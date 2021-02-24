Художник наносит новый макияж куклам, делая их лица максимально реалистичными

Куклы — излюбленные игрушки, и большинство детей в мире любят с ними играть, правда порой некоторые люди склонны переносить эту свою любовь к куклам во взрослую жизнь. Сегодня очень модно воссоздавать кукол и перекрашивать их лица, чтобы они выглядели более детализировано и реалистично, именно этим занимается испанский художник Хосе Франсиско Сересо Рольдан (José Francisco Cerezo Roldan).