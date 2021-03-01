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Девушка сыграла в крестики-нолики с рыбкой

Девушка сыграла в крестики-нолики с рыбкой (5 фото + 1 видео)

Автор:
01 марта 2021 09:06
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: видео   забавно   крестики нолики   рыбка   удивительно   фото   
496
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Кажется, схватка в крестики-нолики ещё никогда не была такой захватывающей.

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Метки: видео   забавно   крестики нолики   рыбка   удивительно   фото   
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5  комментариев
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15k
Краюхин Тихон Час назад
Чето хрень какая-то! За такие уши можно и быка притянуть. А за яйца - динозавра.
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12k
* Краюхин Тихон 53 минуты назад
Это видеоприкол. Никто тут никого тянуть не собирается. Просто улыбнуться надо и пойти дальше :-)
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17k
babuby Полчаса назад
... и проиграла.
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1k
Николай 50 минут назад
Как можно было умудриться проиграть рыбке?
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9k
Типа граф Час назад
Шайтанамана
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