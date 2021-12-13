Неправильные пчелы: пчелы-мясоеды с Коста-Рики

Это не те безобидные пчелы, которые трудолюбиво собирают нектар и строят ульи на радость любителям меда. Эти твари – не просто плотоядные насекомые, у них еще и есть зубы.

Еще этих созданий называют твоя бывшая (зачеркнуто) пчелами-стервятниками. Их кишечник устроен таким образом, что он способен переваривать мясо. А произошло все это с этим видом пчел из-за высокой конкуренции за нектар.