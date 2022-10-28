Ветеран Великой Отечественной войны решила отдать все свои сбережения на изготовление снайперской винтовки

И подарить её самому меткому стрелку спецоперации.
Ветеран ВОВ, Анна Константиновна Федина, решила потратить 700 тысяч рублей на подарок участнику СВО. Это все её сбережения, но пенсионерка об этом вообще не переживала.
Оказывается, она до сих пор увлекается оружием. А особенно - снайперским. И неплохо в нём разбирается. Когда решила сделать такой подарок, то написала письмо руководителю предприятия Lobaev Arms и попросила его изготовить снайперскую винтовку «Сталинград».
Оружейники из Тарусы так впечатлились поступком ветерана, что изготовили винтовку бесплатно.
И отправили её на Донбасс. Скорее всего, она уже в руках у лучшего снайпера спецоперации. Который теперь сражается за Родину, за себя, и за ветерана Анну Константиновну Федину.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Укропитеки вам не понять .
Пусть это изделие послужит мечом ярости и отваги в руках держащих его . И пусть держит его достойнейший .
Хочу думать и знать , что этот харалужный меч будет глыбой стоять на защите мира правды и справедливости .
Сайт Мин. Обороны.
Заходим , читаем шедевр.
https://vvo.ric.mil.ru/Rekomenduemhttps://vvo.ric.mil.ru/Rekomenduem
"У Росії гроші на озброєння збирають з пенсіонерів."
Денег НЕ взяли.
Молодцы ребята, особое уважение.