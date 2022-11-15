<<Когда с татухой ну очень не повезло>>

Некоторые тату-мастера вполне заслуживают звания художников: их работы - настоящие произведения искусства. Но эти бедолаги к ним не попали, а оказались в руках криворуких самоучек, и теперь будут всю жизнь страдать вот с этим!

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Христос с вас удивлен 0 Источник:

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Фанатка "Сумерек" 0 Источник: "Здесь был Эдвард".

Пумба похудел, зато Тимон загорел 0 Источник:

Русалко 0 Источник:

Мяу-мяу 0 Источник:

Даже лев окосел 0 Источник:

Бывшие моего парня 0 Источник:

Так себе кавалеор 0 Источник:

Наверное, детишки баловались 0 Источник:

Столь глубокомысленно, что совершенно непонятно 0 Источник:

Птичка с переворотом 0 Источник:

Эк тебя, беднягу, жизнь исполосовала 0 Источник:

А часики-то встали 0 Источник:

Толстуха на пилоне 0 Источник:

Йа красотко 0 Источник:

Песец подкрался незаметно 0 Источник:

Вообще-то она просила гламурную кису 0 Источник:

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Артишок 0 Источник:

Все по кривой 0 Источник:

Фух, показалось 0 Источник:

Тебя неправильно научили держать меч, сынок 0 Источник:

Семейка монстров под мышкой 0 Источник:

Белоснежка в отпаде 0 Источник:

Не порно, но задорно 0 Источник:

Бланш на память 0 Источник:

Дети будут писаными красавцами 0 Источник:

Хроника пиццы 0 Источник:

Болели мы 0 Источник: