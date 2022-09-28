Не пойдя против совести: решение Карена Таривердиева

Известный отец даже не попытался, что называется, воспользоваться многочисленными связями и «отмазать» наследника от поездки в Афганистан.

А что я скажу? Не посылайте туда моего сына, пошлите сына уборщицы? – сказал композитор.

Карен Микаэлевич неоднократно принимал участие в боевых операциях. А за захват установки залпового огня был удостоен награды, получил орден Боевого Красного Знамени.