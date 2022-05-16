Фигуры Лихтенберга: опасно, но очень красиво

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Они появляются на многих поверхностях, которые не пропускают электричество - от кожи человека до древесины. Считается, что изучение фигур Лихтенберге помогло учёным создать лазерные принтеры и ксерокс.
За последние годы выжигание фигур Лихтенберга на дереве электрическим током стало очень популярным среди художников. Для получения узора твёрдый диэлектрик (дерево, например) покрывают проводящим составом и подключают к выводам высоковольтного трансформатора. И дерево начинает по искровым каналам прогорать от одного контакта к другому.
На полученные линии, что оставил электрический разряд, некоторые льют краску и получается что-то, весьма похожее на молнию.
Этот метод искусства называется фрактальным выжиганием, так как фигуры Лихтенберга - это именно что фракталы - узоры, любая часть которых в миниатюре отображает общую картину.
Рисунки завораживают и вдохновляют многих творцов. Но фрактальное выжигание очень опасно для тех, кто выбирает именно такой путь реализации своего творчества.
Этот метод искусства называется фрактальным выжиганием, так как фигуры Лихтенберга - это именно что фракталы - узоры, любая часть которых в миниатюре отображает общую картину.
Рисунки завораживают и вдохновляют многих творцов. Но фрактальное выжигание очень опасно для тех, кто выбирает именно такой путь реализации своего творчества.
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В Орегоне был случай с 26-летней женщиной которая решила попробовать этот метод, изучив обучающие ролики на Ютубе. Она вынула из микроволновой печи высоковольтный трансформатор и с его помощью попыталась получить электрический разряд.
Но разряд прошел через её тело и если бы не приятельница, которая услышала из соседней комнаты необычные звуки, то всё могло бы закончиться летальным исходом, ведь температура дуги может достичь десятков тысяч градусов по Цельсию. Женщина получила несколько ожогов, а также ей ампутировали пальцы. Но она не погибла, в отличие от австралийца, который также воспользовался ненадёжными онлайн-уроками.
Но разряд прошел через её тело и если бы не приятельница, которая услышала из соседней комнаты необычные звуки, то всё могло бы закончиться летальным исходом, ведь температура дуги может достичь десятков тысяч градусов по Цельсию. Женщина получила несколько ожогов, а также ей ампутировали пальцы. Но она не погибла, в отличие от австралийца, который также воспользовался ненадёжными онлайн-уроками.
Также фигуры Лихтенберга могут возникать на теле человека после ударов молний. Это похоже, будто по телу раскинулись красные перья. По примерным подсчётам только одна молния из полумиллиона попадает в человека и те, кто отделался после этого только фигурами Лихтенберга - счастливые люди. Три четверти выживших становятся инвалидами.
Феномен этого рисунка разорванных капилляров практически не изучен. В феврале 2022 года учёные Веронского университета опубликовали отчёт, где описали фигуры зелёного цвета на погибшем от удара молнии человеке, что поставило их коллег в тупик.
Феномен этого рисунка разорванных капилляров практически не изучен. В феврале 2022 года учёные Веронского университета опубликовали отчёт, где описали фигуры зелёного цвета на погибшем от удара молнии человеке, что поставило их коллег в тупик.
Философ, публицист, учёный Георг Кристоф Лихтенберг (1742-1799) сделал в своей жизни несколько интересных открытий. Очень остроумный человек, великолепный оратор и даже горб совершенно не мешал ему жить.
В 21 год Лихтенберг поступил в Геттингенский университет. Там он изучал физику, а через шесть лет стал профессором этого самого университета. Кстати, помимо науки, его также прославили сатирические произведения, которые восхищали Гёте и Канта. Он был королем мастерских острот и ёрнических наблюдений. Их собрали в книгу и уже после его смерти, в 1801 году, опубликовали.
В 21 год Лихтенберг поступил в Геттингенский университет. Там он изучал физику, а через шесть лет стал профессором этого самого университета. Кстати, помимо науки, его также прославили сатирические произведения, которые восхищали Гёте и Канта. Он был королем мастерских острот и ёрнических наблюдений. Их собрали в книгу и уже после его смерти, в 1801 году, опубликовали.
А те самые фигуры, которые назвали в его честь, Лихтенберг открыл совершенно случайно. Он проводил с электричеством эксперименты и использовал ручной ёмкостной электростатический генератора, который используется для создания электростатистического заряда при помощи процесса электростатической индукции.
Как-то раз Лихтенберг оставил этот самый прибор надолго без внимания и на его поверхности образовался толстый слой пыли. И во время очередного опыта электрический заряд нарисовал на поверхности потрясающе красивые фракталы. Учёный восторженно говорил, что в некоторых местах узоры напоминали звёзды.
Как-то раз Лихтенберг оставил этот самый прибор надолго без внимания и на его поверхности образовался толстый слой пыли. И во время очередного опыта электрический заряд нарисовал на поверхности потрясающе красивые фракталы. Учёный восторженно говорил, что в некоторых местах узоры напоминали звёзды.
И Лихтенберг активно работал с обнаруженным феноменом, он использовал самые разные изоляторы и порошкообразные субстанции. И он придумал, как можно надёжно получить эти узоры и запечатлеть их на бумаге. А позже, гораздо позже, его эксперименты стали основой для создания технологии ксерокопирования. И именно Георг Лихтенберг стал первым художником, который превращал эти узоры в произведения искусства, помещая их в рамки и под стекло.
Источник:
АНТИФИШКИ
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