«Я был против, не хотел врачей подставлять, не дай бог рванёт»: российские медики достали из груди военного неразорвавшийся боеприпас

Это была целая спецоперация - к счастью, она завершилась удачно.
Раненого младшего сержанта привезли в центральный военный госпиталь. В груди у него застрял неразорвавшийся снаряд и транспортировать военного дальше было опасно - боялись, что рванёт.
И военные хирурги совершили настоящий подвиг - надели бронежилеты и пошли на операцию. Вот что сказал сержант после того, как его спасли:
«Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел подставлять человека - вдруг рванёт? Но хирурги надели бронежилеты и тот врач, который меня оперировал сказал: Значит вместе взорвёмся».
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Сейчас боец в Москве и идёт на поправку. Вскоре он планирует вернуться на передовую.
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АНТИФИШКИ
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Будь что поболе - с ног-бы сбило. А такое он-бы точно заметил.
Низкий поклон таким Человекам!
Ещё случай из Афгана.
Жуть, ситуация...(
p.s. Хорошо, что всё норм... Полный аминь(!)...
(хоть бронежилет надел лишь для "видимости" и самоуспокоения)
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Так просто ничего в жизни не случается..)