Охотник на тигров: один из юных героев Великой войны

Один из таких мальчишек – Николай Худяков, который совершил невозможное, то, что не удавалось и опытным бойцам. Паренек работал на московском заводе и вносил посильный вклад в общее дело – делал снаряды. Военкомат трижды заворачивал упрямого юношу. Но в итоге пошел Коле навстречу и направил на учебу.

Худяков рвался в танкисты, но его определили в стрелки. И Николай стал учиться премудростям наводчика противотанкового оружия. Профессия очень опасная. Не зря на фронте говорили, что наводчики долго не задерживаются в живых.