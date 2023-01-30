«Они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый Abrams. Гойда!»: Иван Охлобыстин рассказал о выплатах за уничтоженные западные танки

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Он утверждает, что об этом ему сообщили российские бизнесмены.
Нехилые 10 миллионов рублей обещают за каждый подбитый танк. По крайней мере, так уверяет актёр Иван Охлобыстин:
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«Уважаемые друзья!
С нескрываемым удовольствием, спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый "Абрамс".
Гойда!»
Иван вообще известен своими патриотическими высказываниями:
Охлобыстин не раз бывал на Донбассе и привозил бойцам и мирным жителям гуманитарную помощь.
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Объясню на пальцах - я выходил на работу в выходной день - 6 000 рублей мне платил хозяин. Нормально? Пойдёт.
За сутки на фронте. "ЗА СУТКИ" - в боевых действиях - 8 500 рублей! Суки жадные, человек жизнью рискует!
Теперь о танках... Вы цену этого "абрамса" знаете?
Ну и заплатите, бл*ь, нормально, а не эту х**ю - 10млн.р.
Дайте 10%, как за установку УНИТАЗА в элитной квартире в вашей *баной Москве!
1300 руб/смена - выход в выходные 2600! Электромонтер ЖКХ.
2 электрика обслуживают 45 домов (3950 квартир)
к тому же прямо сейчас они туда не поедут, их просто нет физически их надо ещё изготовить на заводах, а они к слову сейчас выполняют заказ на абрамсы для польши и тайваня
Конь тухлодырый , ты сам то откуда пишешь ? А ? Кочерга горбатая ...