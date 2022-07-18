FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 372 поста • 58 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Тату, о которых владельцам больно вспоминать

Тату, о которых владельцам больно вспоминать

Автор:
18 июля 2022 18:01
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: веселые картинки   и так бывает   не повезло   неудача   слабоумие и отвага   тату   татуировки   удивительное рядом   
1068
31
Тату - это стильно, модно, молодежно. Но иногда - это ужасно обидно, особенно когда татуировка не удалась, или, наоборот, мастер сделал все, что мог, а вот ты совершил глупость.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: веселые картинки   и так бывает   не повезло   неудача   слабоумие и отвага   тату   татуировки   удивительное рядом   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Александр 2 часа назад
За всю жизнь видел 3 хороших тату:
1) На шее сзади у программиста "/head" и чуть ниже "/body"
2) Инструктор/проводник/спасатель в горах. QR-код на лопатке с полной информацией. Начиная от группы крови и заканчивая ссылкой на страничку с номерами и адресами ближайших родственников.
3) Тату на большом пальце правой ноги "Привет врач!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
HUBLOT 2 минуты назад
На службу в МВД СССР людей с наколками не принимали. Это считалось психическим отклонением. А сейчас даже педерастия не считается отклонением. Так, шалость...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Copycat 2 часа назад
тело не листок бумаги с которого можно стереть резинкой или смять и выкинуть

по этому если человек решил набить тату то должен хорошо подумать над тем что он хочет набить и главное обратиться к хорошему мастеру это не только вопрос качества но хотя бы гигиены
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Babangdida 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
а по моему не имеет... оба долбайобы... набить джокера
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71228



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лучшие советские научно-фантастические фильмы
Лучшие советские научно-фантастические фильмы
Военно-исторические диорамы
Военно-исторические диорамы
События на Украине 18- 19 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 18- 19 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Жёсткое столкновение на перекрёстке в Петрозаводске
Авария дня. Жёсткое столкновение на перекрёстке в Петрозаводске
Toyota Corolla TRD2000 1994 года, которая встречается реже, чем некоторые гиперкары
Toyota Corolla TRD2000 1994 года, которая встречается реже, чем некоторые гиперкары
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#прикол#интересное#Разное#Жизнь#дтп#Прошлое#Россия
#история#факты#СССР#подборка#кино#сарказм#в мире#Китай#сатира#актеры
#Юмор#картинки#фотографии#животные#Приколы#шоу бизнес#фильм#новости#познавательно#страна
Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек Художник делает татуировки, похожие на нашивки Художник делает татуировки, похожие на нашивки 35 лучших татуировок на тему коронавируса 35 лучших татуировок на тему коронавируса Гиперреалистичные портретные татуировки от Олега Шепеленко Гиперреалистичные портретные татуировки от Олега Шепеленко Татуированного преподавателя-фрика уволили из-за жалобы родителей Татуированного преподавателя-фрика уволили из-за жалобы родителей Удивительные черно-белые татуировки, которые можно выставлять в музее Удивительные черно-белые татуировки, которые можно выставлять в музее

На что жалуетесь?

Вернуться