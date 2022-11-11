Охотник на тигров: один из юных героев Великой войны

Широко известно, что перед вражеским наступлением не склонились даже парни и девчонки, не проходившие по возрасту для фронта. Но ребят это не останавливало: они накидывали себе годы или убегали на фронт тайком.
Один из таких мальчишек – Николай Худяков, который совершил невозможное, то, что не удавалось и опытным бойцам. Паренек работал на московском заводе и вносил посильный вклад в общее дело – делал снаряды. Военкомат трижды заворачивал упрямого юношу. Но в итоге пошел Коле навстречу и направил на учебу.
Худяков рвался в танкисты, но его определили в стрелки. И Николай стал учиться премудростям наводчика противотанкового оружия. Профессия очень опасная. Не зря на фронте говорили, что наводчики долго не задерживаются в живых.
И в бою за Фридриховку весной 1944 года молодому наводчику удалось совершить невероятное. На солдат надвигались немецкие «тигры». Николай с напарником замаскировались, засели в засаде и подпустили танки максимально близко. А потом он попал из противотанкового ружья в башню, заклинив ее. Следующий выстрел повредил гусеницу. Когда фашисты выглянули, их уничтожили советские стрелки.
Я тогда очень боялся, что ружье «тигр» не возьмет. Зря переживал. Второй танк пришлось накрыть с чердака здания. Я хорошенько прицелился и попал прямо в моторную часть. «Тигр» загорелся – немецких танкистов я всех уложил из автомата.
За первой машиной последовала вторая. А с третьим танком возникли сложности. Он двигался по направлению к штабу. Николай выскочил навстречу и выстрелил с расстояния 70 метров. Выстрел оказался точным и пробил лобовую броню.
«Тигр» меня заметил, повернул башню и выстрелил. Отделался легким ранением. Быстро сменил позицию. Залег на другом конце здания. Подпустил танк на 30 метров и выстрелил в гусеницу – та развалилась. «Тигр» перегородил другим танкам путь. Штабу больше ничего не угрожало.
За совершенный подвиг молодой боец был удостоен награды – Звезды Героя СССР. К сожалению, Худяков пропал без вести в ходе боев за Польшу. Вероятно, погиб. Но в памяти товарищей и народной тоже он навсегда остался всегда молодым героем – бесстрашным «охотником на тигров».
Источник:
АНТИФИШКИ
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