Как турок снес стену во время ремонта и нашел целый подземный город

Этот небольшой рисунок показывает, как выглядели эти подземные города. Земля в основном состоит из пепла и вулканического материала, благодаря чему ее было легко раскапывать, но при этом она очень прочная. Никто точно не знает, кто первым заселил подземный город, однако известно, что за несколько веков здесь побывало множество разных групп людей.