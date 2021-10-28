6 самых дорогих вещей, принадлежащих Илону Маску

Миллиардер Илон Маск накопил огромное состояние за счет своих технологических предприятий и недавно официально стал самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes. Учитывая состояние свыше 270 миллиардов долларов, неудивительно, что Маск владеет неслыханными предметами роскоши. Вот несколько самых дорогих вещей, принадлежащих экцсентричному миллиардеру.
Одна из самых дорогих вещей, принадлежащих Маску – кольцо из бриллиантов и рубинов с эмблемой Tesla. Это специальное кольцо стоимостью более 37 000 долларов создал известный дизайнер Бен Баллер. Это был его подарок Маску, и что делает кольцо еще более особенным, так это тот факт, что Маск – единственная знаменитость, кому Баллер делал подобный подарок. Однако это была благодарность Маску от Баллера за создание Tesla, которая обеспечила работой около 50 000 американцев.
Илон тратит большую часть своего времени на разработку футуристических технологий, которые должны навсегда изменить наше представление о транспорте. При этом он тратит большую часть своих денег на покупку самых лучших в мире машин. В его гараже хранились такие роскошные авто, как Audi Q7, который стоит около 70 000 долларов, и Jaguar Series 1 1967 года, который обошелся миллиардеру примерно в 104 000 долларов. Маск также владеет электрокарами, в том числе Tesla Roadster ценой около 200 000 долларов. У миллиардера также была легендарная McLaren F1, которую он разбил в серьезной аварии несколько лет назад.
Илон Маск является гордым обладателем нескольких частных яхт. Говорят, что это одни из самых роскошных и дорогих яхт в мире, но их стоимость держится в секрете. Он также владеет не менее роскошным частным самолетом, стоимость которого составляет около 70 000 долларов. Самолет изготовила компания Gulfstream Aerospace по индивидуальному заказу Маска в 2015 году.
Даже Илон Маск, который не верит в расточительство по стандартам миллиардеров, приобрел несколько дорогих и стильных домов. Например, его особняк в Лос-Анджелесе с футуристическим дизайном стоил около 4,5 миллионов долларов. Дом площадью около 280 квадратных метров включает четыре большие спальни и три ванные комнаты. Маск купил этот дом в 2014 году по цене около 3,37 миллиона долларов, но после ремонта и изменения некоторых элементов дизайна цена выросла до 4,5 миллиона долларов.
Маск выставил эту недвижимость на продажу, когда купил потрясающий в Бель-Эйре, на который потратил еще 17 миллионов долларов. Дом площадью около 1880 квадратных метров с семью спальнями, девятью ванными комнатами, огромным кинозалом, бассейном и теннисным кортом, явно был апгрейдом по сравнению с последней собственностью Маска. Однако в 2020 году миллиардер начал активно продавать недвижимость, и в итоге у него остался только один дом за 50 000 долларов.
Тот факт, что владелец SpaceX также владеет лучшими в мире ракетными установками, вряд ли кого-то удивит, поскольку Маск лично руководит и управляет этими проектами. Ему принадлежит Falcon 9, двухступенчатая ракета-носитель для запуска кораблей в космос. Это также одна из самых продвинутых разработок, созданных его компанией SpaceX, и ее стоимость составляет около 62 миллиона долларов. SpaceX также разработала Falcon Heavy – более крупную и тяжелую установку по сравнению со ее предшественником. Она стоит более чем в два раза дороже Falcon 9 – около 150 миллионов долларов.
Говоря о богатствах Илона Маска, невозможно не упомянуть многочисленные компании, которыми владеет миллиардер, а также всевозможные проекты, в которые он вложился. Например, Маск является счастливым обладателем домена «x.com», который стоит около 1 миллиона долларов. Пожалуй, одно из главных владений Маска – компания SpaceX, которая за последние годы достигла невероятных высот. Ее стоимость составляет около 74 миллиардов долларов. Еще один известный проект Маска – производитель солнечных батарей SolarCity, который базируется в Сан-Матео, Калифорния. Компания SolarCity является дочерней компанией знаменитой Tesla и стоит около 3,5 миллиардов долларов.
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Маск один из основателей SpaceX и её СЕО.
Основными инвесторами являются Sequoia Capital, T. Rowe Price Group Inc., Ontario Teachers' Pension Plan, Alphabet Inc., Baillie Gifford и ещё ряд компаний.
У Маска Gulfstream G650 ER выпуска 2015, который оценивают в $70М.