«Кастельс»: странное развлечение испанцев

Представьте, что это вы стоите зажатый со всех сторон потными телами, вас трогают за все места, дышат, сморкаются, чихают, харкают вам в лицо и выйти из этой толпы невозможно.

Я только на секунду представил себя одним из участников такой башни – меня покоробило от отвращения. Но если вы внимательно посмотрите на фотографии, то увидите блаженно улыбающихся мужчин особого рода. Без намёков, но вы поняли.