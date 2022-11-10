Бешеный мёд: пример неоднозначного биологического оружия – одного из первых в истории человечества

Мёд – это восхитительное лакомство и природное лекарство. Но речь не о целительных свойствах природного эликсира. А о других – довольно специфических.
Бешеный мёд производится в Непале и Турции и продается на черном рынке по баснословной цене от 360 долларов за килограмм. Производят продукт самые крупные на планете медоносные пчелы Apis laboriosa. А галлюциногенные свойства продукт приобретает благодаря граянотоксинам, содержащимся в рододендроне. Именно это растение служит основным поставщиком нектара.
Первое упоминание о специфических возможностях продукта есть в книге греческого полководца Ксенофонта. Он возглавил поход 10-тысячной армии на Вавилон, но захватить его не смог. Зато в книге «Анабасис» полководец, который был по совместительству еще и философом, описал пример использования дикого мёда.
Проходя через турецкий город Трабзон, его солдаты съели много сот из ульев, коими изобиловал город. Вскоре всех, кто полакомился мёдом, свалила странная болезнь: рвота, диарея, спутанность сознания. Они валились, не в состоянии даже стоять, не говоря уже о ходьбе. На следующий день от болезни не осталось и признаков.
Царь Митридат со своей персидской армией в 67 году до нашей эры планировал разгромить римлян с помощью мэд-мёда. Римляне съели лакомство, которое персы специально разложили по горшкам и расставили на улицах, и заболели. Обессиленных солдат удалось легко победить. Римская армия потеряла более 1000 бойцов. Это был один из первых примеров использования биологического оружия в истории.
Княгиня Ольга тоже провернула аналогичный случай использования мэд-продукта, обманом опоив древлян медовухой и потом без проблем перебив со своей дружиной бредящее войско. Использовал пример Митридата и Иван III в 1489 году. Он распорядился расставить бочки с мёдом и медовухой по городу специально для татар. Те не преминули попробовать угощение, за что и поплатились.
Граянотоксины вызывают рвоту, тошноту, повышенное слюноотделение, потливость, диарею и мочеиспускание. Летальный исход человеку не грозит. Если не употребить мёда ну очень много. А вот шансы на гибель у домашнего скота значительно выше. Поэтому фермеры и землевладельцы регулярно проверяют свои участки на предмет диких пчел и рододендрона.
Бешеный мёд обычно встречается на большой высоте, на скалах. Поэтому его добыча – тот еще квест, опасный для жизни. Но многие производители перешли на домашнее выращивание, содержание и производство.
Употребление Mad Honey в небольших количествах приводит к легкой эйфории, то есть действие сродни алкогольному или легкому наркотическому опьянению. На основе этого мёда делают препараты от артрита и для эректильной дисфункции (видимо, эффект все-таки есть, поскольку среди зафиксированных случаев отравления подавляющее большинство приходится на мужчин среднего и зрелого возраста).
Исследования продукта еще не завершены. Но и полученные результаты показывают, что в будущем бешеный мёд может стать основой для препаратов, используемых для лечения широкого спектра болезней.
Источник:
АНТИФИШКИ
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