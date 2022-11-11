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«Можно меня депортируют быстрее, я хочу домой!»: скандальный блогер Некоглай, глумившийся над русским солдатом, плакал в зале суда и умолял отправить его в Молдавию

«Можно меня депортируют быстрее, я хочу домой!»: скандальный блогер Некоглай, глумившийся над русским солдатом, плакал в зале суда и умолял отправить его в Молдавию

Автор:
11 ноября 2022 15:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Некоглай   блогер   видео   депортация   защита   кишинев   молдавия   пародия   русский солдат   суд   
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После пары дней в центре временного содержания он заверил, что раскаялся, и захотел как можно быстрее вернуться на родину.

Недавно блогер Некоглай, он же Николай Лебедев, снял «пародийное» видео о русском солдате.

Последствия не заставили себя ждать - к Николаю/Некоглаю пришли силовики. А так как он гражданин Молдавии и находился в России без оформления, то его  задержали для выяснения всех обстоятельств.

Позже состоялся суд и он постановил депортировать блогера в Молдавию.

Но защита Некоглая с этим не согласилась и адвокаты решили обжаловать решение суда. И сегодня состоялось повторное заседание суда - на нём Некоглай предстал в новом образе. Он провёл пару дней в центре временного содержания и разительно изменился - как внешне, так и по поведению:

«Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь», - обратился он к судье и расплакался.

Также он отказался от всех претензий. У него было одно желание - побыстрее уехать в Кишенёв.

Суд его пожелания учёл и подтвердил ранее принятое решение: отправить блогера в Молдавию.

В обозримом будущем он в России не появится.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Некоглай   блогер   видео   депортация   защита   кишинев   молдавия   пародия   русский солдат   суд   
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25  комментариев
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966
⚉ ☯ ⚇ Час назад
Ну вот, теперь хоть немного стал на человека походить.... Такие твари не каяться, а писаться и плачутся.
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36k
turyst 44 секунды назад
А можно и наших, так сказать, доморощенных гореблохеров, отправить за границу? Можно даже не брить.

Например, в Африку. Там тепло, и даже бритые не замёрзнут.


В древности, было такое наказание - изгнание.
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3k
Трям Минуту назад
А че у него с рожей? Перевоспитывали?
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44k
Соломей 4 минуты назад
о,теперь хочет побыстрее домой, думаю не стоит быстро удовлетворять просьбу, пусть месяцок покантуется по обезьянникам.
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5k
Axel 5 минут назад
Еще он сообщил, что считает себя животным:

«Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста», сказал блогер.

https://m.lenta.ru/news/2022/11/11/nekoglai/https://m.lenta.ru/news/2022/11/11/nekoglai/
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637
Vladislav Grigorenko 6 минут назад
Ну вот, помыли, постригли, отправили в коллектив, коллектив растолковал, откуда в сыре дырки берутся, глядишь - в сознание стал приходить. А где его блоги из ИВС? Почему не публикует? Число подписчиков у него до охулиона бы скакануло!
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8k
Миха 6 минут назад
Вот честно - новая прическа гораздо лучше!
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19k
Константин 6 минут назад
ой как давно нужно было так поступать с ними (тиктокерами), тем более такими.
и жаль только что мало посидел у нас..
если через два дня всё осознать успел, то через полгода вообще бы человеком стал бы...
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1k
MrAnderson 20 минут назад
На родину проситься ,скорей всего потому что на него открыли охоту. Довыёживался
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28k
Владимир 58 минут назад

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3k
DerDimon Час назад
Вбросы, они такие.
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1k
Lexx Час назад
Судя по причёске он явный "педалька". В СИЗО ему должно понравится.
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72k
Максим Час назад
Походу сидел 2 дня с правильными ребятами)) Защиту отправить следом, не согласна она видите-ли с тем, что человек мало того что находится в стране незаконно, так ещё и гадит.
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17k
Топпер Харли Час назад
ой!
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5k
Copycat Час назад
о как его побрили и сразу на нормального человека стал похож
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August

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