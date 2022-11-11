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Детская считалочка и человеческие жертвоприношения

Детская считалочка и человеческие жертвоприношения

Автор:
11 ноября 2022 10:32
Сообщество : Исторические факты
Метки: дети   жертвоприношения   интересно   считалочка   факты   фото   
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Многим памятна детская хороводная игра «Сиди Яша». Её любят методисты из детских садов и летних детских лагерей отдыха – энтузиастки русского фольклора.


Сиди, сиди, Яша, в ореховом кусте,
Грызи, грызи, Яша, ореховы ядра!
Приходила к Яше белая девица
Яша ли, Яша, думал ли жениться?
Выбирай невесту из любых любую,
И ту молодую!


Но, если бы они знали, к какому обычаю восходит эта безобидная песенка...


Кровавые жертвоприношения были распространены у многих древних народов. В жертву языческим богам приносили животных, иноплеменников, рабов, преступников и даже собственных детей.

Косвенные упоминания таких жертвоприношений есть, например, в Библии, в знаменитом рассказе о том, как Авраам хотел принести в жертву своего сына Исаака, однако в последний момент Бог остановил его руку и сказал, что это было всего лишь испытание.

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Скорее всего, эти мифы означают, что в какой-то момент истории древние евреи отказались от человеческих жертвоприношений. Похожим образом многие трактуют и историю Иисуса Христа: Бог пожертвовал своим единственным Сыном ради человечества, но Сын воскрес из мертвых, искупив тем самым все грехи мира.

Были похожие обычаи и у наших далеких предков. Так, например, арабский посол Ибн Фадлан, совершивший в X веке путешествие в Волжскую Булгарию, подробно описал обычаи русов. Если умирал какой-нибудь знатный человек, то одна из его жен или рабынь обязательно должна была умереть вместе с ним; девушку душили и кололи ножом, а потом поджигали. «Был рядом со мной некий муж из русов. Он сказал: „Вы, арабы, глупы… вы берете самого любимого вами из людей и оставляете его в прахе, и едят его насекомые и черви, а мы сжигаем его во мгновение ока, так что он немедленно и тотчас входит в рай“». То есть древние русы считали такое самопожертвование хорошим поступком, проявлением верности к своему покойному господину.

Византийский историк Лев Диакон описывает похожий случай приблизительно 60 годами позднее. Неудачный поход киевского князя Святослава в Болгарию привел к тому, что его дружина в 971 году была разбита. «Воины князя Святослава после битвы собрали своих мертвецов и сожгли их, заколов при этом по обычаю предков множество пленных, мужчин и женщин. Совершив эту кровавую жертву, они задушили нескольких младенцев и петухов, топя их в водах Истра». То есть русы таким образом вымаливали помощь у своих языческих богов.

Боги Святославу не помогли. По пути на Русь князь, как известно, был убит печенегами, которые, по легенде, сделали чашу из его черепа.

Да и мать Святослава, княгиня Ольга, изначально была совсем не доброй христианкой, а наоборот, суровой и жестокой язычницей. В описании ее мести древлянам за убийство мужа, князя Игоря, некоторые историки усматривают следы языческого жертвоприношения. Например, Ольга приказала истопить для древлянских послов баню, а потом приказала запереть двери и поджечь. Зачем она это сделала? Почему бы просто не зарубить послов мечами? Что если летописец сознательно опустил какие-то детали, чтобы не бросать тень на святую княгиню? Что если ему показалось чересчур опасным упоминать о том, что Ольга начала править огнем, мечом и языческими жертвоприношениями, а вовсе не христианской добротой и мудростью? А ведь так, скорее всего, и было.

С языческих обрядов начинал и внук Ольги князь Владимир. В «Повести временных лет» под 983 годом записана история о том, что по приказу Владимира в Киеве должны были принести человеческую жертву Перуну. Был брошен жребий, который указал на юношу из варяжской дружины; юноша оказался христианином. Он и его отец воспротивились языческому обряду, и были убиты. Сейчас Феодор Варяг и сын его Иоанн считаются первыми христианскими мучениками на Руси, день их памяти отмечается 25 июля.

Однако вернёмся к хороводной песенке «Сиди Яша». По мнению этнографов, наряду с другими языческими богами северные славяне поклонялись Ящеру – владыке вод, хозяину рыбных богатств. Головой Ящера украшались ковши, музыкальные инструменты, и даже здания.

Считается, что Ящеру приносили человеческие жертвы: раз в году из красивых молодых девушек выбирали «ящерову невесту», наряжали, сажали её в лодку, нагружали лодку подарками – и затем топили, пытаясь тем самым умилостивить «озёрного хозяина».

В памяти поколений «выбор невесты Ящера» сохранился, превратившись в конце концов в детскую хороводную игру «Сиди Яша»...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дети   жертвоприношения   интересно   считалочка   факты   фото   
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62k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Видимо я не отношусь к "многим", так, как ни в моем детстве, ни у моих детей и внуков, про такую игру никто не слышал. Но есть другая, которую точно все знают: "Каравай, каравай, кого хочешь выбирай".
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5k
Leonid 3 минуты назад
А методисты из детских садов и летних детских лагерей отдыха знают, что они её любят?
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634
Vladislav Grigorenko 7 минут назад
"- Я понимаю, что Иа имеет ввиду, - сказала Сова. - Если вы спросите меня... - Я никого не спрашиваю, - сказал Иа. - Я, наоборот, всем объясняю. Можете искать Северный Полюс, а можете играть в "Сиди, сиди, Яша" на муравейнике. С моей стороны возражений нет." Алан Александр Милн. "Винни-Пух и все-все-все". Пересказал с английского Борис Заходер. Издательство"Правда" 1985.
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7k
vitenok 18 минут назад
Хрень полная.
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−12
Андрей 23 минуты назад
Видимо смысл статьи не в детской песенке, которую судя по всему никто и не знает, а в том что бы показать какие славяне кровожадные и дикие язычники, мне особенно понравилась часть про "задушенных младенцев и петухов" про младенцев сказать ничего не могу, но петухов точно душили :))
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−15
zyabrik Полчаса назад
Очередной пустынный чпок накидывает на русов что-нибудь мерзкое. Хватит , наверное, позорить евреев, не такие уж плохие люди.
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634
Vladislav Grigorenko Полчаса назад
Ужос та какой. Аж жуть берёт, как подумаешь, откуда пошла считалочка "шишли-мышли сопли вышли". Памагити! Спасити от энтузиасток русского фольклора!
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10k
Сергей Попов 40 минут назад
Впервые слышу эту "песенку".
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