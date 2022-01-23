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Этим людям просто не повезло

Этим людям просто не повезло (33 фото)

Автор:
23 января 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: и такое бывает   истории в картинках   не день бэкхема   не повезло   невезучие   ну вы даете!   сочувствуем   удивительное рядом   
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У каждого из нас случались в жизни моменты, когда все шло не по плану. Поэтому людям, попавшим на эти кадры, мы можем от души посочувствовать!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и такое бывает   истории в картинках   не день бэкхема   не повезло   невезучие   ну вы даете!   сочувствуем   удивительное рядом   
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6k
Administrator 3 часа назад
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Example 6.2.6 Полчаса назад
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КАКАнгел Час назад
это у меня каждый день )))
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Виктор Час назад
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a_komolow Час назад
Бывают в жизни огорчения
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22k
Андрей Иванов 2 часа назад
Супермодные джинсы
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Дмитрий 2 часа назад
airpod весёлый получился.))))
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ilukste 2 часа назад
Не в госпитале, а в больнице - переводите с английского правильно
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10k
Cornho 2 часа назад
Эту вообще не понял.

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Кузнецов Алексей Алексей 2 часа назад
Ни чЁ не понятно , раз такой умный расскажи
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