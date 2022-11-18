Самая шикарная тюрьма в мире находится в Австрии

Тюрьма была спроектирована не только для того, чтобы красиво выглядеть снаружи и обеспечивать преступникам комфорт. Ее называют реабилитационным центром, целью которого является дать заключенным возможность чувствовать себя комфортно, пока они находятся в заботливой среде, где у них есть время подумать о совершенных преступлениях. Сотрудники тюрьмы надеются, что это вдохновит их жить честно, когда они вернутся в общество.