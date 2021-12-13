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Неправильные пчелы: пчелы-мясоеды с Коста-Рики

Неправильные пчелы: пчелы-мясоеды с Коста-Рики (7 фото)

Автор:
13 декабря 2021 13:11
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   интересно   насекомые   природа   пчела   пчелы   стервятник   
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Если вы давно мечтали побывать в Центральной Америке, то есть повод задуматься: а так ли это вам нужно? Дело в том, что в небольшом государстве Коста-Рика обнаружили пчел, которые питаются мясом.

Это не те безобидные пчелы, которые трудолюбиво собирают нектар и строят ульи на радость любителям меда. Эти твари – не просто плотоядные насекомые, у них еще и есть зубы.

Еще этих созданий называют твоя бывшая (зачеркнуто) пчелами-стервятниками. Их кишечник устроен таким образом, что он способен переваривать мясо. А произошло все это с этим видом пчел из-за высокой конкуренции за нектар.

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Ученые даже попытались выяснить, отличаются ли кишечные бактерии насекомых от их сородичей-веганов.

В ходе исследования (на свой страх и риск) местные ученые собрали 159 пчел, которые питались исключительно нектаром либо мясом. А еще были отобраны этакие гурманы от мира желто-черных, которые предпочитали и то, и другое. Собирали их на полевых станциях в Ла-Сельве и Лас-Крусес в Коста-Рике.

Как приманку использовали свежие куски сырой курицы. Их развесили по веткам и смазали вазелином. Не для того, для чего вы подумали, а чтобы отпугнуть муравьев. Получилось неплохо – возле куска мяса собрался целый рой пчел-стервятников.

Немного из мира нормальной зоологии: у медоносных насекомых на задних лапках есть маленькие корзиночки для сбора пыльцы. Так вот, эти пчелы нашли им применение. Они их набивали шматами мяса.

Ученые рассчитывали, что микробиомы кишечника пчел-мясоедов будут выделяться на фоне микробиомов других пчел и шмелей. В их желудках на протяжении 80 миллионов лет эволюции содержатся пять основных микробиомов (у человека они меняются с каждым приемом пищи). Но оказалось, что эти насекомые все же отличаются.

В их желудках нашли кислотолюбивые бактерии, которых нет у представителей того же вида. Такие бактерии встречаются у животных, которые питаются падалью. Да-да, эти твари оказались чем-то близки к гиенам.

Одной из бактерий, присутствующих в пчелах-стервятниках, является Lactobacillus. Она обитает во многих ферментированных продуктах питания человека – например, в закваске. Также ученые обнаружили, что пчелы-стервятники обладают и бактериями Carnobacterium, которые связаны с перевариванием плоти.

Но это – не все отличия от других пчел.

Эти насекомые еще и опасны для живого организма. Они не просто питаются падалью, но могут и укусить. А при укусе они выделяют токсин, из-за которого появляются волдыри и даже язвы.

При этом всем вы можете спокойно есть их мед. Он не просто съедобен, но еще и безопасен. Попробовали бы такое лакомство?

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Метки: дикая природа   интересно   насекомые   природа   пчела   пчелы   стервятник   
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сеньор Леонсио Полчаса назад
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Максим 37 минут назад
Аллергия на мёд, так что воздержусь. Но вообще мясной мёд прикольно. Я сам мясоед и не очень люблю фрукты и овощи.
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