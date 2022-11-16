С USB на 220: Переходники на любой вкус и цвет

2517
21
Необычные переходники для всего подряд. Некоторые переходники даже позволяют превратить трактор в локомотив, а патроны для ламп в розетки... Только не спрашивайте, зачем это всё нужно...
×
×
11.
Можно покупать любые автомобили, а потом и не париться о левостороннем или правостороннем движении...
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия
- Паранойя снова разыгралась: всё о слежке
- Тайные желания, которые возникали у всех
- Мастера отмазок за своим любимым делом
- Не туда нажал... и понеслось! Всё о Госуслугах
Метки: usb Прикол интересное переходники подборка розетки
Новости партнёров
реклама
Этот переходник -собственность первого канала для дачников.
Подключаешь к тв и можно грядки пометом удобрять.
Только тут он неправильный!
Вот более-менее правильный
В подвале или подъезде, где розеток нет, а электроинструмент подключить надо - вещь незаменимая
Других идей нет? По работе например бывает нужно перфоратор включить в подъезде или подвале. Искать розетку, тянуть переноску из-за пяти минут посверлить?
А если это бескислородная медь, то вообще Хай Энд подключение.