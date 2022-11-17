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Что особенного в людях с отрицательным резус-фактором

Что особенного в людях с отрицательным резус-фактором

Автор:
17 ноября 2022 18:02
Сообщество : RealFishki
Метки: Генетика   беременность   интересное   исследования   кровь   наука   родительство   
557
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Известно, что кровь человека делится на 4 группы и два резус-фактора. Самой распространённой считается вторая группа и у 85% населения планеты положительный резус-фактор. А что с отрицательным?
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Источник:

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Метки: Генетика   беременность   интересное   исследования   кровь   наука   родительство   
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3  комментария
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Вит Z 14 минут назад
Вот теперь не знаю,то ли я космический пришелец,то ли королевских кровей....)))))
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minimalism

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