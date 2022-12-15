Сейм Польши признал Россию государством-террористом

Сенатор Джабаров призвал поляков одуматься. По его мнению, Польша надеется на заокеанского брата, «не понимая, что, если что случится, им никто не поможет».





Напомним, что ранее аналогичное решение о признание России страной-террористом приняли парламенты Литвы, Латвии, Эстонии и Нидерландов, Европарламент и парламентская ассамблея Совета Европы. Последняя сделала это для галочки — никаких юридических последствий это не несёт, поскольку ранее подобных прецендентов не было.