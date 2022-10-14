Безумие матери Тургенева, которую он ненавидел

Он перебрался в Спасское и через некоторое время у них родилось три сына, один из которых, правда, умер. Николай и Иван с самого детства купались в роскоши, их окружили заботой и лаской, но не всегда. Мать, в минуты тоски, считала их "детьми не от того мужа" и иногда издевалась над сыновьями, опускаясь до рукоприкладства.

Когда Сергей Тургенев умер, жена даже не посчитала нужным поставить памятник или крест на могилу мужа. Могильный холмик со временем сравнялся с землёй и могила так и осталась безымянной. Только за это Иван Тургенев ненавидел мать и отказывался идти с ней на контакт.