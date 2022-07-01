30 самых изысканных рецептов из юмористического проекта "Хаотичная еда"

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Интернет-сообщество «Chaotic Foods» собирает самые причудливые, непонятные и уморительные изображения еды. Тут есть и продукты, которые похожи на что-то другое, и продукты, которые используются не по назначению, и странные блюда, и неожиданно симпатичные блюда, и даже злобные коты, которые не хотят есть овощной салат. Приятного аппетита!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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