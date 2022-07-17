С какими игрушками играли римские дети

Если начинать с игр, которые не требуют ничего, кроме собственного тела и соответствующих условий, то римские дети, как мальчики, так и девочки, например, были хороши в спорте – плавание особенно широко было распространено в районах, расположенных вблизи моря, а бег, борьба и атлетика – повсеместно. А что было ещё?
Салочки, жмурки, догонялки и прятки – это тоже ближе к спорту, но были, разумеется, и более сложные игры. Когда же речь заходила об использовании предметов для игр, наиболее распространенными было то, с чем знакомы и сегодняшние дети.
Например, римские дети играли с чем-то похожим на мяч, а также с йо-йо. Они вообще появились где-то в V веке до н.э. у греков и с тех пор постоянно используются. В качестве "снаряда" могло использоваться и просто то, что есть под рукой – например, грецкие орехи, которые кидали по одному, разбивая специально сложенные башенки из тех же орехов.
Римляне и их дети также запускали воздушных змеев и ходили на ходулях. Просто для развлечения.
Играли также в интеллектуальные игры и настолки. Например, в крестики-нолики, что подтверждают археологические свидетельства — вырезанные поля на ступеньках Форума в самом центре Рима.
Более сложные игры варьировались от базовых головоломок, где надо перемещать фигуры по доске, чтобы сформировать определённый объект (в такое играли совсем малыши), до более сложных настольных игр, которые требовали значительных когнитивных навыков.
Одной из таких игр была игра под названием tabula, которая была похожа на нарды – верней, считается предшественницей нард, в той же Греции, а также, к примеру, Румынии, эта игра до сих пор называется также, как в Древнем Риме.
А становясь подростками, римские дети учились играть в ludus latrunculorum — разновидность римских шахмат или шашек. "Табула", кстати, считается производной от этой игры.
"Шахматы" же, скорее всего, были изобретены как основной способ понимания военной стратегии на поле боя. Тема войны вообще была востребована – были очень популярны "войнушки" с деревянными мечами и щитами, с объединением в армии, которые сражались друг с другом.
Учитывая римскую воинственность, было вполне уместно, что взрослые поощряют мальчиков к развитию военного мышления с раннего возраста, особенно по мере того, как Рим завоёвывал всё больше и больше территорий.
Более того, помимо сражений, римские мальчики мастерили миниатюрные колесницы, в которые запрягали мелких животных вроде мышей или куриц, и устраивали на них гонки в своих городах.
Но про кукол тоже забывать не стоит – в ходе раскопок были обнаружены сотни кукол по всей бывшей Римской империи.
Их вырезали из различных материалов – наиболее дешевые куклы делали из глины или дерева, а вот более дорогие и прочные изготавливались из костей животных, например слоновой. Затем они дополнялись тканью и шерстью животных. Часто дорогие куклы украшались миниатюрными колечками и головными повязками.
Любопытно, что куклы, как правило, менялись на протяжении веков по мере того, как менялась мода высшего класса – настоящий культ знаменитостей.
Так, например, куклы третьей четверти II века н.э., судя по всему, имели прически, имитирующие прически императрицы Фаустины, жены императора Марка Аврелия, правившего с 161-го по 180-й год.
Однако, когда дети достигали зрелого возраста, игрушки их юности в большинстве случаев исчезали. В римские времена был распространен ритуал: когда девушки выходили замуж, часто в возрасте 13-14 лет, они сжигали своих кукол в огне, что символизировало уход юности.
Свидетельствует об этом и то, что те куклы, которые сохранились до наших дней, обычно находили в могилах девочек, умерших в младенчестве или детстве. Это касалось, кстати, и мальчиков тоже.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Изобретены кем? Римлянами?...
Шахматы были изобретены арабами в те времена, когда римляне, а с ними греки с египтянами, ещё по веткам прыгали. Само название "Шахмат" означает ничто иное как "шах умер"...
А если сказать точнее, то шахматы, скорее всего не были изобретены. Это видоизменённая игра, которая ещё раньше была изобретена в Индии... Название я не помню...
Нарды?