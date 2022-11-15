В Германии мужчине, который нашел чек на 4,6 млн евро, отблагодарили желейными мишками

Мужчина из Германии, нашедший утерянный чек на сумму 4,6 миллиона евро, выданный на имя компании Sweet giants Haribo, рассказал, как фирма вознаградила его коробкой своих мармеладов стоимостью около 6 фунтов стерлингов.
38-летний Ануар Г. из Франкфурта, заметил огромный чек на железнодорожной платформе когда возвращался домой после визита своей матери.
Когда он рассказал компании о своем открытии, они прислали ему маленький подарок - жест, который Ануар описал как "немного дешевый".
Не трудно представить, как был удивлен Ануар, когда увидел чек на сумму 4 631 538,80 евро.
Он сказал местным СМИ: "На нем была такая большая сумма, что я даже не мог ее произнести".
Сообщается, что чек был выдан группой супермаркетов Rewe производителям сладостей, но каким-то образом был потерян на станции.
Ануар связался с Haribo по поводу своего открытия, и с ним связался один из их адвокатов.
По данным местных СМИ, вместо того, чтобы попросить его вернуть, они сказали ему уничтожить чек и прислать ему фотографию в качестве доказательства.
Он послушно подчинился и через несколько дней получил коробку от Haribo, в которой было всего шесть пакетиков их сладостей, которые обычно продаются в магазинах Европы по 1 евро каждый.
Как оказалось, на Ануара это не произвело впечатления, поскольку он считает, что спас компании миллионы.
Он сказал: "Я подумал, что это было немного дешево".
В свою очередь, Haribo сказал местным СМИ: "Поскольку это был именной чек, никто, кроме нашей компании, не мог бы им воспользоваться".
Они добавили: "Это была наша стандартная посылка, которую мы отправляем в знак благодарности".
Компания Haribo, основанная в 1920 году немцем, у которого был всего лишь мешок сахара и горстка оборудования, со временем превратилась в мировую кондитерскую компанию с доходами около 1,7 миллиарда евро в год.
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АНТИФИШКИ
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Меня больше в этой истории удивило, что стоимость подаренного мармелада оценили в фунтах стерлингах. При том, что дело происходило в Германии и чек был в евро.
Да когда же лайкодрочеры начнут сами читать то, что постят?