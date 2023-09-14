Какие вещи в вашем доме уже стали антикварными?

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Старые вещи превращаются в антиквариат, приобретая очарование минувших эпох. Пользователей одного онлайн-сообщества попросили показать самые старые вещи в их доме. Перед вами коллекция изделий с богатой историей.
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4. "У меня есть этот ключ-штопор. Не уверен в его возрасте, но он был в моей семье столько, сколько я себя помню"
5. "Моя прабабушка из коренного населения Серафина Гауна с дочерью Мариной. Младенец - внучка Лора Уорд. Снято в Юме, штат Аризона, в 1900 году. Это единственная фотография, которая у нас есть"
7. "Может, и не самая старинная вещь в моем доме, но отцовский Chevy 210 Gasser 1956 года выпуска - точно самая крутая"
11. "Утюг, подаренный много лет назад другом, родившимся в конце 1800-х годов в сельской местности штата Невада"
12. "Фотография сделана в 1900 году недалеко от Салливана, штат Индиана. Моя бабушка в темном платье слева держит на руках мою тетю. Рядом стоит женщина, которую мы в детстве называли злой ведьмой. Она одета в траурную одежду"
15. "Этому книжному шкафу, принадлежавшему моему отцу, а до этого - его матери, около 100 лет"
17. "Я не знаю точно, сколько комоду лет. Возможно, он викторианской или эдвардианской эпохи"
18. "Фотография магазина одежды "Berg Madsen", принадлежавшего моим прабабушке и прадедушке в Дании. Приблизительно 1910 год"
19. "Мой дом построен в 1861 году. Во времена Гражданской войны армии шли мимо него в Геттисберг"
21. "Английский чайник. Он был привезен из Англии после Второй мировой войны, когда моя бабушка вышла замуж за американца"
25. "Наше маленькое божество... Статуэтку подарили на юбилей в 1971 году. Нам сказали, что она изготовлена в 900-1100 гг."
Источник: — переведено специально для fishki.net
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К винтажу по большей части относят одежду, аксессуары, обувь и украшения, созданные 20–50 лет назад.
У меня есть фарфоровая статуэтка «Хозяйка медной горы» возраста 63 года и бронзовый подсвечник возраста примерно 70 лет. Значит я обладательница антиквариата.
Коробка со старыми проводами, переходниками, разъемами и сломанными телефонами.
Есть инструкция когда это снова станет дорогим и нужным антикварам ? :)