С какими игрушками играли римские дети

Например, римские дети играли с чем-то похожим на мяч, а также с йо-йо. Они вообще появились где-то в V веке до н.э. у греков и с тех пор постоянно используются. В качестве "снаряда" могло использоваться и просто то, что есть под рукой – например, грецкие орехи, которые кидали по одному, разбивая специально сложенные башенки из тех же орехов.

Римляне и их дети также запускали воздушных змеев и ходили на ходулях. Просто для развлечения.