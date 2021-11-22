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Худшие из худших: пассажиры и попутчики в транспорте

Худшие из худших: пассажиры и попутчики в транспорте (16 фото)

Автор:
22 ноября 2021 10:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   неприятные ситуации   общественный транспорт   пассажиры   подборка   попутчики   прикол   
3378
16
От типичных пассажиров в такси до самых неприятных личностей на борту самолёта.

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Метки: Юмор   неприятные ситуации   общественный транспорт   пассажиры   подборка   попутчики   прикол   
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6  комментариев
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544
Алексей Маз 2 часа назад
13. В описаниии фотографии слово "Человеки" явно лишнее ;-)
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331
Чумной Доктор 16 минут назад
что-то свиноматок с выродками не видать, а что может быть хуже орущих личинок . пусть мне вечно в самолете все на выходе в проходе стоят чем крикливые мразоты вовремя полета.
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−51
Thomsen 20 минут назад
Чьи ж такие ноги? Цыгане-глотатели? Или "беженцы" в Минск летят? Или "таги-и-ил" из Анапы возвращается?
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585
svarog19692007 Час назад
Почему они это терпят ? Сунули ноги к тебе ? Попроси у соседа зажигалочку !
Волосы перекинула на твой экран ? У стюардес жевательную резинку можно взять !
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