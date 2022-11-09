Как турок снес стену во время ремонта и нашел целый подземный город

В 1963 году житель провинции Невшехир в Турции делал дома ремонт и решил снести стену. За ней он обнаружил потайную комнату с узким коридором, который вел в похожую на пещеру комнату. Так он обнаружил заброшенный подземный город Деринкую, крупнейшее пещерное поселение Каппадокии.
Считается, что эти туннели вырыли вручную примерно в XII и XV веках до нашей эры. Они укрывали людей и их запасы от экстремального климата наверху, а также служили защитой от вражеского нападения.
Этот небольшой рисунок показывает, как выглядели эти подземные города. Земля в основном состоит из пепла и вулканического материала, благодаря чему ее было легко раскапывать, но при этом она очень прочная. Никто точно не знает, кто первым заселил подземный город, однако известно, что за несколько веков здесь побывало множество разных групп людей.
С одиннадцатью этажами, доступными для посетителей, город достигает глубины более 85 метров под поверхностью. Предполагается, что под 11 этажами, признанными безопасными для туристов, находится еще более 18 этажей.
Километры и километры туннелей почернели от факелов, с которыми люди веками бродили по ним. Деринкую соединяется с другими городами в этом районе, которые могут одновременно поддерживать десятки тысяч человек.
Подземные туннели ведут в гигантские помещения, в которых располагались школы, винные погреба, маслопрессы, церкви, залы для собраний, магазины, гробницы, арсеналы, загоны для скота, пути эвакуации и колодцы, отделенные от поверхностных вод.
В подземные города ведет более 100 входов, но каждый из них скрыт за кустами или стенами. Даже входы во дворы были скрытыми, но при этом достаточно большими, чтобы через них мог проходить скот.
Входы и другие важные помещения охраняли гигантские каменные двери. Их вырезали вручную, и они весят около 450 килограмм, при этом некоторые достигают в диаметре более полутора метров.
Жители города использовали в качестве источника питья подземные речные системы, чтобы избежать отравления поверхностными водами, доступных для врагов снаружи.
Размер помещений действительно впечатляет. Сложно поверить, что все это было сделано вручную!
В настоящее время всего 10% подземного города открыто для посетителей, но его нашли только в 1963 году, поэтому исследователям еще многое предстоит раскопать и задокументировать.
Это одна из скважин, построенная так, чтобы предотвратить отравление воды врагами на поверхности.
Вертикальная лестница, ведущая на этаж ниже. Такие лестницы ведут к большинству этажей и могут быть очень опасными.
Туннели вырыли очень узкими, чтобы через них можно было пройти только по одному. Это давало жителям подземных городов преимущество перед их врагами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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