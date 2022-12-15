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Сейм Польши признал Россию государством-террористом

Сейм Польши признал Россию государством-террористом

Автор:
15 декабря 2022 11:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Польша   Реакция   Россия   голосование   политика   сейм   страна-террорист   
1088
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В Совфеде уже отреагировали на это решение, напомнив о недавнем разделе Польши.

Сегодня сейм (нижняя палата парламента) Польши проголосовал за признание России государством, «поддерживающим терроризм и применяющим террористические меры». В тексте резолюции говорится, что Россия «систематически нарушает права человека, международное право, Устав ООН и совершает военные преступления, направленные против экономической деятельности, в том числе в сфере энергетики». В документе также присутствуют обвинения в геноциде и использовании террористических средств.

Замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров комментируя решение польских парламентариев, заявил, что антироссийские кампании Варшавы всегда заканчивались весьма печально. И нынешняя может привести к очередному, четвёртому, разделу Польши.

"Польша идет вразнос и, если так будет продолжать, на горизонте рано или поздно замаячит четвертый раздел Польши. Они три уже пережили кое-как, теряя территории", — заявил сенатор.

Сенатор Джабаров призвал поляков одуматься. По его мнению, Польша надеется на заокеанского брата, «не понимая, что, если что случится, им никто не поможет».


Напомним, что ранее аналогичное решение о признание России страной-террористом приняли парламенты Литвы, Латвии, Эстонии и Нидерландов, Европарламент и парламентская ассамблея Совета Европы. Последняя сделала это для галочки — никаких юридических последствий это не несёт, поскольку ранее подобных прецендентов не было.

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Метки: Польша   Реакция   Россия   голосование   политика   сейм   страна-террорист   
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57  комментариев
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16k
Александр 8 часов назад
Получается, если они покупают нефть, газ у России и занимаются прочими делами, они спонсоры терроризма?
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12k
Сергей 20 секунд назад
Предлагаю признать пОльшу недогосударством. А пшеков, пшеками.
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41k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
понятно, после хохлов будут пшеки.
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9k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Кстати за "преступления в сфере энергетики" хохлам они ничего не предъявляли
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4k
Frank Borman 3 часа назад
А почему бы Госдуме не признать официально Польшу американским жополизом и страной-пр@ституткой? Принцип взаимности в международной политике пока еше никто не отменял.
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31k
Юр21 3 часа назад
Ай пилядь как мне стыдно то стало, теперь прямо кушать немогу!
Страна спонсор терроризма... Им что, в Варшаву шахидов подкинуть надо, что бы на остановках взрывались, может тогда поймут что такое терроризм?
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16k
sgb66 5 часов назад
А нам надо поднять вопрос о правомочности передачи Польше германских земель после Второй мировой. Декоммунизация, так сказать...
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4k
Egoro 5 часов назад
Пшекия ох. Уе. Ла
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5k
Александр 6 часов назад
Дума может в ответ назвать Польшу государством-скунсом)))
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1k
Довер Иванович 6 часов назад
Наконец то!!! я думал не признают. Что дальше еще повесят?
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1k
K_II_T 6 часов назад
Собака лает, караван идет.
Какие у Сейма полномочия?
Собраться в пятницу в баре, поговорить за политику?
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8k
Фомич 6 часов назад
А ведь когда-то всё это закончится и снова придется сотрудничать с Россией. Как они тогда выкручиваться будут? Америку от Европы сами европейцы отделять будут, когда наконец поймут как их Штаты обули.
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10k
MMH 7 часов назад
«систематически нарушает права человека, международное право, Устав ООН и совершает военные преступления, направленные против экономической деятельности, в том числе в сфере энергетики»
- крайне точное определение действий США.
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7k
mbr 7 часов назад
"Польша идет вразнос и, если так будет продолжать, на горизонте рано или поздно замаячит четвертый раздел Польши. Они три уже пережили кое-как, теряя территории" -- так это старая добрая традиция -- раздел Польши по результатам мировой войны.
Почему сейчас должно быть исключение?

Территория Украины должна быть освобождена до Варшавы, т.к. Варшава -- русский город.
А дальше до атлантического океана нейтральная буферная зона безопасности, без флага, государственной принадлежности и вооружённых сил. Под контролем России.
Вернее под нейтральным белом флагом. Как это можно сделать, пусть спросят у международного олимпийского комитета.
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4k
Евгений Д 8 часов назад
Эти пшеки гадкие допрыгаются
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29k
Ashabad 8 часов назад
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634
KoteBasilio 8 часов назад
полякам всё мало ! уже и яблочками то своими давились
ничему не научились

сейчас у поляков национальный бизнес за бензином и продкутами в Белоруссию ездить

ну и торгуйте со своими пиндосами партнерами у них и покупайте газ нефть

закрыть для польши небо над Россией, закрыть транзит, выгнать посольство и разорвать все сделки. ввести для поляков запрет даже на транзит.
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29k
Ashabad 8 часов назад
Очередное подтверждение мысли, что России надо выходить из экономики Запада. Необходимо добиваться экономической независимости от Европы. И тогда все их подобные "решения" нам будут по... эта... нам будет на них наплевать.
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4k
просто Дмитрий 8 часов назад
а потом... А нас то за що??????
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23k
Добрый Алабай 8 часов назад
Дума должна признать польшу государством-гиеной.
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11k
.Атеист. 8 часов назад
Деб:лы, мать их!
Так, а если они щас начнут отжимать у укров территории, то они себя сами назовут террористами и введут против себя санкции? Обязаны просто.

И еще, говорят: как назовешь, так и поплывет. Как бы им за такие слова не прилетело от "террористов" :)) Раньше называли страной бензоколонкой - получали нефть-газ дешево, щас назвали террористами.. ну так будут получать по ракете.
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