Советские и российские пенсии: отличия, особенности и сравнение

Еще одним интересным фактом о формировании пенсий в Советском Союзе, в качестве основы для расчета пенсий бралась одна пятилетка из десяти непрерывных лет будущего пенсионера, либо заработная плата за последний год. Чтобы между пенсионерами разных областей не было социальной пропасти, зарабатывающие до пенсии много, могли рассчитывать на 50% своего оклада, а получающие во время трудового стажа низкую заработную плату — получали пенсию до 85% от оклада. Таким образом, при выходе на пенсию разница между базовыми значениями пенсий у людей, выработавших необходимый стаж, составляла не больше 20 %.





Помимо базисных пенсий, также были и пенсии всесоюзного значения, их значения могли достигать 300 рублей, а в среднем равнялись 252 рублям. Также были и республиканские - в среднем 162 рубля и местные -140 рублей в месяц.