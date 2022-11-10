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Соцсоревнование и автопробеги на детских педальных автомобилях

Соцсоревнование и автопробеги на детских педальных автомобилях

Автор:
10 ноября 2022 11:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: автопробеги   дети   детские педальные машинки   интересно   машинки   факты   фото   
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Чем больше игрушка по своему функционалу соприкасается с миром взрослой реальности, тем она больше привлекает внимание ребенка. И игрушечные педальные автомобили, позволяющие детям стать полноценным участником пусть и ограниченного, но настоящего дорожного движения, всегда были той самой игрушкой, о которой горячо мечтали, которую слезно выпрашивали и за которую давали обещания всегда хорошо себя вести и слушаться старших.

Но надо заметить, что эти автомобильчики хоть и создавали кратковременную иллюзию управления настоящим транспортом, все же оставались просто игрушкой. Кататься можно было только по двору или по специально отведенной площадке; если кто-то пытался на прокатных площадках устраивать гонки или имитацию ДТП, это сразу же пресекалось, да и ремонтом - этой неизбежной реальностью любого автовладельца, детям, чье детство пришлось на 60-80-е, заниматься тоже не приходилось.

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Совсем иное дело - детские педальные автомобили 30-х гг. Именно в тот период страна взяла курс на индустриализацию, переустройство сельского хозяйства и массовое овладение наукой и техникой. Лозунги "Комсомолец на самолет!" "Комсомолец на трактор!" "Комсомолец на автомобиль" были полны энтузиазма и заражали своим примером и более младшее поколение.

Так, например, в 1931 году прошел первый слет юных друзей Автодора (добровольное общество содействия развитию автомобильного транспорта и дорожного дела). Самым насущным вопросом для детворы того времени была постройка самодельных педальных автомобилей. Выпускались соответствующие тематические издания, а чуть позже, когда юные конструкторы несколько "набили руку", в столичном парке культуры и отдыха им. Горького состоялись первые соревнования на педальных машинках.

Состязания прошли настолько успешно, что вдохновили детей на более масштабное мероприятие - настоящий автопробег. Были отобраны самые опытные юные конструкторы, причем, младшему из них было всего 10 лет, а старшему - 16. В сентябре 1933 года восемь педальных автомобильчиков отправились в путь длиной 110 км: Москва - Ногинск - Москва. Маршрут был преодолен за четыре дня и что характерно - без единой поломки.

Спустя год, летом 1934 года по тому же маршруту стартовал еще один пионерский автопробег. При знаменитой фабрике Трехгорной мануфактуры в то время работал детский внешкольный комбинат, где был кружок автомоделистов. Пионеры решили доставить глуховским ткачихам приветственное письмо от столичных текстильщиц.

Второй пионерский автопробег выглядел более чем солидно: впереди колонны ехали велосипедисты-"разведчики", за ними шла машина с транспарантом "Пионер Трехгорки", после нее - педальные автомобили, окруженные толпой юных фотографов, электриков, радистов, санитаров, музыкантов и прочих участников различных детских коллективов.

В Купавне, где была намечена одна из остановок колонны, произошло знаковое для того времени событие: водитель одного педального автомобиля вызвал на социалистическое соревнование своего коллегу - водителя другой машинки. Главным условием было - прибыть в Ногинск без поломок.

Пример этих двух столично-подмосковных детских автопробегов был настолько заразительным, что волна подобных мероприятий прокатилась по всем республикам СССР. Так, например, в Узбекской ССР десять машинок отправилось в путь протяженностью 300 км: от Самарканда до Ташкента.

Чуть позже состоялся Всесоюзный автопробег, в котором принимали участие 20 машинок - победители соревнований из разных городов. интересно то, что последний отрезок пути длиной в 200 м отвели под состязания на скорость. В этом соревновании победил столичный пионер, умудрившийся проехать последнюю дистанцию за 44,5 с. Т.е. получается, что скорость его автомобиля достигала 16,2 км/ч, что для самодельной педальной конструкции выглядит очень даже неплохо.

Конечно, по сравнению со всеми этими автопробегами, катание по асфальтированному двору на педальном "Москвиче", которое пришлось на долю детей 70-80-х, выглядит несколько скучновато. Но каждому времени - свои игрушки, не правда ли?

Источник:

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Метки: автопробеги   дети   детские педальные машинки   интересно   машинки   факты   фото   
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3  комментария
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1k
ChePaev 2 часа назад
Вот такой москвичок был в детстве, даже цвет тот же.
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37k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
У моих пацанов вот такой броневичок был, только красного цвета.



Педальная машина Оренбуржец.
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12
Sata33 2 часа назад
Крутая была игрушка )
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