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Когда с татухой ну очень не повезло

Когда с татухой ну очень не повезло

Автор:
15 ноября 2022 15:28
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: и так сойдет   и такое бывает   не повезло   смотрим и удивляемся   тату   татуировки   удивительное рядом   уродливенько   
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Некоторые тату-мастера вполне заслуживают звания художников: их работы - настоящие произведения искусства. Но эти бедолаги к ним не попали, а оказались в руках криворуких самоучек, и теперь будут всю жизнь страдать вот с этим!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и так сойдет   и такое бывает   не повезло   смотрим и удивляемся   тату   татуировки   удивительное рядом   уродливенько   
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10  комментариев
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6k
Slowly Час назад
Не останавливайтесь. Самоидентичность кретинизма - это подспорье.
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Олег Минуту назад
какая пошлость и безвкусица
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4k
perekrestok 9 минут назад
Яркие образцы дебилизма!
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7k
Invertor Полчаса назад
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Александр Николаевич Полчаса назад
Радуюсь с тихим удовольствием...
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58k
Александр 59 минут назад
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1k
Мах Час назад
Не с татухой, а с кукухой
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9k
Shtoppi Час назад
<<Когда с татухой ну очень не повезло>>
Это не с татухой не повезло, а с мозгами. Точнее с их отсутствием.
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20k
Сталкер Час назад
Я должен пожалеть этих запортаченных дегенератов?
Ну, с другой стороны... Наличие портака может быть и полезным.
Окружающим сразу понятно, что перед ними психически нездоровое существо.
И при опознании.
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15k
Alex 2 часа назад
В низу плечежопы скопились, рук не видно ))))
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