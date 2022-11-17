Что особенного в людях с отрицательным резус-фактором

557
7
Известно, что кровь человека делится на 4 группы и два резус-фактора. Самой распространённой считается вторая группа и у 85% населения планеты положительный резус-фактор. А что с отрицательным?
Ещё в эпоху Возрождения люди пытались перелить кровь от одного человека другому, в лечебных целях. Но лишь в 1818 году впервые данная процедура произошла успешно. Ещё полтора века понадобилось на то, чтобы понять причину, почему рецепиент, у которого совпадает группа крови с донором, всё равно умирает после переливания.
Термин "резус-фактор" прочно укрепился только в 1963 году и вошёл в медицинскую практику. Согласно клиническим исследованиям докторов Ландштейнера и Винера на поверхности клеток эритроцитов существует белок и антиген. Но в том случае, если его нет, то есть резус - отрицательный и кровь с антигенами переливать в неё нельзя, иначе возникнет гемолитическая реакция, убивающая рецепиента. Люди с отрицательным резусом встречаются довольно-таки редко.
Но помимо сложностей с прямым переливанием крови в случае экстренного хирургического вмешательства, проблему у людей с отрицательным резусом в целом нет.
Но помимо сложностей с прямым переливанием крови в случае экстренного хирургического вмешательства, проблему у людей с отрицательным резусом в целом нет.
×
×
Исключение - это женщины, которые беременны от мужчины с положительным резусом. Если ребёнок наследует кровь отца есть шанс возникновения резус-конфликта, который может не проявиться в первую беременность. Врачи из Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии объясняют, что резус-конфликт может проявиться только в том случае, если в кровь роженицы попали клетки крови плода у которого положительный резус-фактор. Во время беременности кровь плода и матери обычно не смешивается и это происходит чаще во время родов. У организма нет антигенов и в ответ на их появление он вырабатывает антитела, которые должны уничтожить чужеродные клетки. У современных медиков есть лекарство, чтобы нивелировать эти последствия и спасти новорожденного.
Но вот если это вторые или третьи роды женщины с отрицательным резус-фактором, а её дети всё продолжают наследовать положительную кровь папы, то её организм уже заранее распознает чужеродные антитела и ещё в утробе начинает уничтожать плод. Но если начать своевременное лечение, то ребёнка обязательно спасут. Интересно, что такая ситуация вообще возникает, ведь организм будущей мамы полностью перестраивается так, чтобы выносить беременность и сохранить ребёнка любыми путями. Наличие резус-конфликта всегда вызывает повышенное внимание врачей.
Без фантастических теорий происхождения людей с отрицательным резус-фактором обойтись человечество не могло. В начале 21 века американский писатель Брэд Стейгер, который прославился публикациями научно-популярных работ о паранормальных явлениях, громко заявил, что люди с отрицательным резусом - это наследники космических пришельцев. Ну а как ещё-то!
Но выводы свои он даже обосновал: согласно теории Дарвина все люди произошли от общих предков-обезьян. А все до единого приматы обладают положительным резус-фактором. И откуда же тогда у 15% людей на планете взялась таинственная отрицательная кровь и почему её обладателей до сих пор так мало.
Но выводы свои он даже обосновал: согласно теории Дарвина все люди произошли от общих предков-обезьян. А все до единого приматы обладают положительным резус-фактором. И откуда же тогда у 15% людей на планете взялась таинственная отрицательная кровь и почему её обладателей до сих пор так мало.
Учёные предположили, что люди с отрицательной кровью появились на земле примерно 35 тысяч лет назад. В это же время у архаичного человеческого общества началось разделение на условные знать и аристократию. ДНК-исследования остатков крови многих представителей древних европейских королевских фамилий говорят о том, что у большинства из них отрицательный резус-фактор.
Если посмотреть на медкарту современных монархов, то, к примеру, у Елизаветы II, которая является потомком немецкой Кобург-Готской династии и приходится праправнучкой королеве Виктории, был отрицательный резус-фактор. У её мужа, Филиппа Маунтбеттена, наследника древних Оттонов и праправнука российского царя Николая I, тоже была кровь с отрицательным резусом.
Дети их были рождены без каких-то резус-конфликтов. Может быть природа изначально создала этот пренатально-гемолитический барьер для регуляции благородной крови в популяции? И все люди с отрицательным резус-фактором - наследники древнейших знатных родов?
Дети их были рождены без каких-то резус-конфликтов. Может быть природа изначально создала этот пренатально-гемолитический барьер для регуляции благородной крови в популяции? И все люди с отрицательным резус-фактором - наследники древнейших знатных родов?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Куда пропали вкусные помидоры
- В разных углах мира находятся идеально ровные шары: откуда они взялись?
- Фигуры Лихтенберга: опасно, но очень красиво
- Изобретён робот, который может дистанционно оперировать сосуды
- Дикие эксперименты по воскрешению людей
Новости партнёров
реклама