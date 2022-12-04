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Валерий Леонтьев отказался от всех выступлений

Валерий Леонтьев отказался от всех выступлений

Автор:
04 декабря 2022 11:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Валерий Леонтьев   Песня Года   завершение карьеры   звезды   концерты   шоу бизнес   
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Певец несколько месяцев назад уехал в Америку, где уже 30 лет живёт его супруга.

Закончились последние съемки новогоднего концерта «Песни года». В этом году легендарное музыкальное мероприятие претерпело серьезные изменения. Существенно сократился состав участников, многие музыканты не смогли принять участие. В том числе и Валерий Леонтьев, который с 1981 года не пропустил ни одной «Песни года».

Если некоторым в приглашении отказали, то Валерия Леонтьева традиционно на съемки позвали, но 73-летний певец отказался покидать Майами и жену. Уже не одно десятилетие эпатажный музыкант живет на две страны, но деньги зарабатывал в России. Теперь же с музыкальной деятельностью, по всей видимости, покончено.


На официальном сайте нет ни одной актуальной даты концертов певца в России или за рубежом. А запланированные выступления отменены. Ранее директор исполнителя говорил, что тот планирует взять творческий отпуск на летний сезон, но, похоже, отпуск будет бессрочным.

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Метки: Валерий Леонтьев   Песня Года   завершение карьеры   звезды   концерты   шоу бизнес   
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33  комментария
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10k
Бендер Родригес Полчаса назад
Ну а что, в скандалах-интригах замечен не был, или если и был - то не на слуху. Лишнего не говорил, западные ценности не продвигал. Молодец, достойная пенсия.
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60k
google.ru 2 минуты назад
Помню бегал по сцене , прo дельтаплан пел...Одно время помню его диссидентом ..но как то пороxy не хватило..сдулся как шарик - своих то мыслей нет...так ничего и не сказал..

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3k
Дмитрий Круглов 3 минуты назад
Из старой гвардии он один из самых приличных. Не пакостил, не блдвал, глупости не говорил, в политику не лез. В молодости даже пел неплохо, хотя мы в это время Цоя слушали. Пусть и дальше живет себе спокойно.
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29k
Dobry vojak Svejk Z 4 минуты назад
Ой клять, как жить теперь дальше, без пердунов в телевизоре ?
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63k
Timofey 17 минут назад
И правильно. Уходить надо во время, а он уже и так сильно просрочил.
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903
Александр 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Диагноз 20 минут назад
Ни разу не слышал ни одного высказывания от этого гражданина порочащего РФ, че вы его дерьмом то поливаете? За то что живет в Пиндосии, так там много кто живет из родственников и детей политиков вроде... Вот в этом возможно что то есть...
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1k
Vustinii Полчаса назад
Пора на заслуженный отдых
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8k
amrita Полчаса назад
и правильно.. что может спеть ( нового?!) пенсионер..???
Отпел своё. Спасибо.
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289
cfhfwby amrita 12 минут назад
Ну, Моргенштерна слушай, кто тебе мешает?
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4k
Нуи Хусим Полчаса назад
Я так огорчился, что просто кушать не могу! Уже второй час...
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289
cfhfwby Нуи Хусим 12 минут назад
Зато уже второй час говном изливаешься.
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7k
Bely Полчаса назад
ну и молодец. соседи наверное тоже скоро подтянутся. алла, филя, кристина, крутой, николаев и т.д. они и так там живут, я про то, что отсюда свалят. В штатах многие их помнят пока. лет десять покатаются по штатам. на содержание домов хватит. а вообще нормально себе старость выбрали. в майами сейчас вообще классно. я про время года
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Все бегут-бегут-бегут-бегут-бегут...
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22
Александр Шевченко Едондер пуп Полчаса назад
.... ведь всё равно же всё умрут, без разницы там или тут....
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389k
Йожик справедливый 43 минуты назад
Аминь...
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2k
Старожил 44 минуты назад
Заработал себе на безбедную старость...
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1k
КАКАнгел 45 минут назад
Не мальчик чай по сцене прыгать и седой обвислой жопой трясти , он уже старый ему пора на покой, может даже на вечный покой.
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289
cfhfwby КАКАнгел 11 минут назад
А вы по седым жопам, видимо, большой мастак....
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29k
Ashabad 50 минут назад
Ну и хорошо. Тот кто вовремя ушёл - ушёл на пике славы.
А Леонтьев, кстати говоря, сильно опоздал с уходом.
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289
cfhfwby Ashabad 10 минут назад
Из современных "певцов" практически, 70% опоздали со своим уходом со сцены. А точнее, вообще бы прошли лучше мимо.
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20k
ЦСКА Час назад
Ушел на пенсию! Вроде интелегентненько, без дерьмоизрыгания....
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46k
Элек Мек Час назад
Дядя Валера старенький уже,чЁ до...сь?
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17k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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11k
GMN Час назад
И пусть...
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8k
Борис Карабанов Час назад
А чё, типа, он пр СВО ничего такого не говорил? Просто так уехал? Досадно. Блин, а я уже слюны с желчью ведро приготовил. Ладно, подождём...
А впрочем, чего ждать-то! А-а-а, побежали крысы с корабля! Все они, певцы ротом, на одну мерку! Да кому он там нужен! Он и здесь давно никому не нужен! И вообще, это никому не интересно!
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