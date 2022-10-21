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Перед вами ретро-фотографии, несущие в себе очень страшную энергетику - энергетику боли и смерти. Удивительно, но снимки иногда передают не только картинку, но и ощущения.
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2. Авария с участием лесовоза, бревно с которого буквально пронзило легковой автомобиль, Нью-Йорк, 1929 год
3. Женщина оплакивает трагедию 3 июля 1988 года, когда ВМС США сбили иранский пассажирский самолет с 290 гражданскими лицами, включая 66 детей
4. Амepикaнcкaя комaндa acтронaвтов идeт нa боpт космического шатла. Их коpaбль pухнeт чepeз 73 ceкунды поcлe взлета. Вcе пoгибнут
10. Собака, которая провела двое суток у могилы своего хозяина, погибшего в оползнях, Рио-де-Жанейро, 2011 год
11. Человек выбрасывается из горящего отеля с матрасом вперёд, чтобы смягчить падение, Сеул, Республика Корея, 1971 г.
14. Истoщенная 18-летняя русcкая дeвушка в дeнь оcвобождения из концентpaционного лагepя Дaxaу в 1945-м
16. На фотографии всё, что осталось от человека, который сидел на ступеньках в 250 метрах от ядерного взрыва, Хиросима, 6 августа 1945 года
18. Это не романтичный снег в конце зимы, а дезактивация транспорта из радиоактивной зоны Чернобыльской АЭС, 1986 года
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АНТИФИШКИ
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Когда в жизни возникают какие-то неудобства из разряда "неприятно, но не смертельно" вспоминаю это взгляд.