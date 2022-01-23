Этим людям просто не повезло

4808
33
У каждого из нас случались в жизни моменты, когда все шло не по плану. Поэтому людям, попавшим на эти кадры, мы можем от души посочувствовать!
×
×
"Опаздывал на работу. Слишком сильно хлопнул дверцей холодильника. Опрокинул стоявшую на нем бутылку с вином и от неожиданности выронил чашку с кофе. Так себе утро"
"Весь день мечтал о буррито. Пришел домой, достал последнее из холодильника, подогрел - и обнаружил, что оно бракованное, без начинки"
"Решил поджарить ребрышки, но тут мне позвонили со срочным делом по работе. Я присел ненадолго за компьютер... В общем, вот он, мой ужин, спустя два часа"
"А я сегодня после тяжелых рабочих суток в госпитале поехала домой - и застряла в лифте на пару часов"
"Это торт, на ко торый я угробила целый час. По крайней мере, я знаю, что зря переживала: тесто не было слишком сухим"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Что такое не везет и как с ним бороться
- 30 совсем не праздничных сообщений от людей, которым не повезло
- 30+ фактов, которые изменят ваши представления о мире
- Работа автомеханика полна сюрпризов
- 22 неожиданных находки, которые помогут взглянуть на мир по-новому
Метки: и такое бывает истории в картинках не день бэкхема не повезло невезучие ну вы даете! сочувствуем удивительное рядом
55
Понравилось55
Новости партнёров