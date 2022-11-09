Пожилая пара устраивает фотосессии в одежде, забытой в прачечной самообслуживания

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Если вам случится забыть свою одежду в прачечной Wansho на Тайване, будьте уверены, ей там найдут нужное применение. Уже в течение двух лет владельцы прачечной Чан Ван-цзи и Сюй Шо-эр создают из такой одежды стильные ансамбли и показывают их в соцсетях.
Каждой новой фотосессией Чанг и Сюй, которым уже за 80, доказывают, что никогда не поздно стать иконами моды. Сотни тысяч их подписчиков не дадут соврать!
Пожилая пара не только умело сочетает забытую одежду с подходящей по стилю, но и с завидной легкостью моделирует свои готовые наряды. Их ироничный и эклектичный стиль доказывает, что одежда может быть одновременно и вдохновляющей, и веселой.
Пожилая пара не только умело сочетает забытую одежду с подходящей по стилю, но и с завидной легкостью моделирует свои готовые наряды. Их ироничный и эклектичный стиль доказывает, что одежда может быть одновременно и вдохновляющей, и веселой.
Почти все фотосессии проходят, собственно, в той самой прачечной Wansho. Чанг и Сюй радостно улыбаются в камеру, явно наслаждаясь своей творческой задумкой. И их искренние улыбки делают эти фотосессии еще приятнее.
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85-летний Чан Ван-цзи и 86-летняя Сюй Шо-эр находят творческое применение одежде, оставленной кем-то в их прачечной
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Тайвань Эклектика забавно истории из жизни одежда пожилая пара прачечная соцсети стильные наряды фотосессии
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