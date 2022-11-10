«Я был против, не хотел врачей подставлять, не дай бог рванёт»: российские медики достали из груди военного неразорвавшийся боеприпас

Раненого младшего сержанта привезли в центральный военный госпиталь. В груди у него застрял неразорвавшийся снаряд и транспортировать военного дальше было опасно - боялись, что рванёт.

И военные хирурги совершили настоящий подвиг - надели бронежилеты и пошли на операцию. Вот что сказал сержант после того, как его спасли:

«Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел подставлять человека - вдруг рванёт? Но хирурги надели бронежилеты и тот врач, который меня оперировал сказал: Значит вместе взорвёмся».