Пассажир самолета положил грязные ноги на подлокотник соседки

27-летняя Порнпрея Кенг села на рейс бюджетной авиакомпании Vietnam Airlines из бангкокского международного аэропорта Суварнабхуми, чтобы отправиться в Хошимин, Вьетнам. Когда она устроилась в кресле, в нос ей ударил неприятный запах. Посмотрев на свой подлокотник, пассажирка увидела босые мужские ноги.
На кадрах с борта Airbus A320 видно, как расстроенная Кенг сидит рядом с потными ногами мужчины. Девушка что-то бормочет, прикрывает нос и рот и смотрит на немытые ноги, а затем использует назальный спрей, чтобы заглушить запах.
По словам Кенг, пассажир постоянно двигался, пытаясь найти более удобное положение для сна, в результате чего запах усилился, и у нее закружилась голова.
"Я попыталась показать ему, что мне не по себе, но он не обратил внимания. Мне было некомфортно, но я не хотела конфликтовать с ним, поэтому сняла на видео его плохие манеры", - рассказала девушка.
Позже Кенг обратилась за помощью к стюардессе, она и попросила мужчину убрать ноги с подлокотника.
Затем девушка продезинфицировала подлокотник влажными салфетками и воспользовалась ментоловым назальным ингалятором.
"Каждый должен знать правила этикета в самолете. Если кто-то испытает то же, что и я, обратитесь к стюардессе", - подытожила Кенг.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А чо, сразу нельзя было? Самый логичный ход в данной ситуации, решающий проблему моментально.
Но нет ... надо было поснимать видосы, пофоткать, покрутить носом, спрей разбрызгать ... идиотизм