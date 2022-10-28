Ветеран Великой Отечественной войны решила отдать все свои сбережения на изготовление снайперской винтовки

Ветеран ВОВ, Анна Константиновна Федина, решила потратить 700 тысяч рублей на подарок участнику СВО. Это все её сбережения, но пенсионерка об этом вообще не переживала.

Оказывается, она до сих пор увлекается оружием. А особенно - снайперским. И неплохо в нём разбирается. Когда решила сделать такой подарок, то написала письмо руководителю предприятия Lobaev Arms и попросила его изготовить снайперскую винтовку «Сталинград».