Худшие из худших: пассажиры и попутчики в транспорте

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От типичных пассажиров в такси до самых неприятных личностей на борту самолёта.
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3.
Пожалуй, хуже не придумаешь... Интересно, это скоро приравняют к виду психологического насилия?
14.
Всегда так делайте в салоне самолёта после посадки... Иначе самолёт увезёт вас обратно ;)
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