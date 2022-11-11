Чемодан, вокзал, Молдова или добро пожаловать в Москву? Защита блогера Некоглая обжалует решение суда о депортации

Пресненский суд принял решение о депортации глумившегося в своей "пародии" над российским солдатом через несколько часов после его ареста. Однако защита тиктокера намерена его обжаловать, и сегодня состоится повторное заседание суда, на котором решат судьбу блогера.
TikTok-блогер Некоглай (настоящее имя Николай Лебедев) был арестован в Москве после общественного резонанса, вызванного пародией на видео с Донбасса. В ролике раненый российский солдат вышвыривает из окопа гранаты, которые на него сбрасывает дрон ВСУ.
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Некоглай решил спародировать нашумевшее в Сети видео и записал свой ролик, в котором покривлялся на камеру. Даже поклонники этого
бездельника блогера были смущены: разве над таким смеются?
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Некоглай быстро сориентировался и удалил видео, но, как мы знаем, интернет помнит всё. В результате шумихи интерес к личности "пародиста" появился и у правоохранительных органов.
Проверив документы товарища, силовики удостоверились, что этот мигрант живет в Москве незаконно. Никаких разрешительных бумаг на пребывание в России у гражданина Молдовы нет. На блогера составили административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение правил въезда или пребывания в РФ иностранным гражданином», и спустя несколько частов после ареста Пресненский суд Москвы принял решение о депортации тиктокера на родину.
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Помимо этого, Некоглай должен заплатить штраф в пять тысяч рублей.
В связи с этой историей возникает закономерный вопрос: почему же Некоглая не депортировали раньше? Миграционный нарушитель несколько лет живет в столице, не имея на то прав, и справедливое решение суд принимает только после общественного резонанса? Юрист в разговоре в "ФедералПресс" поясняет: «Этот случай показывает, что, к сожалению, в России судопроизводство носит адресный характер. Я уверен, что в столице проживает огромное количество таких же нелегалов, но система их никаким образом не может фильтровать. Она не видит и не понимает, каким образом их отлавливать и депортировать». То есть, если бы не шумиха вокруг этой персоны, он продолжал жить и зарабатывать в России.
Между тем, защита Некоглая уже обжаловала решение суда и сегодня, 11 ноября, состоится еще одно заседание в Мосгорсуде, на котором будет решаться судьба тиктокера. Неужели разрешат остаться в России?
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АНТИФИШКИ
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Но с другой стороны это есть отражение того факта, что мы избавляемся от наследия Советского Союза.
То, что блогер этот придурок, это даже не надо пояснять.
Но мы сейчас полностью повторяем порядки США. Вот этот придурок накосячил. Вот срабатывает статья. И государству этот идиот неугоден. Всё вроде бы верно. И я даже согласен с этим.
Но есть ньюансы. Ясно, что в условиях капитализма нянчиться и цацкаться с этим идиотом не с руки. Но с другой стороны мы теряем человечность в поведении. А этот придурок уедет в Молдавию (или куда-нибудь ещё) и будет нас поливать грязью.
Вот такое у меня двойственное впечатление от случившегося.
И, ещё раз повторю: этот блогер-шмогер - придурок и идиот, тут без вопросов. Я ни в коем случае не буду его поддерживать или ему сочувствовать. Дело не в идиоте-блогере. Дело в тех порядках и правилах, которые постепенно устанавливаются и приживаются в нашей стране.
И что вообще у него на ушах?
Общий вывод: за нарушение миграционного законодательства - штраф и депортация. За нарушение налогового законодательства - штраф и выплата невыплаченных налогов. Ну и за посмеялся - 50К. И вот после улаживания всех формальностей - ветер в корму до Хохляндии. Далее сам, сам... Если на передовую хохлы не отправят.
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Не таких же.
Это "огромное количество" не проявляет публичного неуважения к стране.
Грубо говоря, не кусает кормящую руку.