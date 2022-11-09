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Пожилая пара устраивает фотосессии в одежде, забытой в прачечной самообслуживания

Пожилая пара устраивает фотосессии в одежде, забытой в прачечной самообслуживания

Автор:
09 ноября 2022 15:16
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Тайвань   Эклектика   забавно   истории из жизни   одежда   пожилая пара   прачечная   соцсети   стильные наряды   фотосессии   
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Если вам случится забыть свою одежду в прачечной Wansho на Тайване, будьте уверены, ей там найдут нужное применение. Уже в течение двух лет владельцы прачечной Чан Ван-цзи и Сюй Шо-эр создают из такой одежды стильные ансамбли и показывают их в соцсетях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Тайвань   Эклектика   забавно   истории из жизни   одежда   пожилая пара   прачечная   соцсети   стильные наряды   фотосессии   
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4  комментария
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49k
dima423 8 часов назад
Херня полная... вообще неорганично смотрятся на них эти шмотки... А деду шорты лучше не одевать с такими ходулями, ему че там волки мясо с костей обглодали?))
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27k
Квантовый переход Час назад
Надевать чужую одежду,пусть и забытую,не самое лучшее занятие.
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5k
Котэ 6 часов назад
обувь тоже забыли?
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3k
Parus59 7 часов назад
А, где забытые вещи?
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