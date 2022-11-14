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«Кастельс»: странное развлечение испанцев

«Кастельс»: странное развлечение испанцев

Автор:
14 ноября 2022 10:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: Испания   Кастельс   интересно   люди   развлечение   факты   фото   
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Участвующие в нём пытаются возвести самые высокие многоуровневые конструкции при помощи собственных тел. Для постройки одной такой «башни» обычно требуется несколько десятков человек.

Представьте, что это вы стоите зажатый со всех сторон потными телами, вас трогают за все места, дышат, сморкаются, чихают, харкают вам в лицо и выйти из этой толпы невозможно.


Я только на секунду представил себя одним из участников такой башни – меня покоробило от отвращения. Но если вы внимательно посмотрите на фотографии, то увидите блаженно улыбающихся мужчин особого рода. Без намёков, но вы поняли.

Такие башни из человеческих тел строят в Испании, в провинции Каталония. Вот уже 200 с лишним лет традиции создания “кастельс” (башен) привлекает тысячи зрителей в город Вильяфранка-дель-Пенедес, где находится специально построенный стадион для “кастельс”.

Подобные соревнования проходят раз в два года. В каждой команде может быть не более 500 кастельеров. Побеждает та команда, которая построила самую высокую башню.

Каждый такой фестиваль сопровождается большим количество травм, нередки случаи смертельных исходов от удушья. Неизвестно, выжил ли парень на этой фотографии в центре круга, ему уже совсем плохо.

Странное развлечение. А вам нравится?


Источник:

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Метки: Испания   Кастельс   интересно   люди   развлечение   факты   фото   
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Джон Уик 54 минуты назад
Каждый народ сходит сума по своему.
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