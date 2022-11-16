FISHKINET
Сообщество Юмор 15938 постов • 3177 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
С USB на 220: Переходники на любой вкус и цвет

С USB на 220: Переходники на любой вкус и цвет

Автор:
16 ноября 2022 17:19
Сообщество : Юмор
Метки: usb   Прикол   интересное   переходники   подборка   розетки   
2517
21
Необычные переходники для всего подряд. Некоторые переходники даже позволяют превратить трактор в локомотив, а патроны для ламп в розетки... Только не спрашивайте, зачем это всё нужно...
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: usb   Прикол   интересное   переходники   подборка   розетки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Levyathan 2 часа назад
Это с HDMI-только не на воду.
Этот переходник -собственность первого канала для дачников.
Подключаешь к тв и можно грядки пометом удобрять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Женя Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
a_komolow 56 минут назад
Комментарий к фото
Эта штука называется - ввёртыш!
Только тут он неправильный!
Вот более-менее правильный
В подвале или подъезде, где розеток нет, а электроинструмент подключить надо - вещь незаменимая

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Axel Час назад
"Ещё никогда не было так удобно воровать электричество в подъезде"

Других идей нет? По работе например бывает нужно перфоратор включить в подъезде или подвале. Искать розетку, тянуть переноску из-за пяти минут посверлить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Trilik Час назад
Незаменимая вещь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lexx Час назад
Левый с правым каналом перепутаны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90
Nikolai Lexx Час назад
Нет. Подключено верно.
А если это бескислородная медь, то вообще Хай Энд подключение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Korolev 2 часа назад
Комментарий к фото
А педали?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

121016



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Балтийский янтарь, который стал загадкой для учёных
Балтийский янтарь, который стал загадкой для учёных
16 глупых и несбывшихся предсказаний умных людей
16 глупых и несбывшихся предсказаний умных людей
Набирающие популярность в сообществах
7 щемящих сердце фотографий, за каждой из которых стоит удивительная история
7 щемящих сердце фотографий, за каждой из которых стоит удивительная история
Сверхтяжелая ракета SLS отправила к Луне космический корабль «Орион»
Сверхтяжелая ракета SLS отправила к Луне космический корабль «Орион»
Обычные люди, которые просто не смогли остаться в стороне
Обычные люди, которые просто не смогли остаться в стороне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Явная ревность

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#картинки#автомир#Приколы#Разное#аварии#улыбнуло#Китай
#Юмор#Прикол#история#автомобили#подборка#Прошлое#Жизнь#дети#сво#новости
#интересно#интересное#позитив#люди#Россия#забавно#красота#дтп#домашние животные#сатира
Обычные люди, которые просто не смогли остаться в стороне Обычные люди, которые просто не смогли остаться в стороне Паранойя снова разыгралась: всё о слежке Паранойя снова разыгралась: всё о слежке Без мемного кота не обойтись: учим английский язык Без мемного кота не обойтись: учим английский язык Сложно не согласиться: едкие заметки о спорте Сложно не согласиться: едкие заметки о спорте Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия Не туда нажал... и понеслось! Всё о Госуслугах Не туда нажал... и понеслось! Всё о Госуслугах

На что жалуетесь?

Вернуться