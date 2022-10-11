Монстры, жившие в море 66 миллионов лет назад

Открытие талассотитана многое рассказало о морских экосистемах, какими они были незадолго до падения астероида 66 миллионов лет назад, положившего конец эпохе динозавров. Талассотитан был лишь одним из дюжины видов мозазавров, обитающих в водах Марокко. Мозазавры составляли часть всех тысяч видов, живущих в океанах, но тот факт, что хищники были настолько разнообразны, означает, что нижние уровни пищевой цепи также были разнообразны, - иначе океаны не могли бы прокормить их всех. Это означает, что морская экосистема процветала до падения астероида.

Итак, мозазавры и другие животные — плезиозавры, гигантские морские черепахи, аммониты, бесчисленные виды рыб, моллюски, морские ежи, ракообразные — процветали, а затем внезапно вымерли, когда 10-километровый астероид Чиксулуб врезался в землю, выбросив пыль и сажу в воздух и блокируя солнце. Вымирание мозазавров не было предсказуемым результатом постепенных изменений окружающей среды. Это был непредсказуемый результат внезапной катастрофы. Как удар молнии среди ясного голубого неба, их конец был стремительным, окончательным, непредсказуемым.

Но эволюция мозазавра тоже могла начаться с катастрофы. Любопытно, что эволюция гигантских плотоядных мозазавров напоминает эволюцию другого семейства хищников — тираннозавров. Гигантский тираннозавр появился на суше примерно в то же время, когда мозазавры стали главными хищниками в морях. И мозазавры, и тираннозавры начали диверсифицироваться и становиться крупнее одновременно, около 90 миллионов лет назад, на туронской стадии мелового периода. Это последовало за крупными вымираниями на суше и в море около 94 миллионов лет назад, на границе сеномана и турона. Эти вымирания связаны с экстремальным глобальным потеплением — «суперпарниковым» климатом, вызванным вулканами, выбрасывающими CO2 в атмосферу. В результате этого гигантские хищные плезиозавры исчезли из морей, а гигантские хищники-аллозавриды были уничтожены на суше. Когда ниши хищников остались вакантными, мозазавры и тираннозавры заняли верхнюю нишу хищников. Они были уничтожены массовым вымиранием - но не стоит забывать, что и Thalassotitan, и T. rex смогли эволюционировать, в первую очередь, тоже благодаря массовому вымиранию.