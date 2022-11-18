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Самая шикарная тюрьма в мире находится в Австрии

Самая шикарная тюрьма в мире находится в Австрии

Автор:
18 ноября 2022 13:34
Сообщество : Факты
Метки: Леобен   австрия   история   камера   камера люкс   сидим с комфортом   тюрьма   факты   
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Когда большинство людей думают о тюрьме, они представляют себе тесную камеру с неприемлемыми условиями жизни. Но это определенно не относится к Центру правосудия Леобен в Австрии! Не зря его называют самой роскошной тюрьмой в мире. Хотя, конечно, поселиться там все равно не хочется.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Леобен   австрия   история   камера   камера люкс   сидим с комфортом   тюрьма   факты   
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Борис Карабанов 44 минуты назад
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