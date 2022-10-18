25 раз, когда люди максимально тупо себя калечили

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Сломать ногу всегда обидно, а когда это происходит из-за твоей же глупости — обидно вдвойне. К счастью, герои этой подборки умеют над собой посмеяться и поделились забавными историями о том, как они умудрились себя покалечить.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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