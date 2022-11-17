«Это стало моей Родиной»: Иван Охлобыстин рассказал почему приехал на Донбасс

Он там уже не в первый раз - и наверняка не в последний.
Охлобыстин был одним из первых, кто поддержал спецоперацию. Не только на словах, но и на деле: после успешного сбора солидной суммы почти в 14 миллионов рублей, Иван лично поехал сопровождать гуманитарный груз.
В зоне СВО он побывал уже несколько раз:
«В общей сложности я был там полтора месяца. Привез четыре каравана «гуманитарки». Потом мы сняли документальный фильм о людях: важно сохранить для истории эти прекрасные лица и их судьбы, чтобы не было статистического подхода. Народ Донбасса — слишком обще. На самом деле это — Марья Петровна, Сергей Александрович, машинист, военный, водитель. Сохранить это понимание — было главной задачей [съемок]. Кроме того, моя дочь работала в госпитале на передовой.
Я, помимо съемок, отвозил на передовую рации, и чего не хватает. Если у нас чего-то нет, то представьте, что происходит там, где почти десять лет идут боевые действия.
Сейчас мы отправляем новый караван с зимней одеждой. Приближается зима, а там люди в летней, взять другую негде. Сейчас отправляем около тысячи курток, штанов, берцы на меху, свитеры, термобелье, коптеры, даже две машины покупаем. Посмотрим, что будет дальше. Замечательные у нас люди».
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