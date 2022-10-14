Безумие матери Тургенева, которую он ненавидел

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Мать писателя часто сравнивали с известной садисткой Салтычихой: у неё было несколько тысяч крепостных, а денег было очень много, что влияло на её отношение к окружающим. В её доме были найдены страшные следы преступлений...
Жизнь Варвары Петровны Тургеневой с самого начала пошла наперекосяк: отец её умер, когда девочка ещё не родилась, а мать бросила новорожденную, отдав её на воспитание сёстрам. Вскоре Варя с матерью переехали в дом отчима, но после кончины мамы девочка сбежала к своему дяде.
Иван Иванович был человеком обеспеченным, он радушно принял племянницу, заплатил за её обучение, одаривал девушку подарками, красивой одеждой. Но у этого была своя цена - дядя держал племянницу практически взаперти, не выпуская её на балы и ни о каком общении с мальчиками и речи быть не могло. Варя до 28 лет оставалась в девицах. Такое детство и юность не могли не наложить свой отпечаток.
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Когда дядя умер, то его поместье и деньги все отошли Варваре Петровне, у которой с того момента началась обеспеченная жизнь. Правда Варенька была ещё и некрасивой, так что женихов вокруг неё не вилось, несмотря на большое приданое. Широкие ноздри, следы оспин на лице, широкий подбородок - всё это мужчинам не нравилось.
(Сергей Тургенев)
Но спустя некоторое время Варя встретила красивого и молодого офицера гусарского полка. Звали его Матвей Муромцев, который, кстати, был ей очень дальним, но всё-таки родственником. Варвара так сильно влюбилась в Матвея, что забрала его к себе в поместье. Но ни личный театр, ни горячие ласки истосковавшейся женщины, ни тысячи крепостных не помогли - как-то ночью офицер сбежал, бросив Варвару. Но в этот же месяц в село приехал Сергей Тургенев - красивый поручик из бедной многодетной семьи, который и стал будущим мужем Варвары Петровны.
Но спустя некоторое время Варя встретила красивого и молодого офицера гусарского полка. Звали его Матвей Муромцев, который, кстати, был ей очень дальним, но всё-таки родственником. Варвара так сильно влюбилась в Матвея, что забрала его к себе в поместье. Но ни личный театр, ни горячие ласки истосковавшейся женщины, ни тысячи крепостных не помогли - как-то ночью офицер сбежал, бросив Варвару. Но в этот же месяц в село приехал Сергей Тургенев - красивый поручик из бедной многодетной семьи, который и стал будущим мужем Варвары Петровны.
Он перебрался в Спасское и через некоторое время у них родилось три сына, один из которых, правда, умер. Николай и Иван с самого детства купались в роскоши, их окружили заботой и лаской, но не всегда. Мать, в минуты тоски, считала их "детьми не от того мужа" и иногда издевалась над сыновьями, опускаясь до рукоприкладства.
Когда Сергей Тургенев умер, жена даже не посчитала нужным поставить памятник или крест на могилу мужа. Могильный холмик со временем сравнялся с землёй и могила так и осталась безымянной. Только за это Иван Тургенев ненавидел мать и отказывался идти с ней на контакт.
Когда Сергей Тургенев умер, жена даже не посчитала нужным поставить памятник или крест на могилу мужа. Могильный холмик со временем сравнялся с землёй и могила так и осталась безымянной. Только за это Иван Тургенев ненавидел мать и отказывался идти с ней на контакт.
Варвара Петровна постоянно устраивала массовые телесные наказания для своих крепостных. А ещё она была жестока не только к людям, но и к животным: её мог вывести из себя лай собаки или крик петуха. Она устраивала специальные суды, где читались приговоры, а животное приговаривали к смертной казни.
Она была настоящей Салтычихой. Перед её смертью крепостные выстраивались в очереди, чтобы лобызать ей ручки и сказать какие-то добрые слова умирающей. Целование рук Варвара Петровна особенно любила. После этой процедуры создавались даже целые комиссии, где наказывали и казнили тех, кто, по мнению хозяйки, уже всего целовал ей ручки.
Она была настоящей Салтычихой. Перед её смертью крепостные выстраивались в очереди, чтобы лобызать ей ручки и сказать какие-то добрые слова умирающей. Целование рук Варвара Петровна особенно любила. После этой процедуры создавались даже целые комиссии, где наказывали и казнили тех, кто, по мнению хозяйки, уже всего целовал ей ручки.
Девушкам-поданным запрещалось, к примеру, рожать. После смерти Варвары Петровны в её поместье были найдены десятки трупов младенцев. Её бесчеловечная жестокость доходила до каких-то просто сумасшедших пределов.
И да, история "Муму", которое мы все в детстве читали, списана с реальной истории, произошедшей в поместье матери Ивана Тургенева. Сейчас это кажется каким-то безумием, но это всё было и даже относительно недавно.
И да, история "Муму", которое мы все в детстве читали, списана с реальной истории, произошедшей в поместье матери Ивана Тургенева. Сейчас это кажется каким-то безумием, но это всё было и даже относительно недавно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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