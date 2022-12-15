Сейм Польши признал Россию государством-террористом

В Совфеде уже отреагировали на это решение, напомнив о недавнем разделе Польши.
Сегодня сейм (нижняя палата парламента) Польши проголосовал за признание России государством, «поддерживающим терроризм и применяющим террористические меры». В тексте резолюции говорится, что Россия «систематически нарушает права человека, международное право, Устав ООН и совершает военные преступления, направленные против экономической деятельности, в том числе в сфере энергетики». В документе также присутствуют обвинения в геноциде и использовании террористических средств.
Замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров комментируя решение польских парламентариев, заявил, что антироссийские кампании Варшавы всегда заканчивались весьма печально. И нынешняя может привести к очередному, четвёртому, разделу Польши.
"Польша идет вразнос и, если так будет продолжать, на горизонте рано или поздно замаячит четвертый раздел Польши. Они три уже пережили кое-как, теряя территории", — заявил сенатор.
Сенатор Джабаров призвал поляков одуматься. По его мнению, Польша надеется на заокеанского брата, «не понимая, что, если что случится, им никто не поможет».
Напомним, что ранее аналогичное решение о признание России страной-террористом приняли парламенты Литвы, Латвии, Эстонии и Нидерландов, Европарламент и парламентская ассамблея Совета Европы. Последняя сделала это для галочки — никаких юридических последствий это не несёт, поскольку ранее подобных прецендентов не было.
Источник:
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Надо полностью отключить Европу от наших ресурсов.
Страна спонсор терроризма... Им что, в Варшаву шахидов подкинуть надо, что бы на остановках взрывались, может тогда поймут что такое терроризм?
Какие у Сейма полномочия?
Собраться в пятницу в баре, поговорить за политику?
Применяется при нечётком обозначении темы.
Пример:
Выпьем за любовь.
Обозначает:
Выполним ритуал употребления алкогольных напитков перорально в честь всего, что как-либо связано с высоким чувством любви.
Сам я коренной москвич. И использую, как и большинство живущих здесь людей, рязанский говор.
Особо не выпендриваясь.
В Питере, согласно ролику "в Питере пить" тоже ситуация не лучше.
И вообще ситуация похожа на различие Британского и Американского английского.
А значит изменена быть не может.
Поэтому, думаю можно вернуться к правам, возможностям и решениям польского Сейма.
И на что повлияет текущее решение Сейма.
Сдадут ли поляки назад, доведут ли законопроект и порвут какие-то контракты.
Или даже решат выкопать Качиньского.
- крайне точное определение действий США.
Почему сейчас должно быть исключение?
Территория Украины должна быть освобождена до Варшавы, т.к. Варшава -- русский город.
А дальше до атлантического океана нейтральная буферная зона безопасности, без флага, государственной принадлежности и вооружённых сил. Под контролем России.
Вернее под нейтральным белом флагом. Как это можно сделать, пусть спросят у международного олимпийского комитета.
ничему не научились
сейчас у поляков национальный бизнес за бензином и продкутами в Белоруссию ездить
ну и торгуйте со своими пиндосами партнерами у них и покупайте газ нефть
закрыть для польши небо над Россией, закрыть транзит, выгнать посольство и разорвать все сделки. ввести для поляков запрет даже на транзит.
И у США все неплохо получается.
Значит, нам нужно сделать так, чтобы от действий США наша экономика не страдала. А что при этом будет с Европой - это уже не наше дело, мы на это повлиять не можем.
Так, а если они щас начнут отжимать у укров территории, то они себя сами назовут террористами и введут против себя санкции? Обязаны просто.
И еще, говорят: как назовешь, так и поплывет. Как бы им за такие слова не прилетело от "террористов" :)) Раньше называли страной бензоколонкой - получали нефть-газ дешево, щас назвали террористами.. ну так будут получать по ракете.