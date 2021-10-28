6 самых дорогих вещей, принадлежащих Илону Маску

Даже Илон Маск, который не верит в расточительство по стандартам миллиардеров, приобрел несколько дорогих и стильных домов. Например, его особняк в Лос-Анджелесе с футуристическим дизайном стоил около 4,5 миллионов долларов. Дом площадью около 280 квадратных метров включает четыре большие спальни и три ванные комнаты. Маск купил этот дом в 2014 году по цене около 3,37 миллиона долларов, но после ремонта и изменения некоторых элементов дизайна цена выросла до 4,5 миллиона долларов.

Маск выставил эту недвижимость на продажу, когда купил потрясающий в Бель-Эйре, на который потратил еще 17 миллионов долларов. Дом площадью около 1880 квадратных метров с семью спальнями, девятью ванными комнатами, огромным кинозалом, бассейном и теннисным кортом, явно был апгрейдом по сравнению с последней собственностью Маска. Однако в 2020 году миллиардер начал активно продавать недвижимость, и в итоге у него остался только один дом за 50 000 долларов.