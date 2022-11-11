Детская считалочка и человеческие жертвоприношения



Сиди, сиди, Яша, в ореховом кусте,

Грызи, грызи, Яша, ореховы ядра!

Приходила к Яше белая девица

Яша ли, Яша, думал ли жениться?

Выбирай невесту из любых любую,

И ту молодую!

Но, если бы они знали, к какому обычаю восходит эта безобидная песенка...

Кровавые жертвоприношения были распространены у многих древних народов. В жертву языческим богам приносили животных, иноплеменников, рабов, преступников и даже собственных детей.

Косвенные упоминания таких жертвоприношений есть, например, в Библии, в знаменитом рассказе о том, как Авраам хотел принести в жертву своего сына Исаака, однако в последний момент Бог остановил его руку и сказал, что это было всего лишь испытание.