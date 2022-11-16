С USB на 220: Переходники на любой вкус и цвет

Необычные переходники для всего подряд. Некоторые переходники даже позволяют превратить трактор в локомотив, а патроны для ламп в розетки... Только не спрашивайте, зачем это всё нужно...

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2. Начнём с электроприборов 0 Источник:

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4. Забавно сконструировали 0 Источник:

5. Пробки не выбьет? 0 Источник:

6. Вот так вилочка 0 Источник:

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20. Apple... 0