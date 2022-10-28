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Ветеран Великой Отечественной войны решила отдать все свои сбережения на изготовление снайперской винтовки

Ветеран Великой Отечественной войны решила отдать все свои сбережения на изготовление снайперской винтовки

Автор:
28 октября 2022 14:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Снайпер   Спецоперация   ветеран   винтовка   оружейники   сво   сталинград   стрелок   
696
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И подарить её самому меткому стрелку спецоперации.

Ветеран ВОВ, Анна Константиновна Федина, решила потратить 700 тысяч рублей на подарок участнику СВО. Это все её сбережения, но пенсионерка об этом вообще не переживала.

Оказывается, она до сих пор увлекается оружием. А особенно - снайперским. И неплохо в нём разбирается. Когда решила сделать такой подарок, то написала письмо руководителю предприятия Lobaev Arms и попросила его изготовить снайперскую винтовку «Сталинград».

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Оружейники из Тарусы так впечатлились поступком ветерана, что изготовили винтовку бесплатно.

И отправили её на Донбасс. Скорее всего, она уже в руках у лучшего снайпера спецоперации. Который теперь сражается за Родину, за себя, и за ветерана Анну Константиновну Федину.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Снайпер   Спецоперация   ветеран   винтовка   оружейники   сво   сталинград   стрелок   
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19  комментариев
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72k
Viktor Час назад
Только так и никак иначе!
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12k
Kostick 2 минуты назад
глянул, красивая винтовка. вот только почему только под лапуа и винчестер магнумы? получается своих патронов нет?
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31k
MatveiVainrub 15 минут назад
Вот это поступок !!! ВОТ ЭТО ВЕТЕРАН !!!
Укропитеки вам не понять .
Пусть это изделие послужит мечом ярости и отваги в руках держащих его . И пусть держит его достойнейший .
Хочу думать и знать , что этот харалужный меч будет глыбой стоять на защите мира правды и справедливости .
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2k
Александр Полчаса назад
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182
iskra Александр 8 минут назад
То ли в современной России нет богатых колхозников,то ли они не считают нужным покупать за свои деньги танки и самолеты.
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204
Иннoгeнтий 52 минуты назад
С такой винтовкой обязательно в комплекте должна идти такая книга.
Сайт Мин. Обороны.
Заходим , читаем шедевр.

https://vvo.ric.mil.ru/Rekomenduemhttps://vvo.ric.mil.ru/Rekomenduem
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8k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Уже вижу эту информации под другим заголовком:
"У Росії гроші на озброєння збирають з пенсіонерів."
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25k
albedo 54 минуты назад
Все таки поколение великой отечественной - героическое поколение.
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45
Sata33 Час назад
Не совсем понятно , у армии нет винтовок , или это какая-то супер крутая ?
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45
Sata33 Мафусаил 47 минут назад
Не , с желанием все понятно , я исключительно про винтовку хотел спросить .
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