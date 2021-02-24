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Художник наносит новый макияж куклам, делая их лица максимально реалистичными

Художник наносит новый макияж куклам, делая их лица максимально реалистичными (18 фото)

Автор:
24 февраля 2021 08:50
Сообщество : Искусство
Метки: Хосе Франсиско Сересо Рольдан   барби   знаменитости   идеи   искусство   куклы   персонажи   фото   художник   
746
18
Хосе Франсиско Сересо Рольдан превращает кукол в знаменитостей и известных персонажей.
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Метки: Хосе Франсиско Сересо Рольдан   барби   знаменитости   идеи   искусство   куклы   персонажи   фото   художник   
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6  комментариев
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33k
AGM Час назад
Двум азиаткам сделал европеоидные лица.
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345
• ‿ Полчаса назад
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1k
Sergei Ogarkov 38 минут назад
В половине случаев, как на мертвяков перед похоронами смотришь.
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12k
* 46 минут назад
Прикольно, всегда хотел научиться рисовать, но так и не смог.
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5k
Александр 50 минут назад
Хэтэуэй и Шер годится, остальное что-то не очень.
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8k
Vacony Час назад
игрушки должны оставаться игрушками
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