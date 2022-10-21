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Исторические снимки, которые пахнут смертью

Исторические снимки, которые пахнут смертью

Автор:
21 октября 2022 15:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: боль   война   дети   история   ностальгия   ретро   смерть   страдание   
3095
20
Перед вами ретро-фотографии, несущие в себе очень страшную энергетику - энергетику боли и смерти. Удивительно, но снимки иногда передают не только картинку, но и ощущения.
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Источник:

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Метки: боль   война   дети   история   ностальгия   ретро   смерть   страдание   
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9  комментариев
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7k
GROMOZEKA 58 минут назад
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Мариус 12 минут назад
К сведению ТС... это 106мм безоткатное орудие М40 разработки 1959 года. Никакого отношения к Первой Мировой не имеет!!!
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14k
Слева танки 18 минут назад
Одесса дом профсоюзов.
2 мая 2014
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21k
BiZ 24 минуты назад
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4k
satra Час назад
Омайра Санчес
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