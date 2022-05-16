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Фигуры Лихтенберга: опасно, но очень красиво

Фигуры Лихтенберга: опасно, но очень красиво

Автор:
16 мая 2022 18:58
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   исследования   история   наука   фото   электричество   
623
7
Они появляются на многих поверхностях, которые не пропускают электричество - от кожи человека до древесины. Считается, что изучение фигур Лихтенберге помогло учёным создать лазерные принтеры и ксерокс.
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Источник:

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Метки: интересное   исследования   история   наука   фото   электричество   
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7  комментариев
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2k
Yus 4 часа назад
Очередная тупость от недоучки. Если тело НЕ пропускает электричество, то никаких следов не останется.
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205
Александр Yus 3 часа назад
Для получения узора твёрдый диэлектрик (дерево, например) покрывают проводящим составом и.....
. читай внимательней!
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77k
parallax 2 часа назад
Судя по фотографии спины, эти фигуры позволяют выявлять возможное искривление позвоночника. :)
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34
Lexx 3 часа назад
Может оно и красиво, но здоровья на вряд ли прибавляет.
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