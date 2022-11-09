Пожилая пара устраивает фотосессии в одежде, забытой в прачечной самообслуживания

Каждой новой фотосессией Чанг и Сюй, которым уже за 80, доказывают, что никогда не поздно стать иконами моды. Сотни тысяч их подписчиков не дадут соврать!



Пожилая пара не только умело сочетает забытую одежду с подходящей по стилю, но и с завидной легкостью моделирует свои готовые наряды. Их ироничный и эклектичный стиль доказывает, что одежда может быть одновременно и вдохновляющей, и веселой.