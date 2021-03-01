Девушка сыграла в крестики-нолики с рыбкой

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Кажется, схватка в крестики-нолики ещё никогда не была такой захватывающей.
Пользовательница тиктока Бетта Киперс с ником bettakiki показывает на видео, как она живёт со своей рыбкой по кличке Распутин. В ролике, опубликованном 26 февраля, девушка демонстрирует, как они с питомцем развлекаются по вечерам. И кажется, схватка в крестики-нолики ещё никогда не была такой захватывающей.
В клипе девушка чертит на стенке аквариума фломастером поле для игры и ждёт первого хода от своей рыбки.
В клипе девушка чертит на стенке аквариума фломастером поле для игры и ждёт первого хода от своей рыбки.
Через несколько секунд Распутин делает свой ход и подплывает к ячейке, где должна стоять его отметка. Хозяйка отмечает решение рыбки крестиком и затем рисует свой нолик в другой клетке.
Затем рыбка снова показывает куда нужно поставить её отметку и идёт по верному пути, ведь в её линии уже два крестика. Но Бетт не отступает и тоже уравнивает свои шансы на выигрыш, ставя нолик вряд. Далее Распутин уплывает от своего ряда и путает свою хозяйку вместе со зрителями, делая вид, что вот-вот ошибётся.
Но не тут-то было, Распутин возвращается к своей линии и показывает последнее пустое место, куда нужно поставить крестик. Бетта сама удивляется решению своего питомца, но ставит отметку в нужном месте и засчитывает победу Распутина.
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Метки: видео забавно крестики нолики рыбка удивительно фото
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