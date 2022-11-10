Соцсоревнование и автопробеги на детских педальных автомобилях

Совсем иное дело - детские педальные автомобили 30-х гг. Именно в тот период страна взяла курс на индустриализацию, переустройство сельского хозяйства и массовое овладение наукой и техникой. Лозунги "Комсомолец на самолет!" "Комсомолец на трактор!" "Комсомолец на автомобиль" были полны энтузиазма и заражали своим примером и более младшее поколение.

Так, например, в 1931 году прошел первый слет юных друзей Автодора (добровольное общество содействия развитию автомобильного транспорта и дорожного дела). Самым насущным вопросом для детворы того времени была постройка самодельных педальных автомобилей. Выпускались соответствующие тематические издания, а чуть позже, когда юные конструкторы несколько "набили руку", в столичном парке культуры и отдыха им. Горького состоялись первые соревнования на педальных машинках.