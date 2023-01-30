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«Они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый Abrams. Гойда!»: Иван Охлобыстин рассказал о выплатах за уничтоженные западные танки

«Они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый Abrams. Гойда!»: Иван Охлобыстин рассказал о выплатах за уничтоженные западные танки

Автор:
30 января 2023 14:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: абрамс   донбасс   иван охлобыстин   премия   сво   танк   
1925
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Он утверждает, что об этом ему сообщили российские бизнесмены.

Нехилые 10 миллионов рублей обещают за каждый подбитый танк. По крайней мере, так уверяет актёр Иван Охлобыстин:

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«Уважаемые друзья!

С нескрываемым удовольствием, спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый "Абрамс".

Гойда!»

Иван вообще известен своими патриотическими высказываниями:

Охлобыстин не раз бывал на Донбассе и привозил бойцам и мирным жителям гуманитарную помощь.

Источник:

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Метки: абрамс   донбасс   иван охлобыстин   премия   сво   танк   
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14  комментариев
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Надо бы накинуть еще миллионов 5. За 15 миллионов хохлы продадут абсолютно исправный Абрам для музея в Кубинке.
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1k
КолдурасЪ Час назад
Надо хохлам предложить,они сами всё продадут!
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6k
Умница-красавица Час назад
Да за такие деньги они нам их уже подбитыми сдавать будут
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63k
doker Час назад
Что меня бесит - наши русские жлобы!
Объясню на пальцах - я выходил на работу в выходной день - 6 000 рублей мне платил хозяин. Нормально? Пойдёт.
За сутки на фронте. "ЗА СУТКИ" - в боевых действиях - 8 500 рублей!
Суки жадные, человек жизнью рискует!
Теперь о танках... Вы цену этого "абрамса" знаете?
Ну и заплатите, бл*ь, нормально, а не эту х**ю - 10млн.р.
Дайте 10%, как за установку УНИТАЗА в элитной квартире в вашей *баной Москве!
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3k
Денис 2 часа назад
Вот и начало партизанского движения в Украине по уничтожению тяжёлой техники.
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10k
Shtoppi 2 часа назад
<<Это будет славная охота!>>
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August

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