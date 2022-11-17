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«Это стало моей Родиной»: Иван Охлобыстин рассказал почему приехал на Донбасс

«Это стало моей Родиной»: Иван Охлобыстин рассказал почему приехал на Донбасс

Автор:
17 ноября 2022 18:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Спецоперация   гуманитарная помощь   донбасс   иван охлобыстин   сбор   сво   
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Он там уже не в первый раз - и наверняка не в последний.

Охлобыстин был одним из первых, кто поддержал спецоперацию. Не только на словах, но и на деле: после успешного сбора солидной суммы почти в 14 миллионов рублей, Иван лично поехал сопровождать гуманитарный груз.

В зоне СВО он побывал уже несколько раз:

«В общей сложности я был там полтора месяца. Привез четыре каравана «гуманитарки». Потом мы сняли документальный фильм о людях: важно сохранить для истории эти прекрасные лица и их судьбы, чтобы не было статистического подхода. Народ Донбасса — слишком обще. На самом деле это — Марья Петровна, Сергей Александрович, машинист, военный, водитель. Сохранить это понимание — было главной задачей [съемок]. Кроме того, моя дочь работала в госпитале на передовой.

Я, помимо съемок, отвозил на передовую рации, и чего не хватает. Если у нас чего-то нет, то представьте, что происходит там, где почти десять лет идут боевые действия.

Сейчас мы отправляем новый караван с зимней одеждой. Приближается зима, а там люди в летней, взять другую негде. Сейчас отправляем около тысячи курток, штанов, берцы на меху, свитеры, термобелье, коптеры, даже две машины покупаем. Посмотрим, что будет дальше. Замечательные у нас люди».

Источник:

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Метки: Спецоперация   гуманитарная помощь   донбасс   иван охлобыстин   сбор   сво   
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8  комментариев
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Data Tutashija Час назад
Уважение! Достойная позиция достойного человека. За его помощь Донбассу - низкий поклон!
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Роман Чурин 21 минуту назад
Чего-то скаклы не комментят. У них что-то с ипалом?
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August

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