Художник наносит новый макияж куклам, делая их лица максимально реалистичными

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Хосе Франсиско Сересо Рольдан превращает кукол в знаменитостей и известных персонажей.
Куклы — излюбленные игрушки, и большинство детей в мире любят с ними играть, правда порой некоторые люди склонны переносить эту свою любовь к куклам во взрослую жизнь. Сегодня очень модно воссоздавать кукол и перекрашивать их лица, чтобы они выглядели более детализировано и реалистично, именно этим занимается испанский художник Хосе Франсиско Сересо Рольдан (José Francisco Cerezo Roldan).
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Хосе снимает макияж, который наносят на свои продукты кукольные компании, раскрашивая их на свой вкус. Ему нравится наделять кукол лицами знаменитостей и персонажей из телешоу, книг и фильмов. Благодаря художнику куклы больше напоминают людей, а не большеглазых мультипликационных персонажей с нереалистичными пропорциями.
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Метки: Хосе Франсиско Сересо Рольдан барби знаменитости идеи искусство куклы персонажи фото художник
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