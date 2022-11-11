«Можно меня депортируют быстрее, я хочу домой!»: скандальный блогер Некоглай, глумившийся над русским солдатом, плакал в зале суда и умолял отправить его в Молдавию

После пары дней в центре временного содержания он заверил, что раскаялся, и захотел как можно быстрее вернуться на родину.
Недавно блогер Некоглай, он же Николай Лебедев, снял «пародийное» видео о русском солдате.
Источник:
Источник:
Последствия не заставили себя ждать - к Николаю/Некоглаю пришли силовики. А так как он гражданин Молдавии и находился в России без оформления, то его задержали для выяснения всех обстоятельств.
Позже состоялся суд и он постановил депортировать блогера в Молдавию.
Источник:
Но защита Некоглая с этим не согласилась и адвокаты решили обжаловать решение суда. И сегодня состоялось повторное заседание суда - на нём Некоглай предстал в новом образе. Он провёл пару дней в центре временного содержания и разительно изменился - как внешне, так и по поведению:
«Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь», - обратился он к судье и расплакался.
Источник:
Источник:
Источник:
Также он отказался от всех претензий. У него было одно желание - побыстрее уехать в Кишенёв.
Суд его пожелания учёл и подтвердил ранее принятое решение: отправить блогера в Молдавию.
В обозримом будущем он в России не появится.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Заигралась я немножко в инстаблогера": девушка, снявшаяся в трусах на фоне Исаакиевского собора, признала свою вину
- "Мы не виноваты": в центре Москвы блогер Некоглай попал в смертельное ДТП
- Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию
- Apple уволила за шутку о сиськах топ-менеджера, проработавшего в компании 22 года
- Извинения не помогли: мигранта, швырнувшего в пенсионера огрызком яблока, выслали из России
И да, нахождение на территории России нелегально тоже преступление, если что.
Например, в Африку. Там тепло, и даже бритые не замёрзнут.
В древности, было такое наказание - изгнание.
«Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста», сказал блогер.
https://m.lenta.ru/news/2022/11/11/nekoglai/https://m.lenta.ru/news/2022/11/11/nekoglai/
и жаль только что мало посидел у нас..
если через два дня всё осознать успел, то через полгода вообще бы человеком стал бы...