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«Атом Солнца Олега Табакова»: откуда такое странное название для скульптуры?

«Атом Солнца Олега Табакова»: откуда такое странное название для скульптуры?

Автор:
16 апреля 2024 08:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Атом Солнца Олега Табакова   знаменитости   интересно   скульптура   факты   фото   
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Композиция «Атом Солнца Олега Табакова» установлена рядом с Театром Табакова на Малой Сухаревской площади. Такая добрая, душевная, живая. Слышите, как Матроскин говорит с интонацией Табакова: «Усы, лапы и хвост - вот мои документы». Кстати, парочка сидит, облокотившись о молочный бидон, а не о золотой шар, как может показаться.

Москва, Малая Сухаревская площадь, 3.

Тот самый бидон.

×

Интересный факт - после гениальной озвучки Матроскина художник-мультипликатор решил перерисовать кота из Простоквашино, придать ему некоторое сходство с актёром. Вот так эти двое и породнились.

Скульптура - без постамента. По задумке авторов, её можно перемещать. Она словно уличный мини-театр - с подмостками, сценическим светом внутри шара и возможностью подыграть героям. Прохожие и подыгрывают! Особенно дети.

«Артист защищен любовью зрителей», «Я играю - значит, я живу. Это мой закон жизни», «В театре непреходящей ценностью считается талант», «Испытав успех, актёр обретает свободу», «Смысл жизни в том, что жизнь на тебе не заканчивается» - эти пять цитат Олега Табакова выбиты на «Атоме Солнца». А знаете, почему у скульптуры такое странное, на первый взгляд, название? Когда кто-то улыбался, Табаков говорил: «Поймал атом солнца».

Когда-то про него так сказал драматург Виктор Розов, увидев на сцене «Современника» и отметив, что одаренность молодого артиста освещает весь спектакль, как будто Табаков проглотил «Атом Солнца». Это высказывание и дало название скульптуре.

Листайте карусель. Внутри шар исписан словом «талант».

В кинематографе на счету мэтра около 120 актёрских работ.

Все роли и фильмы узнали?

Олег Павлович Табаков родился в Саратове (17 августа 1935 года), там его родная школа, там же он занимался в драмкружке при Дворец пионеров. Он поддерживал связь со своей малой родиной всю свою жизнь, был идейным вдохновителем международного фестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» и с гордостью носил звание Почётного гражданина города Саратова.

Так что совсем не случайно на противоположном конце подмостков - «саратовские дары»: бутылка любимого артистом вишнёвого морса, краюха чёрного хлеба, варёные красные раки и солёные помидоры по бабушкиным рецептам.

Где искать?

Москва, Малая Сухаревская площадь, 3, в двух шагах от Театра Табакова.

Дом, рядом с которым стоит скульптура, был построен в 1950-1951 годы. Архитектор Константин Иванович Джус-Даниленко, его называли специалистом по школьному строительству. В Москве по его проектам было построено 11 школ. А через дорогу (улицу Гиляровского) - Театр Табакова.

Как вам скульптура? Её автор народный художник РФ Александр Рукавишников почему-то сомневался, что москвичи примут её... Читала про это в новостях. Даже странно. На мой взгляд, это одна из лучших скульптур, посвящённых киноактёрам.

Олег Табаков ушёл из жизни 12 марта 2018 года, скульптура была установлена к 85-летию со дня рождения актёра - в 2020 году.

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Метки: Атом Солнца Олега Табакова   знаменитости   интересно   скульптура   факты   фото   
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10k
Trenzel2003 Час назад
Старая Гвардия. Величайшие актеры. Душевные роли. Вечная память и вечная любовь!
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2k
Ивлар 24 минуты назад
Счастье всем. И пусть никто не уйдет обиженным... Вот какие ассоциации у меня этот памятник вызывает)))
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55k
Aleksandr Полчаса назад
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271
Sergei Timofeich Час назад
Суходрищев и Гарри Маккью это было шедеврально.....
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10k
Павел Час назад
Большим и Талантливым Человеком был Олег Павлович Табаков!
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10k
vasilykopkov Час назад
Хорошая скульптура и со смыслом.
Ведь могут же делать красиво, а не "Алёнушку" или "кучу дерьма".

PS Великий русский актёр, светлая ему память...
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