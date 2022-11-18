Самая шикарная тюрьма в мире находится в Австрии

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Когда большинство людей думают о тюрьме, они представляют себе тесную камеру с неприемлемыми условиями жизни. Но это определенно не относится к Центру правосудия Леобен в Австрии! Не зря его называют самой роскошной тюрьмой в мире. Хотя, конечно, поселиться там все равно не хочется.
Тюрьма, расположенная в австрийском Леобене, была спроектирована всемирно известным архитектором Йоспехом Хоэнсинном. Здание было завершено в 2004 году. Одно из преимуществ этой тюрьмы заключается в том, что здесь не допускают переполненности. Максимальная вместимость — 205 заключенных.
Снаружи это больше похоже на конгресс-центр, чем на тюрьму. На внешней стороне здания по периметру тюрьмы размещены две цитаты. Они таковы: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» и «Со всеми лицами, лишенными свободы, следует обращаться гуманно и с уважением к присущему человеческой личности достоинству». Первая цитата - из Международного пакта о гражданских и политических правах.
Большинство тюрем снаружи выглядят пугающе, но эта действительно прекрасна. Сотрудники хвастаются, что у них есть окна от пола до потолка, позволяющие заключенным видеть улицу. На некоторых этажах есть балконы.
Заключенным разрешено передвигаться по своим камерам, а также по общим помещениям. У каждого заключенного есть собственная ванная комната и кухня.
В Америке эту тюрьму раскритиковали за то, что, по мнению американцев, заключенные в такой тюрьме вообще не ощутят наказания. Но в Европе эта конструкция тюрьмы стала образцом. Аналогичную тюрьму планируют построить и на окраине Берлина.
Заключенным в тюрьме Леобен предоставляется много свободного времени. В это время они могут заниматься спортом, готовить еду, а также носить собственную одежду. Это помогает сократить расходы на содержание тюрьмы и заключенных.
Многие люди думают, что это тюрьма для "белых воротничков", но в ней содержатся заключенные, которые просто ждут суда, вплоть до особо жестоких преступников.
Тюрьма была спроектирована не только для того, чтобы красиво выглядеть снаружи и обеспечивать преступникам комфорт. Ее называют реабилитационным центром, целью которого является дать заключенным возможность чувствовать себя комфортно, пока они находятся в заботливой среде, где у них есть время подумать о совершенных преступлениях. Сотрудники тюрьмы надеются, что это вдохновит их жить честно, когда они вернутся в общество.
А теперь взгляните на тюрьму Леобен вживую!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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