Тату, о которых владельцам больно вспоминать

Тату - это стильно, модно, молодежно. Но иногда - это ужасно обидно, особенно когда татуировка не удалась, или, наоборот, мастер сделал все, что мог, а вот ты совершил глупость.

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Читайте мелкий шрифт! 0 Источник: * В то время мне было 17.

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Детства чистые глазенки 0 Источник:

Летучие мыши - монстры 0 Источник:

Когда подростком мечтал стать похожим на человека-паука 0 Источник:

Мама - главное слово 0 Источник:

Когда цена имеет значение 0 Источник:

Бренда навсегда 0 Источник:

Дети не удались 0 Источник:

Нет, это не Джек Воробей, это гораздо хуже 0 Источник:

В глаза смотри! 0 Источник:

Если бы у Воландеморта был сын 0 Источник:

Фредди, я не хотел! 0 Источник:

Сосиски 0 Источник:

Когда художник ни разу не видел тигра 0 Источник:

Зачем тебе коньки, сын, ты еще кеды не сносил! 0 Источник:

Этому воробью явно пора на диету 0

Невеста Чаки 0 Источник:

Отцовские чувства можно было выразить более гуманно 0 Источник:

Изображая жертву 0 Источник:

Патриот 0 Источник:

Мимимишки 0 Источник:

Рачок 0 Источник:

А король-то голый! 0

Все неправильно сложилось 0 Источник:

Памяти кочегара 0 Источник:

Я достаю из широких штанин... 0 Источник:

Не вдохновило 0 Источник:

Яичница навсегда 0 Источник: