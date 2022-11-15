В Германии мужчине, который нашел чек на 4,6 млн евро, отблагодарили желейными мишками

Он сказал местным СМИ: "На нем была такая большая сумма, что я даже не мог ее произнести".

Сообщается, что чек был выдан группой супермаркетов Rewe производителям сладостей, но каким-то образом был потерян на станции.

Ануар связался с Haribo по поводу своего открытия, и с ним связался один из их адвокатов.

По данным местных СМИ, вместо того, чтобы попросить его вернуть, они сказали ему уничтожить чек и прислать ему фотографию в качестве доказательства.

Он послушно подчинился и через несколько дней получил коробку от Haribo, в которой было всего шесть пакетиков их сладостей, которые обычно продаются в магазинах Европы по 1 евро каждый.