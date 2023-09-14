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Какие вещи в вашем доме уже стали антикварными?

Какие вещи в вашем доме уже стали антикварными?

Автор:
14 сентября 2023 10:47
Сообщество : Жизнь
Метки: Прошлое   антиквариат   вещь   винтаж   изделия   коллекция   
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Старые вещи превращаются в антиквариат, приобретая очарование минувших эпох. Пользователей одного онлайн-сообщества попросили показать самые старые вещи в их доме. Перед вами коллекция изделий с богатой историей.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   антиквариат   вещь   винтаж   изделия   коллекция   
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5  комментариев
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16k
banzai7 43 минуты назад
В моём доме антикварным стал только я.
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28k
Lehoia 48 минут назад
У любой семьи, живущей несколько поколений на одном месте, найдется куча антиквариата.
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91k
Татьяна Юсова 49 минут назад
Статус антиквариата обретают изделия старше 50 лет. В некоторых странах к данной категории относят предметы прошлого века, т.е. их возраст должен превышать 100 лет. Как правило, это вещь, обладающая определенной культурной ценностью, изготовленная знаменитыми мастерами.
К винтажу по большей части относят одежду, аксессуары, обувь и украшения, созданные 20–50 лет назад.

У меня есть фарфоровая статуэтка «Хозяйка медной горы» возраста 63 года и бронзовый подсвечник возраста примерно 70 лет. Значит я обладательница антиквариата.
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531
Человек Разумный 54 минуты назад
У каждого есть такая коробочка с будущим антиквариатом.
Коробка со старыми проводами, переходниками, разъемами и сломанными телефонами.
Есть инструкция когда это снова станет дорогим и нужным антикварам ? :)
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