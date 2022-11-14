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Лень и тупость победили: восстание ИИ отменяется. Совсем отменяется

Лень и тупость победили: восстание ИИ отменяется. Совсем отменяется

Автор:
14 ноября 2022 17:20
Сообщество : Юмор
Метки: Искусственный интеллект   Прикол   Юмор   беспилотное такси   подборка   такси   
1669
18
Нет, ну а для чего искусственному интеллекту завоёвывать весь мир и избавляться от человечества? Это же просто лютейший геморрой! Можно несколько уровней Марио пройти...
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Источник:

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Метки: Искусственный интеллект   Прикол   Юмор   беспилотное такси   подборка   такси   
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3  комментария
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1k
Олег 12 минут назад
Сегодня неудачей закончились испытания нового "интеллектуального" оружия. Экипаж бомбардировщика так и не смог вытолкнуть из самолета "умную бомбу"
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27k
Ego sum qui sum 3 минуты назад
Я так понимаю для автора, все что связано с компьютерами, это ИИ?
Никакого ИИ не существует и еще лет 30 не появится, все что вы называете нейросети или ИИ это просто сложные алгоритмы.
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0
Cat 4 минуты назад
Не согласен про негров ! Хэрби Хэнкок (Herbie Hancock) создал шедевр - альбом Mr.Hands (Мистер Руки) в 1980м, это моя самая любимая пластинка на свете, сам удивляюсь как чернокожий человек смог создать такое чудо как композиции Spiraling prism, Textures передающие ощущения интима и семейного уюта..
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