По прозвищу Муха: история подвига простого советского лётчика

Когда началась война, парню было всего 19 лет. Невысокий, щуплый, но при этом быстрый, ловкий и невероятно отважный летчик получил от товарищей прозвище Муха. В 1941 году начал счет – сбил первый немецкий бомбардировщик. А осенью пошел под Москвой на таран. На первый, но не последний.

«МиГ» советского летчика израсходовал все боеприпасы. И он мог просто уйти от «Мессера». Но увиденная недавно картина – руины родного Бобруйска, разрушенного налетами, не позволили этого сделать. Борис мысленно попрощался с жизнью и пошел на таран.

Но вышло так, что в результате маневра хвостовое оперение вражеской машины было отрублено винтом. «Мессер» задымился и рухнул вниз. Борис на доли секунды потерял сознание при столкновении, а когда пришел в себя, увидел, что оба самолета сцепились и летят вниз. Чудом ему удалось выбраться из смертельных объятий и благополучно посадить самолет. Кузнец ближайшей деревни поправил ему винт, и парень с трудом добрался до аэродрома. За подвиг Ковзан был награжден Орденом Красного Знамени.