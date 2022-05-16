Фигуры Лихтенберга: опасно, но очень красиво

В Орегоне был случай с 26-летней женщиной которая решила попробовать этот метод, изучив обучающие ролики на Ютубе. Она вынула из микроволновой печи высоковольтный трансформатор и с его помощью попыталась получить электрический разряд.

Но разряд прошел через её тело и если бы не приятельница, которая услышала из соседней комнаты необычные звуки, то всё могло бы закончиться летальным исходом, ведь температура дуги может достичь десятков тысяч градусов по Цельсию. Женщина получила несколько ожогов, а также ей ампутировали пальцы. Но она не погибла, в отличие от австралийца, который также воспользовался ненадёжными онлайн-уроками.