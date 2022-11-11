«Можно меня депортируют быстрее, я хочу домой!»: скандальный блогер Некоглай, глумившийся над русским солдатом, плакал в зале суда и умолял отправить его в Молдавию

Последствия не заставили себя ждать - к Николаю/Некоглаю пришли силовики. А так как он гражданин Молдавии и находился в России без оформления, то его задержали для выяснения всех обстоятельств.

Позже состоялся суд и он постановил депортировать блогера в Молдавию.