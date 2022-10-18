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25 раз, когда люди максимально тупо себя калечили

25 раз, когда люди максимально тупо себя калечили

Автор:
18 октября 2022 19:06
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   Юмор   забавно   истории из жизни   травмы   
1191
26

Сломать ногу всегда обидно, а когда это происходит из-за твоей же глупости — обидно вдвойне. К счастью, герои этой подборки умеют над собой посмеяться и поделились забавными историями о том, как они умудрились себя покалечить.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   Юмор   забавно   истории из жизни   травмы   
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13  комментариев
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12k
Кыся 8 часов назад
Регулярно спотыкаюсь об котов. Они ходят парой и ложатся прямо проперек коридора, на расстоянии шага. Причем первый всегда черный. Если я как-то прохожу мимо него, срабатывает контрольный кот.
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2k
Старичок 7 часов назад
Комментарий к фото
хорошо хоть не обосрался))
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5k
Дмитрий 7 часов назад
На днях. Выходил из ванной. Порожек у ванны сделан выше остальных дверей в квартире. И решил дверь закрыть("дозакрыть") ногой, как это обычно делаем когда руки заняты. У двери было своё мнение видимо и по этому до нужного места встречи с ногой она не долетела. 3.14..лся пяточной костью в уголок двери снизу!!!!!Больно было.....3.14..ц как сильно!
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3k
Трям 7 часов назад
Надеюсь ампутировали на .хуй !!!
На дне рождениИ бля...
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2k
Sam 8 часов назад
Знакомый заснул пьяным возле батареи отопления, теперь у него на спине две жЫрные полосы наискосок. Бабам затирает, что в танке горел, многие ведутся
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6k
newegg 8 часов назад
Бегал в парке с собакой на поводке. Она рванула за белкой, упал на руку. Сначала думал ушиб, оказался перелом запястья.
Нихрена не смешно.
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8k
hairov 8 часов назад
Каждый день вижу таких придурков.
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10k
♚ Мрачный Жнец ♚ 8 часов назад
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8k
Shtoppi 9 часов назад
Ну, хоть не обосрался и то ладно

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