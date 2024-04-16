«Атом Солнца Олега Табакова»: откуда такое странное название для скульптуры?

Дом, рядом с которым стоит скульптура, был построен в 1950-1951 годы. Архитектор Константин Иванович Джус-Даниленко, его называли специалистом по школьному строительству. В Москве по его проектам было построено 11 школ. А через дорогу (улицу Гиляровского) - Театр Табакова.

Как вам скульптура? Её автор народный художник РФ Александр Рукавишников почему-то сомневался, что москвичи примут её... Читала про это в новостях. Даже странно. На мой взгляд, это одна из лучших скульптур, посвящённых киноактёрам.