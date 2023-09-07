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Пассажир самолета положил грязные ноги на подлокотник соседки

Пассажир самолета положил грязные ноги на подлокотник соседки

Автор:
07 сентября 2023 11:44
Сообщество : Путешествия
Метки: истории   ноги   пассажир   подлокотник   полет   самолет   
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27-летняя Порнпрея Кенг села на рейс бюджетной авиакомпании Vietnam Airlines из бангкокского международного аэропорта Суварнабхуми, чтобы отправиться в Хошимин, Вьетнам. Когда она устроилась в кресле, в нос ей ударил неприятный запах. Посмотрев на свой подлокотник, пассажирка увидела босые мужские ноги.

На кадрах с борта Airbus A320 видно, как расстроенная Кенг сидит рядом с потными ногами мужчины. Девушка что-то бормочет, прикрывает нос и рот и смотрит на немытые ноги, а затем использует назальный спрей, чтобы заглушить запах.

По словам Кенг, пассажир постоянно двигался, пытаясь найти более удобное положение для сна, в результате чего запах усилился, и у нее закружилась голова.

"Я попыталась показать ему, что мне не по себе, но он не обратил внимания. Мне было некомфортно, но я не хотела конфликтовать с ним, поэтому сняла на видео его плохие манеры", - рассказала девушка.

Позже Кенг обратилась за помощью к стюардессе, она и попросила мужчину убрать ноги с подлокотника.

Затем девушка продезинфицировала подлокотник влажными салфетками и воспользовалась ментоловым назальным ингалятором.

"Каждый должен знать правила этикета в самолете. Если кто-то испытает то же, что и я, обратитесь к стюардессе", - подытожила Кенг.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   ноги   пассажир   подлокотник   полет   самолет   
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14  комментариев
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7k
Кружок 50 минут назад
"Позже Кенг обратилась за помощью к стюардессе, она и попросила мужчину убрать ноги с подлокотника." (с)
А чо, сразу нельзя было? Самый логичный ход в данной ситуации, решающий проблему моментально.
Но нет ... надо было поснимать видосы, пофоткать, покрутить носом, спрей разбрызгать ... идиотизм
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21k
sonic24a Секунду назад
вот как летать на победе. Спасибо.
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1k
Просто прохожий 41 минуту назад
Чем нибудь проткнуть или защимить, типа случайно.
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45k
Цыц тут у меня 48 минут назад
И непременно надо все это снять, свою недовольную рожу с разными гримасами. Хотя, вызвать стюардессу было проще и быстрее. Одно слово - жертва соцсетей, да еще и с именем Порн... не помню, что там дальше.
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55k
dima423 48 минут назад
Порнпрея Кенг... прикольное имечко)) а брат у нее Пронхаб Кенг
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28k
Lehoia Час назад
Интересно, зажигалку типа зиппо можно брать с собой в салон самолета?
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