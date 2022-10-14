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Безумие матери Тургенева, которую он ненавидел

Безумие матери Тургенева, которую он ненавидел

Автор:
14 октября 2022 15:31
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   биография   интересное   история   литература   русские писатели   факты   
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Мать писателя часто сравнивали с известной садисткой Салтычихой: у неё было несколько тысяч крепостных, а денег было очень много, что влияло на её отношение к окружающим. В её доме были найдены страшные следы преступлений...
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Он перебрался в Спасское и через некоторое время у них родилось три сына, один из которых, правда, умер. Николай и Иван с самого детства купались в роскоши, их окружили заботой и лаской, но не всегда. Мать, в минуты тоски, считала их "детьми не от того мужа" и иногда издевалась над сыновьями, опускаясь до рукоприкладства.
Когда Сергей Тургенев умер, жена даже не посчитала нужным поставить памятник или крест на могилу мужа. Могильный холмик со временем сравнялся с землёй и могила так и осталась безымянной. Только за это Иван Тургенев ненавидел мать и отказывался идти с ней на контакт.

Источник:

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Метки: Жизнь   биография   интересное   история   литература   русские писатели   факты   
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5  комментариев
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Сергей 7 часов назад
Все расстройства психики берут своё начало из детства.
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Izrin Maria 6 часов назад
Уважаемый minimalism (автор)!
Вы СПИСАЛИ это сочинение в классе школы для детей с проблемами психического развития.
Оно чудовищно!
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antonium 6 часов назад
"Сейчас это кажется каким-то безумием, но это всё было и даже относительно недавно"
- конкретно сейчас не кажется.
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minimalism

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