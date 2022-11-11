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Чемодан, вокзал, Молдова или добро пожаловать в Москву? Защита блогера Некоглая обжалует решение суда о депортации

Чемодан, вокзал, Молдова или добро пожаловать в Москву? Защита блогера Некоглая обжалует решение суда о депортации

Автор:
11 ноября 2022 07:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Нкоглай   видео   депортация   заседание суда   молдова   суд   шоу бизнес   экстрадиция   
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Пресненский суд принял решение о депортации глумившегося в своей "пародии" над российским солдатом через несколько часов после его ареста. Однако защита тиктокера намерена его обжаловать, и сегодня состоится повторное заседание суда, на котором решат судьбу блогера.

TikTok-блогер Некоглай (настоящее имя Николай Лебедев) был арестован в Москве после общественного резонанса, вызванного пародией на видео с Донбасса. В ролике раненый российский солдат вышвыривает из окопа гранаты, которые на него сбрасывает дрон ВСУ.


Некоглай решил спародировать нашумевшее в Сети видео и записал свой ролик, в котором покривлялся на камеру. Даже поклонники этого бездельника блогера были смущены: разве над таким смеются?



Некоглай быстро сориентировался и удалил видео, но, как мы знаем, интернет помнит всё. В результате шумихи интерес к личности "пародиста" появился и у правоохранительных органов.


Проверив документы товарища, силовики удостоверились, что этот мигрант живет в Москве незаконно. Никаких разрешительных бумаг на пребывание в России у гражданина Молдовы нет. На блогера составили административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение правил въезда или пребывания в РФ иностранным гражданином», и спустя несколько частов после ареста Пресненский суд Москвы принял решение о депортации тиктокера на родину.



Помимо этого, Некоглай должен заплатить штраф в пять тысяч рублей.


В связи с этой историей возникает закономерный вопрос: почему же Некоглая не депортировали раньше? Миграционный нарушитель несколько лет живет в столице, не имея на то прав, и справедливое решение суд принимает только после общественного резонанса? Юрист в разговоре в "ФедералПресс" поясняет: «Этот случай показывает, что, к сожалению, в России судопроизводство носит адресный характер. Я уверен, что в столице проживает огромное количество таких же нелегалов, но система их никаким образом не может фильтровать. Она не видит и не понимает, каким образом их отлавливать и депортировать». То есть, если бы не шумиха вокруг этой персоны, он продолжал жить и зарабатывать в России.


Между тем, защита Некоглая уже обжаловала решение суда и сегодня, 11 ноября, состоится еще одно заседание в Мосгорсуде, на котором будет решаться судьба тиктокера. Неужели разрешат остаться в России?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Нкоглай   видео   депортация   заседание суда   молдова   суд   шоу бизнес   экстрадиция   
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43  комментария
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15k
сеньор Леонсио Час назад
А почему его за неуважение суда сразу 15 суток ареста не дали? Или судья не заметил,что он в наушниках(то есть игнорирует всё сказанное судом) и с рогами на голове явился,понятно что он черт, но чертям не место не в суде а у параши.
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51k
Олег 7 минут назад
я хочу посмотреть на адвокатов, которые взялись защищать эту мразь. И опубликуйте их гонорар
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−21
alex 11 минут назад
тогда не говорите о Путине! вы прославляете
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29k
Ashabad 12 минут назад
С одной стороны это правильно.
Но с другой стороны это есть отражение того факта, что мы избавляемся от наследия Советского Союза.
То, что блогер этот придурок, это даже не надо пояснять.
Но мы сейчас полностью повторяем порядки США. Вот этот придурок накосячил. Вот срабатывает статья. И государству этот идиот неугоден. Всё вроде бы верно. И я даже согласен с этим.
Но есть ньюансы. Ясно, что в условиях капитализма нянчиться и цацкаться с этим идиотом не с руки. Но с другой стороны мы теряем человечность в поведении. А этот придурок уедет в Молдавию (или куда-нибудь ещё) и будет нас поливать грязью.
Вот такое у меня двойственное впечатление от случившегося.
И, ещё раз повторю: этот блогер-шмогер - придурок и идиот, тут без вопросов. Я ни в коем случае не буду его поддерживать или ему сочувствовать. Дело не в идиоте-блогере. Дело в тех порядках и правилах, которые постепенно устанавливаются и приживаются в нашей стране.
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−21
alex 17 минут назад
полупокеры, вы в говне. а вам всё охренно!
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−21
alex 20 минут назад
у меня просто больше условий от ваших комментов. в россии всё ещё всё [мат]!
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4k
perekrestok 21 минуту назад
У пиндосов есть уголовная статья, по которой неуплата налогов с суммы, полученной у иностранного государства наказывается сроком больше 10 лет (как я помню). По этой статье дают солидный срок всем иностранным шпионам. Хорошо бы этого 3,14дора посадить за неуплату налогов. Ну и отправить на зону с этой прической и рогами. Пусть там попробует поизображать.
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516
Uganda 21 минуту назад
Решил хайпануть и привлек внимание органов.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 22 минуты назад
бесят наши Суды
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−21
alex 23 минуты назад
за то, что он просто прославил ролик с тем, кто жив? это что?
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10k
Oleg Полчаса назад
Уровень работы наших органов как всегда восхищает! Сколько лет этот блохер в РФ? А тут они вдруг рраз и заработали! М-магия
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2k
Leonid 37 минут назад
Статья ни о чём ... чем пытаются апеллировать то?! вот будет новое решение суда, тогда и строчите статейки... и так понятно что домой на выходные поедет, хотя, этот чёрт с родного вокзала скорее всего сразу ломанётся куда-нибудь ещё, т.к. в Молдовашке делать всё равно нечего ..
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61k
google.ru 40 минут назад
100% Поддерживаю Николая!..
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11k
Джон Уик 44 минуты назад
Охрана сопровождения этого супового набора как опасного террориста.
И что вообще у него на ушах?
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40k
Мойша 45 минут назад
Я таки не понял: какая защита, если чмо нелегально живет в России? Депортация, однозначно. И довесок - в России бабки зарабатывал - а налоги платил? 30% как с куста - иностранец. Где бабки?
Общий вывод: за нарушение миграционного законодательства - штраф и депортация. За нарушение налогового законодательства - штраф и выплата невыплаченных налогов. Ну и за посмеялся - 50К. И вот после улаживания всех формальностей - ветер в корму до Хохляндии. Далее сам, сам... Если на передовую хохлы не отправят.
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10k
insaider Час назад
Считаю что суд должен пойти ему навстречу! Дать ему гражданство,тут же вручить повестку в военкомат. А уж в окопах на передовой ему представят возможность воссоздать ролик в бою!
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1k
Alex Час назад
Убейте эту мразь!!!
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3k
Григорий Час назад
и защеканов защитников тоже выкинуть к херам вместе с этим козлом сопливым!
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26k
Киры4 Час назад
Отправили бы его хотя бы суток на 15 посидеть, ему тогда точно не пришлось бы одевать искусственные рожки.
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1k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Ё-маё, я за мелкое хулиганство 1,5к заплатила, так я с одной дурой скандалила, а тут 5к за резонансную мерзкую хрень!
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25k
albedo Час назад
в столице проживает огромное количество таких же нелегалов,
===========================
Не таких же.
Это "огромное количество" не проявляет публичного неуважения к стране.
Грубо говоря, не кусает кормящую руку.
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