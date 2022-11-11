Чемодан, вокзал, Молдова или добро пожаловать в Москву? Защита блогера Некоглая обжалует решение суда о депортации

Помимо этого, Некоглай должен заплатить штраф в пять тысяч рублей.





В связи с этой историей возникает закономерный вопрос: почему же Некоглая не депортировали раньше? Миграционный нарушитель несколько лет живет в столице, не имея на то прав, и справедливое решение суд принимает только после общественного резонанса? Юрист в разговоре в "ФедералПресс" поясняет: «Этот случай показывает, что, к сожалению, в России судопроизводство носит адресный характер. Я уверен, что в столице проживает огромное количество таких же нелегалов, но система их никаким образом не может фильтровать. Она не видит и не понимает, каким образом их отлавливать и депортировать». То есть, если бы не шумиха вокруг этой персоны, он продолжал жить и зарабатывать в России.





Между тем, защита Некоглая уже обжаловала решение суда и сегодня, 11 ноября, состоится еще одно заседание в Мосгорсуде, на котором будет решаться судьба тиктокера. Неужели разрешат остаться в России?