Тату, о которых владельцам больно вспоминать

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Тату - это стильно, модно, молодежно. Но иногда - это ужасно обидно, особенно когда татуировка не удалась, или, наоборот, мастер сделал все, что мог, а вот ты совершил глупость.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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1) На шее сзади у программиста "/head" и чуть ниже "/body"
2) Инструктор/проводник/спасатель в горах. QR-код на лопатке с полной информацией. Начиная от группы крови и заканчивая ссылкой на страничку с номерами и адресами ближайших родственников.
3) Тату на большом пальце правой ноги "Привет врач!"
по этому если человек решил набить тату то должен хорошо подумать над тем что он хочет набить и главное обратиться к хорошему мастеру это не только вопрос качества но хотя бы гигиены