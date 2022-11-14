Лень и тупость победили: восстание ИИ отменяется. Совсем отменяется

Нет, ну а для чего искусственному интеллекту завоёвывать весь мир и избавляться от человечества? Это же просто лютейший геморрой! Можно несколько уровней Марио пройти...

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3. А может просто прикидывается? 0 Источник:

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5. Это уж точно 0

6. Машинное обучение 0

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10. Как тут не заразиться?! 0

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12. Помните? 0

13. Тротуар широкий, езжай! 0 Источник:

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15. Вот теперь кое-что 0 Источник:

16. Неплохо всем говорить "спасибо" и "пожалуйста" 0 Источник:

17. А если нет разницы... 0 Источник: