Бешеный мёд: пример неоднозначного биологического оружия – одного из первых в истории человечества

Бешеный мёд обычно встречается на большой высоте, на скалах. Поэтому его добыча – тот еще квест, опасный для жизни. Но многие производители перешли на домашнее выращивание, содержание и производство.

Употребление Mad Honey в небольших количествах приводит к легкой эйфории, то есть действие сродни алкогольному или легкому наркотическому опьянению. На основе этого мёда делают препараты от артрита и для эректильной дисфункции (видимо, эффект все-таки есть, поскольку среди зафиксированных случаев отравления подавляющее большинство приходится на мужчин среднего и зрелого возраста).