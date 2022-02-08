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Советские и российские пенсии: отличия, особенности и сравнение

Советские и российские пенсии: отличия, особенности и сравнение (12 фото)

Автор:
08 февраля 2022 21:58
Сообщество : Жить в России
Метки: ПФР   Россия   СССР   интересно   история   пенсии   рубль   
1431
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Чтобы не было каких-то недопониманий, хотелось бы сразу внести уточнение, все цифры, которые есть в данной статье являются средними по стране. Но прежде чем сравнивать пенсии двух стран, необходимо вспомнить, как в России появилось такой социальное явление как пенсия.

После революции и прихода большевиков к власти в Советском Союзе первое время не было пенсий как таковых, в современном понимании. Сохранялась система, похожая еще на ту, что функционировала в царское время. Денежные дотации получали только определенные категории людей. Если в царское время это были в основном те, у кого не было своей земли или кормильца, то есть офицеры, чиновники, вдовы аристократов или же сироты, то с 1929 года к ним добавились сначала бывшие военнослужащие инвалиды Красной армии, а также партийные активисты, которые состояли в партии еще до начала революции в России, ставшие получать пенсии по старости. Постепенно эти категории расширялись, и одними из последних получать пенсии стали крестьяне.

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Всеобщие пенсии ввели только в 1937 году в честь юбилея Великой Октябрьской Социалистической Революции. Но в этом законе, как раз-таки были упущены моменты, связанные с пенсиями для работников колхозов.

В 1956 году была проведена еще одна пенсионная реформа, с дополнениями, которые были приняты в 1964 году. С этого момента можно считать, что в России начали выдавать пенсию всем.

У системы расчета пенсий также были свои особенности. Например, максимальную пенсию, которую мог получить обычный человек - 120 рублей, а минимальную, так называемую социальную, 40 рублей. Вообще, при СССР стремились обеспечить почетную старость для людей, которые работали и трудились на благо общества. Несмотря на это, были и всевозможные "но". Пенсии городских жителей и людей из деревень и совхозов могли отличаться. На самую большую пенсию могли рассчитывать работники умственного труда, такие как учителя, а также врачи и инженеры, которые работали в городе.

Для того, чтобы выйти на пенсию, нужно было выработать некий стаж. Для женщин это было 20 лет, а для мужчин 25 лет. Как и сейчас, стаж мог быть и меньше, если человек работал на вредном производстве или в тяжелых условиях.

Также существовали и доплаты к пенсиям, если стаж работников превышал необходимый минимум.

На минимальную пенсию могли рассчитывать те, кто не работал или же кому не хватило лет для выработки минимального стажа. К слову, в этом положении после судьбоносного закона 1956 года чаще всего оказывались работники колхозов, потому как их стаж работы в хозяйствах зачастую не учитывался при уходе на пенсию с государственных предприятий. Позднее стаж все-таки начали учитывать.

В восьмидесятых средняя пенсия в Советском Союзе достигла своего максимума. Это связано с инфляцией и увеличением уровня жизни в СССР.

Еще одним интересным фактом о формировании пенсий в Советском Союзе, в качестве основы для расчета пенсий бралась одна пятилетка из десяти непрерывных лет будущего пенсионера, либо заработная плата за последний год. Чтобы между пенсионерами разных областей не было социальной пропасти, зарабатывающие до пенсии много, могли рассчитывать на 50% своего оклада, а получающие во время трудового стажа низкую заработную плату — получали пенсию до 85% от оклада. Таким образом, при выходе на пенсию разница между базовыми значениями пенсий у людей, выработавших необходимый стаж, составляла не больше 20 %.


Помимо базисных пенсий, также были и пенсии всесоюзного значения, их значения могли достигать 300 рублей, а в среднем равнялись 252 рублям. Также были и республиканские - в среднем 162 рубля и местные -140 рублей в месяц.

Военные на пенсии получали практически в два раза больше, чем обычные труженики. А только за звание героя СССР власти доплачивали к пенсии 20 рублей ежемесячно.

Сейчас вопрос с пенсиями обстоит несколько иначе. Если в Советское время государство несло ответственность за выплату пенсий напрямую, то сейчас эту функцию выполняет пенсионный фонд России. А пенсия рассчитывается по иной формуле. В ней присутствуют пенсионные коэффициенты, которые умножаются на стоимость этого коэффициента, меняющуюся каждый год, и к этому произведению прибавляется фиксированная сумма.

Аналитики решили сравнить размер пенсий в Советском Союзе и современной России. В качестве удобства они решили конвертировать стоимость советского рубля, приравняв его к 198 рублям.

Таким образом, у них получилось, что минимальная пенсия в Советском союзе 40 рублей, на нынешние деньги составляет 7920 рублей, тогда как минимальная пенсия в целом по России с 2022 года составляет 10 882. А максимальная для обычных трудяг - 120 советских рублей на современные деньги равна 23 760 рублям.

И хотя такое сравнение в целом имеет право на существование, нельзя не отмечать, что покупательская способность советских рублей была на порядок выше, чем сейчас.

Источник:

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Метки: ПФР   Россия   СССР   интересно   история   пенсии   рубль   
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4k
Дмитрий 2 часа назад
Серьезно, 23760 нынешних российских рублей ($316) равны 120 советским? Это не шутка?
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120k
arek14 24 минуты назад
1986 год. Таджикистан. Работал на строительстве Дангаринского тоннеля. Рабочие были со всего Союза . Коллега из Ижевска. Его мама всю жизнь отработала в колхозе. Вышла на пенсию. Пенсия 12 рублей .
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10
Алексей 37 минут назад
Не слушайте этого уе -ка. Мы на каникулах с младшим братом в 84 году ходили 2 раза в неделю за хлебом в магазин и покупали 16 буханок чёрного и 6 батонов белого . Чёрный в основном шёл на корм скоту а батоны ели сами. Чёрный стоил 12 . 14. 16 и 18 копеек
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10
Алексей 3 минуты назад
А кто-нибудь из минусовавших может хоть что нибудь по делу сказать?
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53k
doker Час назад
Ха! О колхозе... Бабушка получала пенсию 12 р, дедушка, ветеран и инвалид ВОВ, 40 р, а их дочь, ветеран труда, строитель, моя тётя - 120 р.
В 90х, после указов алкоголика Ельцина, дед в деревне "кормил" 3 семьи, а тёте хватало пенсии только на себя. Вот такая ситуация была.
Я о чём - минимальная пенсия была 12 рублей. А сейчас кто не работал получают на 3-4 тысячи меньше чем отпахавшие по 40 лет. Смешно....
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1k
Yus Час назад
Моя бабушка, мать-героиня, получала в СССР пенсию аж 31 рубль. Некогда ей было работать, она детей растила и воспитывала. Зато матушка, ветеран труда, получала пенсию 29000. Ну и как это сравнивать?
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