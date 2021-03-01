Девушка сыграла в крестики-нолики с рыбкой

Затем рыбка снова показывает куда нужно поставить её отметку и идёт по верному пути, ведь в её линии уже два крестика. Но Бетт не отступает и тоже уравнивает свои шансы на выигрыш, ставя нолик вряд. Далее Распутин уплывает от своего ряда и путает свою хозяйку вместе со зрителями, делая вид, что вот-вот ошибётся.