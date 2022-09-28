Не пойдя против совести: решение Карена Таривердиева

Менее всего Микаэл Таривердиев ожидал, что его сын Карен продемонстрирует такое своеволие в таком серьезном вопросе. Стоившее ему впоследствии жизни.
Во время учебы на втором курсе философского факультета МГУ Карен на спор бросил университет. И отправился в военкомат, заявив, что хочет служить в ВДВ. Уже во время службы подал документы в Рязанское высшее военное командное училище ВДВ. А потом была война…
Известный отец даже не попытался, что называется, воспользоваться многочисленными связями и «отмазать» наследника от поездки в Афганистан.
А что я скажу? Не посылайте туда моего сына, пошлите сына уборщицы? – сказал композитор.
Карен Микаэлевич неоднократно принимал участие в боевых операциях. А за захват установки залпового огня был удостоен награды, получил орден Боевого Красного Знамени.
Разведгруппа, которой командовал Карен, устроила 25 ноября 1985 года засаду с целью обнаружения установки. Группа из 20 разведчиков была десантирована ночью, чтобы было меньше шансов быть раскрытыми душманами.
Бойцы долго искали в ущелье путь, по которому должна была перемещаться установка. После обнаружения тропы с регулярными признаками эксплуатации командир разделил группу, поскольку не знал, с какой стороны враги могут начать транспортировку. Часть отправилась вперед, чтобы занять высоту, а вторая половина во главе с Таривердиевым ждать в засаде, чтобы атаковать сопровождение после обстрела головной группой.
Спустя четыре часа томительного ожидания на небольшом тракторе моджахеды вывезли установку. Командир уведомил первую группа, а сам стал дожидаться сопровождения, поскольку с установкой было только шестеро бойцов.
Но его не оказалось. Четверых из группы «сняли» сразу и без шума. Двоих пришлось ликвидировать уже из пистолета. В кузове лежала та самая установка залпового огня, которая так досаждала советским войскам.
Понятно, что услышавшие шум перестрелки враги должны были расправиться с дерзким разведчиками. Но Таривердиев доложил командованию, и на подтянувшихся моджахедов пустили ракеты из прибывших на подмогу штурмовиков.
Установку без проблем доставили в часть, поскольку больше желающих отбить ее не нашлось. В общей сложности Карен прослужил в Афганистане 2,5 года. За это время был трижды ранен. Был награжден двумя орденами и получил 5 медалей.
В запас Карен Микаэлович уволился в 1993 году в звании майора. К сожалению, полученные ранения не прошли бесследно. Не помогли даже операции, и в 2014 года офицер скончался на 55 году жизни. Похоронен рядом со своим знаменитым отцом на Новодевичьем кладбище.
Источник:
АНТИФИШКИ
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