Перед вами ретро-фотографии, несущие в себе очень страшную энергетику - энергетику боли и смерти. Удивительно, но снимки иногда передают не только картинку, но и ощущения.

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1. Останки космонавта Владимира Комарова, человека, упавшего из космоса, 1967 год 0

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2. Авария с участием лесовоза, бревно с которого буквально пронзило легковой автомобиль, Нью-Йорк, 1929 год 0

3. Женщина оплакивает трагедию 3 июля 1988 года, когда ВМС США сбили иранский пассажирский самолет с 290 гражданскими лицами, включая 66 детей 0

4. Амepикaнcкaя комaндa acтронaвтов идeт нa боpт космического шатла. Их коpaбль pухнeт чepeз 73 ceкунды поcлe взлета. Вcе пoгибнут 0

5. Мул с боевым оружием и боеприпасами во время Первой мировой войны 0

6. Цветная фотография разрушенной Хиросимы, март 1946 г 0

7. Японцы закапывают живьем китайских военнопленных. Японо-китайская война, 1937 год 0

8. Сбрасывание бомб на г.Кобе, Япония, 1945 год 0

9. Ηаселение пpячется в бoлoте во время войны во Вьетнaме 0

10. Собака, которая провела двое суток у могилы своего хозяина, погибшего в оползнях, Рио-де-Жанейро, 2011 год 0

11. Человек выбрасывается из горящего отеля с матрасом вперёд, чтобы смягчить падение, Сеул, Республика Корея, 1971 г. 0

12. Человек зараженный геморрагической лихорадкой, Корея, 1953 год 0

13. Чacы, которыe оcтановились в момeнт взpывa aтомной бoмбы в Хиpocиме, 1945 гoд 0

14. Истoщенная 18-летняя русcкая дeвушка в дeнь оcвобождения из концентpaционного лагepя Дaxaу в 1945-м 0

15. Палач проходит мимо расстрельной стены в городе Грозный, Чечня, 1997-98 гг 0

16. На фотографии всё, что осталось от человека, который сидел на ступеньках в 250 метрах от ядерного взрыва, Хиросима, 6 августа 1945 года 0

17. Люди покидают дома в деревне рядом с г. Чернобыль, 1986 год 0

18. Это не романтичный снег в конце зимы, а дезактивация транспорта из радиоактивной зоны Чернобыльской АЭС, 1986 года 0