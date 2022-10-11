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Монстры, жившие в море 66 миллионов лет назад

Монстры, жившие в море 66 миллионов лет назад

Автор:
11 октября 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: 66 миллионов лет назад   Исторические факты   интересно   морские динозавры   морские монстры   необычно   неожиданно в коло   познавательно   
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Морские чудовища действительно существовали на нашей планете миллионы лет назад. Новые найденные учеными окаменелости рассказывают об их расцвете и исчезновении.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 66 миллионов лет назад   Исторические факты   интересно   морские динозавры   морские монстры   необычно   неожиданно в коло   познавательно   
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3  комментария
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Александр Час назад
С огромными и страшными всё понятно.
Интересна ещё такая теория:
Троодон гений среди динозавров
Оказалось, что у троодона объем мозга по отношению к телу был невероятно большим, сопоставимым с современными страусами. Для животного, обитавшего 65 миллионов лет назад, это было уникальным событием, значительно опережавшим время. Динозавр относился к плотоядным ящерам и теоретически мог составить конкуренцию млекопитающим. Если бы не гигантский астероид, рухнувший на Мексику.
В 1982 году палеонтолог Дейл Рассел решил поразмыслить, куда бы привела троодона эволюция. Используя данные о развитии отделов мозга динозавра, ученый предположил, что в наше время объем его мозга мог достичь 1100 см3. А это, на минуточку, средний объем мозга современного человека. В своей теории Дейл поставил во главу эволюции интеллект как "двигатель прогресса", хотя на этот счет у ученых нет единого мнения.
По мнению Рассела, троодон вполне мог эволюционировать в новый вид разумных существ - динозауридов. Он даже воссоздал облик такого потомка динозавров и выставил его модель в канадском Музее естественных наук. Ученый предположил, что со временем динозавр освоил бы прямохождение и был бы отдаленно похож на человека. Его цепкие пальцы могли хватать предметы, поэтому в будущем он бы мог создавать ими предметы труда или оружие.
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есть_кто-дома? 46 минут назад
Наука любит пользоваться цифрами в миллионы или миллиарды лет. Да пусть даже десятки или сотни тысяч лет. При этом чаще всего опираясь на измышления. Я уже не говорю даже про углеродный анализ.
Так называемые окаменелости вообще никак не обоснованя. Мол ткани ЗАМЕЩАЮТСЯ минералами. С какой радости? ДНК и белки разрушаются очень быстро. Вся материя стремится смешаться. А находят "окаменелости" очень четкого очертания. Каменные деревья.
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