Монстры, жившие в море 66 миллионов лет назад

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Морские чудовища действительно существовали на нашей планете миллионы лет назад. Новые найденные учеными окаменелости рассказывают об их расцвете и исчезновении.
Шестьдесят шесть миллионов лет назад на Земле существовали настоящие морские чудовища. Это были мозазавры, огромные морские ящерицы, жившие в то же время, что и последние динозавры. Вырастая до 12 метров в длину, мозазавры выглядели как драконы Комодо с плавниками и акульим хвостом. Кроме того, они были чрезвычайно разнообразны: эволюция создала десятки видов этих существ, которые заполнили разные экологические ниши. Кто-то ел рыбу и кальмаров, кто-то ел моллюсков или аммонитов.
Недавно ученые обнаружили нового мозазавра - монстра, охотившегося на крупных морских животных, включая других мозазавров.
Останки нового вида, получившего название талассотитан (Thalassotitan atrox), были обнаружены в бассейне Улад-Абдун в провинции Хурибга, в часе езды от Касабланки в Марокко.
В конце мелового периода уровень моря был высоким, что привело к затоплению большей части Африки. Океанские течения, движимые пассатами, вытягивали богатые питательными веществами донные воды на поверхность, создавая процветающую морскую экосистему. Моря были полны рыбы, что создавало идеальную среду для хищников – мозазавров. На них, в свою очередь, охотились другие хищники из того же семейства мозазавров - гигантские талассотитаны. Девять метров в длину, с массивной головой длиной 1,3 метра, это были самые смертоносные животные в море.
Недавно ученые обнаружили нового мозазавра - монстра, охотившегося на крупных морских животных, включая других мозазавров.
Останки нового вида, получившего название талассотитан (Thalassotitan atrox), были обнаружены в бассейне Улад-Абдун в провинции Хурибга, в часе езды от Касабланки в Марокко.
В конце мелового периода уровень моря был высоким, что привело к затоплению большей части Африки. Океанские течения, движимые пассатами, вытягивали богатые питательными веществами донные воды на поверхность, создавая процветающую морскую экосистему. Моря были полны рыбы, что создавало идеальную среду для хищников – мозазавров. На них, в свою очередь, охотились другие хищники из того же семейства мозазавров - гигантские талассотитаны. Девять метров в длину, с массивной головой длиной 1,3 метра, это были самые смертоносные животные в море.
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У большинства мозазавров были длинные челюсти и маленькие зубы, чтобы ловить рыбу. Но Thalassotitan был построен совсем по-другому. У него была короткая, широкая морда и сильные челюсти, по форме напоминающие челюсти косатки. Задняя часть черепа была широкой, чтобы прикрепить большие челюстные мышцы, обеспечивавшие мощный укус. Анатомия говорит нам, что этот мозазавр был приспособлен атаковать и разрывать крупных животных. Его массивные конические зубы напоминают зубы косаток. Кончики этих зубов сколоты, сломаны и сточены. Этот сильный износ, которого нет у рыбоядных мозазавров, предполагает, что талассотитан повредил свои зубы, вгрызаясь в кости морских рептилий, таких как плезиозавры, морские черепахи и другие мозазавры.
На том же месте, что и останки талассотитана, ученые нашли и окаменелые останки его жертв. Породы, в которыз были обнаружены черепа и скелеты талассотитанов, полны частично переваренных костей мозазавров и плезиозавров. Зубы этих животных, в том числе полуметрового черепа длинношеего плезиозавра, частично выедены кислотой. Это говорит о том, что они были убиты, съедены и переварены крупным хищником, который затем выплюнул кости. Конечно, невозможно доказать, что талассотитан съел их, но все косвенные улики делают его главным подозреваемым.
Талассотитан, находящийся на вершине пищевой цепи, помог ученым узнать многое о древних морских пищевых цепочках и о том, как они развивались в меловой период.
Талассотитан, находящийся на вершине пищевой цепи, помог ученым узнать многое о древних морских пищевых цепочках и о том, как они развивались в меловой период.
Эволюция убийцы
Открытие талассотитана многое рассказало о морских экосистемах, какими они были незадолго до падения астероида 66 миллионов лет назад, положившего конец эпохе динозавров. Талассотитан был лишь одним из дюжины видов мозазавров, обитающих в водах Марокко. Мозазавры составляли часть всех тысяч видов, живущих в океанах, но тот факт, что хищники были настолько разнообразны, означает, что нижние уровни пищевой цепи также были разнообразны, - иначе океаны не могли бы прокормить их всех. Это означает, что морская экосистема процветала до падения астероида.
Итак, мозазавры и другие животные — плезиозавры, гигантские морские черепахи, аммониты, бесчисленные виды рыб, моллюски, морские ежи, ракообразные — процветали, а затем внезапно вымерли, когда 10-километровый астероид Чиксулуб врезался в землю, выбросив пыль и сажу в воздух и блокируя солнце. Вымирание мозазавров не было предсказуемым результатом постепенных изменений окружающей среды. Это был непредсказуемый результат внезапной катастрофы. Как удар молнии среди ясного голубого неба, их конец был стремительным, окончательным, непредсказуемым.
Но эволюция мозазавра тоже могла начаться с катастрофы. Любопытно, что эволюция гигантских плотоядных мозазавров напоминает эволюцию другого семейства хищников — тираннозавров. Гигантский тираннозавр появился на суше примерно в то же время, когда мозазавры стали главными хищниками в морях. И мозазавры, и тираннозавры начали диверсифицироваться и становиться крупнее одновременно, около 90 миллионов лет назад, на туронской стадии мелового периода. Это последовало за крупными вымираниями на суше и в море около 94 миллионов лет назад, на границе сеномана и турона. Эти вымирания связаны с экстремальным глобальным потеплением — «суперпарниковым» климатом, вызванным вулканами, выбрасывающими CO2 в атмосферу. В результате этого гигантские хищные плезиозавры исчезли из морей, а гигантские хищники-аллозавриды были уничтожены на суше. Когда ниши хищников остались вакантными, мозазавры и тираннозавры заняли верхнюю нишу хищников. Они были уничтожены массовым вымиранием - но не стоит забывать, что и Thalassotitan, и T. rex смогли эволюционировать, в первую очередь, тоже благодаря массовому вымиранию.
Итак, мозазавры и другие животные — плезиозавры, гигантские морские черепахи, аммониты, бесчисленные виды рыб, моллюски, морские ежи, ракообразные — процветали, а затем внезапно вымерли, когда 10-километровый астероид Чиксулуб врезался в землю, выбросив пыль и сажу в воздух и блокируя солнце. Вымирание мозазавров не было предсказуемым результатом постепенных изменений окружающей среды. Это был непредсказуемый результат внезапной катастрофы. Как удар молнии среди ясного голубого неба, их конец был стремительным, окончательным, непредсказуемым.
Но эволюция мозазавра тоже могла начаться с катастрофы. Любопытно, что эволюция гигантских плотоядных мозазавров напоминает эволюцию другого семейства хищников — тираннозавров. Гигантский тираннозавр появился на суше примерно в то же время, когда мозазавры стали главными хищниками в морях. И мозазавры, и тираннозавры начали диверсифицироваться и становиться крупнее одновременно, около 90 миллионов лет назад, на туронской стадии мелового периода. Это последовало за крупными вымираниями на суше и в море около 94 миллионов лет назад, на границе сеномана и турона. Эти вымирания связаны с экстремальным глобальным потеплением — «суперпарниковым» климатом, вызванным вулканами, выбрасывающими CO2 в атмосферу. В результате этого гигантские хищные плезиозавры исчезли из морей, а гигантские хищники-аллозавриды были уничтожены на суше. Когда ниши хищников остались вакантными, мозазавры и тираннозавры заняли верхнюю нишу хищников. Они были уничтожены массовым вымиранием - но не стоит забывать, что и Thalassotitan, и T. rex смогли эволюционировать, в первую очередь, тоже благодаря массовому вымиранию.
Чем больше хищник, тем выше опасность вымирания
Высшие хищники привлекают всеобщее внимание, потому что они - большие и опасные животные. Но их размер и положение на вершине пищевой цепи также делают их уязвимыми. Животных всегда становится меньше по мере продвижения вверх по пищевой цепочке. Требуется много мелких рыб, чтобы накормить большую рыбу, много крупных рыб, чтобы накормить маленького мозазавра, и много маленьких мозазавров, чтобы накормить одного гигантского мозазавра - талассотитана. Это означает, что высшие хищники встречаются редко. А высшим хищникам нужно много еды, поэтому у них будут проблемы, если снабжение продовольствием будет нарушено. Если окружающая среда ухудшается, опасные хищники могут быстро превратиться в исчезающие виды.
Именно эта чувствительность к изменениям окружающей среды сделалатаких хищников, как талассотитан, такими интересными для изучения вымирания. Быть высшим хищником — рискованная эволюционная стратегия. В течение короткого промежутка времени эволюция приводит к появлению все более и более крупных хищников. Их размер означает, что они могут конкурировать и уничтожать добычу. Но в долгосрочной перспективе специализация на нише высших хищников увеличивает уязвимость к стихийным бедствиям. В конце концов, массовое вымирание уничтожает высших хищников, и цикл начинается снова.
Именно эта чувствительность к изменениям окружающей среды сделалатаких хищников, как талассотитан, такими интересными для изучения вымирания. Быть высшим хищником — рискованная эволюционная стратегия. В течение короткого промежутка времени эволюция приводит к появлению все более и более крупных хищников. Их размер означает, что они могут конкурировать и уничтожать добычу. Но в долгосрочной перспективе специализация на нише высших хищников увеличивает уязвимость к стихийным бедствиям. В конце концов, массовое вымирание уничтожает высших хищников, и цикл начинается снова.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: 66 миллионов лет назад Исторические факты интересно морские динозавры морские монстры необычно неожиданно в коло познавательно
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Интересна ещё такая теория:
Троодон гений среди динозавров
Оказалось, что у троодона объем мозга по отношению к телу был невероятно большим, сопоставимым с современными страусами. Для животного, обитавшего 65 миллионов лет назад, это было уникальным событием, значительно опережавшим время. Динозавр относился к плотоядным ящерам и теоретически мог составить конкуренцию млекопитающим. Если бы не гигантский астероид, рухнувший на Мексику.
В 1982 году палеонтолог Дейл Рассел решил поразмыслить, куда бы привела троодона эволюция. Используя данные о развитии отделов мозга динозавра, ученый предположил, что в наше время объем его мозга мог достичь 1100 см3. А это, на минуточку, средний объем мозга современного человека. В своей теории Дейл поставил во главу эволюции интеллект как "двигатель прогресса", хотя на этот счет у ученых нет единого мнения.
По мнению Рассела, троодон вполне мог эволюционировать в новый вид разумных существ - динозауридов. Он даже воссоздал облик такого потомка динозавров и выставил его модель в канадском Музее естественных наук. Ученый предположил, что со временем динозавр освоил бы прямохождение и был бы отдаленно похож на человека. Его цепкие пальцы могли хватать предметы, поэтому в будущем он бы мог создавать ими предметы труда или оружие.
Так называемые окаменелости вообще никак не обоснованя. Мол ткани ЗАМЕЩАЮТСЯ минералами. С какой радости? ДНК и белки разрушаются очень быстро. Вся материя стремится смешаться. А находят "окаменелости" очень четкого очертания. Каменные деревья.