<<Когда с татухой ну очень не повезло>>

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Некоторые тату-мастера вполне заслуживают звания художников: их работы - настоящие произведения искусства. Но эти бедолаги к ним не попали, а оказались в руках криворуких самоучек, и теперь будут всю жизнь страдать вот с этим!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это не с татухой не повезло, а с мозгами. Точнее с их отсутствием.
Ну, с другой стороны... Наличие портака может быть и полезным.
Окружающим сразу понятно, что перед ними психически нездоровое существо.
И при опознании.