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А вы когда-нибудь покупали ненужные, но очень интересные вещички?

Источник:

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Метки: Вещи   интересно   интернет   круто хочу   прикольные штуки   фото   
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32  комментария
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1k
Сергей 2 часа назад
вешалка - реальная круть
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4k
Двестиграмм 3 минуты назад
помню как то купил телевизор
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356
adssaf afasffdsga 9 минут назад
Комментарий к фото
Если ты постоянный юзер, то нахрена. Если ты начинающий юзер, то нахрена - без этого быстрее научишься.
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356
adssaf afasffdsga 11 минут назад
Комментарий к фото
А мыть эту хренотень как?
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27k
Квантовый переход 19 минут назад
Сегодня день рекламы?
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4k
iovan2011 Полчаса назад
Распылитель в лейке работать не будет
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7k
Bely Полчаса назад
всё прикольное
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7k
Nikolay Полчаса назад
Незакрепленный ковер на металлической лестнице должен рассматриваться как явное покушение на убийство
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19k
nobody® 39 минут назад
Комментарий к фото
В корне неверная поделка. Мьёльнир - это другой молот. Если Тор пойдёт чистить Мьёльнир, Громсекира уже будет торчать в Торе.
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286
Артем Петухов Час назад
Ночник клевый
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479
Денис Веселов Час назад
Шахматы прикольные , но это надо такой расскошный дом , в котором большой зал, камин , кресла. И вы с приятелям попивая коньяк и дымя сигарами , задумчиво говорите слуге куда переставить фигуру)))
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19
Sata33 Час назад
Все довольно неплохо , но разве у Тора был гибрид топора и молота ?
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19
Sata33 Karagi 18 минут назад
Комиксы не читал , а в кино был просто молот ...
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2k
Медвежопок 2 часа назад
Кровать хороша, но согласен без неё, была б такая комната, куда эту красоту впихнуть можно.
А разработчик крана не в курсе, что иногда в воде полно известковой примеси, и оттирать её из всех этих неровностей будет тем ещё развлечением.
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5k
Игорь Михайлов 2 часа назад
я это хотеть!!!

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65
Sneg Игорь Михайлов 40 минут назад
Вот прикинь, заснул и в темноте коленями о полку с книгами, бах! Переворачиваешься на другой бок и ноут на полу! Да, и бара в нём нет...
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881
РусланКрым 2 часа назад
Неплохо в холостяцкую квартиру ...сексодром хороший
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3k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Если на кране включить большой напор, то из верхних отверстий будет лететь вперед
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
В очередной раз зашел в пост с подобным названием и опять ничего не захотелось. Что же такое! Кругом обман.
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