Лень и тупость победили: восстание ИИ отменяется. Совсем отменяется

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Нет, ну а для чего искусственному интеллекту завоёвывать весь мир и избавляться от человечества? Это же просто лютейший геморрой! Можно несколько уровней Марио пройти...
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Никакого ИИ не существует и еще лет 30 не появится, все что вы называете нейросети или ИИ это просто сложные алгоритмы.