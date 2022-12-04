Валерий Леонтьев отказался от всех выступлений

Певец несколько месяцев назад уехал в Америку, где уже 30 лет живёт его супруга.
Закончились последние съемки новогоднего концерта «Песни года». В этом году легендарное музыкальное мероприятие претерпело серьезные изменения. Существенно сократился состав участников, многие музыканты не смогли принять участие. В том числе и Валерий Леонтьев, который с 1981 года не пропустил ни одной «Песни года».
Если некоторым в приглашении отказали, то Валерия Леонтьева традиционно на съемки позвали, но 73-летний певец отказался покидать Майами и жену. Уже не одно десятилетие эпатажный музыкант живет на две страны, но деньги зарабатывал в России. Теперь же с музыкальной деятельностью, по всей видимости, покончено.
На официальном сайте нет ни одной актуальной даты концертов певца в России или за рубежом. А запланированные выступления отменены. Ранее директор исполнителя говорил, что тот планирует взять творческий отпуск на летний сезон, но, похоже, отпуск будет бессрочным.
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Отпел своё. Спасибо.
А Леонтьев, кстати говоря, сильно опоздал с уходом.
А впрочем, чего ждать-то! А-а-а, побежали крысы с корабля! Все они, певцы ротом, на одну мерку! Да кому он там нужен! Он и здесь давно никому не нужен! И вообще, это никому не интересно!