FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2338 постов • 803 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Военное
По прозвищу Муха: история подвига простого советского лётчика

По прозвищу Муха: история подвига простого советского лётчика

Автор:
18 ноября 2022 11:28
Сообщество : Военное
Метки: Борис Ковзан   Герой   Награда   ас   война   враг   лётчик   полёт   таран   
1105
9

Есть устойчивое выражение, что на таран лётчик идёт только один раз в жизни. Печально, но оно соответствует истине. Однако бывают и исключения, достойные звезды Героя.

В авиацию обычный советский паренек Боря Ковзан попал, как и большинство его ровесников, через кружок авиамоделирования, породивший в сердце любовь к небу. Мальчик победил в республиканском конкурсе, и в качестве приза получил полет на военном самолете. С этого момента дальнейшая судьба Бориса была предопределена.

×
×

Когда началась война, парню было всего 19 лет. Невысокий, щуплый, но при этом быстрый, ловкий и невероятно отважный летчик получил от товарищей прозвище Муха. В 1941 году начал счет – сбил первый немецкий бомбардировщик. А осенью пошел под Москвой на таран. На первый, но не последний.

«МиГ» советского летчика израсходовал все боеприпасы. И он мог просто уйти от «Мессера». Но увиденная недавно картина – руины родного Бобруйска, разрушенного налетами, не позволили этого сделать. Борис мысленно попрощался с жизнью и пошел на таран.

Но вышло так, что в результате маневра хвостовое оперение вражеской машины было отрублено винтом. «Мессер» задымился и рухнул вниз. Борис на доли секунды потерял сознание при столкновении, а когда пришел в себя, увидел, что оба самолета сцепились и летят вниз. Чудом ему удалось выбраться из смертельных объятий и благополучно посадить самолет. Кузнец ближайшей деревни поправил ему винт, и парень с трудом добрался до аэродрома. За подвиг Ковзан был награжден Орденом Красного Знамени.

Два последующих тарана прошли по аналогичному сценарию. Из воспоминаний Ковзана:

Третий раз сел на брюхо, бегут деревенские ребята, наблюдавшие бой: «Дяденька, дяденька, как вы его!» Говорю: «Пацаны, какой я вам «дяденька», мне 20 лет всего…». Но самолет оставлять не решился – растащат ведь все ценные детали… послал за участковым и дождался его, хотя чуть дышал от усталости…

Проявлял себя молодой летчик одновременно и в обычных воздушных боях, число которых перевалило за 20. Ковзан даже сбил знаменитого фашистского аса, воевавшего еще в Испании.

Последний – четвертый таран чуть не закончился гибелью. Машину Бориса подбили. Сам он получил тяжелое ранение: ему выбило глаз. В сообщении, переданном на базу, доложил:

Голову мне пробили, мозги текут. Я и фриц пустые. Знаком предложил ему пойти в лобовую. Тот не струсил. Разбились оба... Дальше – все. Отключился.

Ковзана при столкновении  выбросило из машины. На высоте примерно 5 километров он ухитрился прийти в себя, собраться и раскрыть парашют. И жизнь спасло случайное стечение обстоятельств: раненый упал не на землю, а в болото, на мягкую топь. Переломов было столько, что в теле почти не осталось целых костей. Плюс потеря глаза. Но он остался жив.

Госпиталь в Москве, лечение, занявшее почти год. На ноги летчика поставили, но вернуть потерянный глаз было не в силах медиков. Вставили искусственный, но дорога в небо была отныне заказана.

Молодого уже ставшего известным героя вызвал на прием лично Сталин. Поинтересовался дальнейшими планами. Борис ответил, что вернется в часть. Сталин взял слово, что тот пойдет учиться: дескать, повоевал уже достаточно.

Молодой рвущийся в бой герой слово дал. И сдержал. Но не сразу. К каким только уловкам Ковзану не пришлось прибегнуть, чтобы его признали годным к службе. Правда, на фронт Борис Иванович уже не вернулся, пошел в прифронтовую авиацию. Однако и там умудрился проявить себя, уничтожив еще 4 вражеских самолета и доведя личный счет до 28 единиц.

Ученики, которых Ковзан обучал после окончания академии, были безмерно горды, что постигают знания и получают бесценный опыт от такого человека – героя в полном смысле этого слова.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Борис Ковзан   Герой   Награда   ас   война   враг   лётчик   полёт   таран   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Kostick 45 минут назад
не понял, как так - "На высоте примерно 5 километров он ухитрился прийти в себя, собраться и раскрыть парашют. И жизнь спасло случайное стечение обстоятельств: раненый упал не на землю, а в болото, на мягкую топь. Переломов было столько, что в теле почти не осталось целых костей.", значит парашют не раскрылся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
google.ru 52 минуты назад
Берите пример - вам уже открытым текстом намекают! Идите и умрите за Путина.. Бедные писатели уже все измучились...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

60182



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как автомобиль и беспредельная жадность помогли выявить эрзац-ветерана?
Как автомобиль и беспредельная жадность помогли выявить эрзац-ветерана?
Исповедь атеиста
Исповедь атеиста
Набирающие популярность в сообществах
Топ лучших персонажей из сериалов от HBO
Топ лучших персонажей из сериалов от HBO
15 стильных скульптур со всего мира
15 стильных скульптур со всего мира
Игровой ПК в микроволновке (2 фото)
Игровой ПК в микроволновке (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Опять спалился

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#история#подборка#автомир#искусство#авто аварии#забавно#США#новости
#Юмор#интересное#в мире#аварии#дтп#люди#Разное#кино#знаменитости#Приколы
#интересно#факты#картинки#автомобили#животные#позитив#дети#сатира#креатив#творчество
Игровой ПК в микроволновке (2 фото) Игровой ПК в микроволновке (2 фото) Локальный бой: чем завершилась схватка экипажа Т-34 с врагами, вооруженными пушками и огнеметом? Локальный бой: чем завершилась схватка экипажа Т-34 с врагами, вооруженными пушками и огнеметом? Владимир Серегин: чем прославился знаменитый напарник Юрия Гагарина Владимир Серегин: чем прославился знаменитый напарник Юрия Гагарина Печальная история героя, водрузившего знамя Победы над рейхстагом Печальная история героя, водрузившего знамя Победы над рейхстагом Как будущий советский лётчик выжил благодаря дверной обивке из лошадиной шкуры Как будущий советский лётчик выжил благодаря дверной обивке из лошадиной шкуры Он терпел, пока кожу прожигало раскалённое масло: два великих подвига простого моториста Он терпел, пока кожу прожигало раскалённое масло: два великих подвига простого моториста

На что жалуетесь?

Вернуться