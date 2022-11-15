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В Германии мужчине, который нашел чек на 4,6 млн евро, отблагодарили желейными мишками

В Германии мужчине, который нашел чек на 4,6 млн евро, отблагодарили желейными мишками

Автор:
15 ноября 2022 08:35
Сообщество : Истории
Метки: Германия   благодарность   в мире   история   люди   сладости   чек   
637
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Мужчина из Германии, нашедший утерянный чек на сумму 4,6 миллиона евро, выданный на имя компании Sweet giants Haribo, рассказал, как фирма вознаградила его коробкой своих мармеладов стоимостью около 6 фунтов стерлингов.

38-летний Ануар Г. из Франкфурта, заметил огромный чек на железнодорожной платформе когда возвращался домой после визита своей матери.

Когда он рассказал компании о своем открытии, они прислали ему маленький подарок - жест, который Ануар описал как "немного дешевый".

Не трудно представить, как был удивлен Ануар, когда увидел чек на сумму 4 631 538,80 евро.

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Он сказал местным СМИ: "На нем была такая большая сумма, что я даже не мог ее произнести".

Сообщается, что чек был выдан группой супермаркетов Rewe производителям сладостей, но каким-то образом был потерян на станции.

Ануар связался с Haribo по поводу своего открытия, и с ним связался один из их адвокатов.

По данным местных СМИ, вместо того, чтобы попросить его вернуть, они сказали ему уничтожить чек и прислать ему фотографию в качестве доказательства.

Он послушно подчинился и через несколько дней получил коробку от Haribo, в которой было всего шесть пакетиков их сладостей, которые обычно продаются в магазинах Европы по 1 евро каждый.

Как оказалось, на Ануара это не произвело впечатления, поскольку он считает, что спас компании миллионы.

Он сказал: "Я подумал, что это было немного дешево".

В свою очередь, Haribo сказал местным СМИ: "Поскольку это был именной чек, никто, кроме нашей компании, не мог бы им воспользоваться".

Они добавили: "Это была наша стандартная посылка, которую мы отправляем в знак благодарности".

Компания Haribo, основанная в 1920 году немцем, у которого был всего лишь мешок сахара и горстка оборудования, со временем превратилась в мировую кондитерскую компанию с доходами около 1,7 миллиарда евро в год.

Источник:

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Метки: Германия   благодарность   в мире   история   люди   сладости   чек   
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7  комментариев
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4k
Денис Час назад
По сути все верно. Он просто нашёл кусок бумаги, и удивляется благодарности в шесть фунтов.
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1k
Кактус 12 минут назад
Жлобы и говномаркетологи в этом haribo работают: могли бы норм PR-акцию замутить: типа обеспечивают мужику 5-10летний запас мишек (по себестоимости им бы это вышло не более 2000 евро), а эффект был был на сумму с 5-7 нулями.
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21k
BiZ 19 минут назад
могли и ничего ему не присылать. толку-то от его находки? только информация, что те кретины потеряли бумажку. все.
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6k
Том Сойер 24 минуты назад
.....мужчинУ, а не мужчинЕ.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
лучше бы ЖКХ за год оплатили мужику..и его мамаше...буржуи поганые))
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86
Мирлан Дононбаев 37 минут назад
Если бы он наличкой нашёл 4 ляма, тогда да. Он был бы вправе рассчитывать на более щедрое вознаграждение. А так это просто расчетный документ. В теории он мог им конечно воспользоваться и попытаться получить бабло в банке. Но во-первых, у него вряд-ли получилось бы. А во-вторых, за такие штуки можно уехать далеко и надолго.
Меня больше в этой истории удивило, что стоимость подаренного мармелада оценили в фунтах стерлингах. При том, что дело происходило в Германии и чек был в евро.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
МЛЯТЬ!!!!!!!!
Да когда же лайкодрочеры начнут сами читать то, что постят?

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