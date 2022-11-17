Что особенного в людях с отрицательным резус-фактором

Исключение - это женщины, которые беременны от мужчины с положительным резусом. Если ребёнок наследует кровь отца есть шанс возникновения резус-конфликта, который может не проявиться в первую беременность. Врачи из Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии объясняют, что резус-конфликт может проявиться только в том случае, если в кровь роженицы попали клетки крови плода у которого положительный резус-фактор. Во время беременности кровь плода и матери обычно не смешивается и это происходит чаще во время родов. У организма нет антигенов и в ответ на их появление он вырабатывает антитела, которые должны уничтожить чужеродные клетки. У современных медиков есть лекарство, чтобы нивелировать эти последствия и спасти новорожденного.