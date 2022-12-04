Валерий Леонтьев отказался от всех выступлений

Если некоторым в приглашении отказали, то Валерия Леонтьева традиционно на съемки позвали, но 73-летний певец отказался покидать Майами и жену. Уже не одно десятилетие эпатажный музыкант живет на две страны, но деньги зарабатывал в России. Теперь же с музыкальной деятельностью, по всей видимости, покончено.

На официальном сайте нет ни одной актуальной даты концертов певца в России или за рубежом. А запланированные выступления отменены. Ранее директор исполнителя говорил, что тот планирует взять творческий отпуск на летний сезон, но, похоже, отпуск будет бессрочным.