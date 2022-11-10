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«Я был против, не хотел врачей подставлять, не дай бог рванёт»: российские медики достали из груди военного неразорвавшийся боеприпас

«Я был против, не хотел врачей подставлять, не дай бог рванёт»: российские медики достали из груди военного неразорвавшийся боеприпас

Автор:
10 ноября 2022 17:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Бронежилет   боеприпас   военный   госпиталь   младший сержант   операция   ранение   снаряд   спасение   хирург   
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Это была целая спецоперация - к счастью, она завершилась удачно.

Раненого младшего сержанта привезли в центральный военный госпиталь. В груди у него застрял неразорвавшийся снаряд и транспортировать военного дальше было опасно - боялись, что рванёт.

И военные хирурги совершили настоящий подвиг - надели бронежилеты и пошли на операцию. Вот что сказал сержант после того, как его спасли:

«Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел подставлять человека - вдруг рванёт? Но хирурги надели бронежилеты и тот врач, который меня оперировал сказал: Значит вместе взорвёмся».

Сейчас боец в Москве и идёт на поправку. Вскоре он планирует вернуться на передовую.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бронежилет   боеприпас   военный   госпиталь   младший сержант   операция   ранение   снаряд   спасение   хирург   
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27  комментариев
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3k
pinbalist 3 часа назад
Врач и мужчина
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88
MAX 16 минут назад
Так, а снаряд то какой? От чего?! От танка или от джавелина?!
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6k
Leo Sun Полчаса назад
Пока есть такие Люди, такие Врачи, такие Герои, будем жить!
Низкий поклон таким Человекам!
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66k
Вит Z 50 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
Aleksandr M. 50 минут назад
Русские военные хирурги - лучшие в мире.
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3k
Вовака 59 минут назад
А картонный фельдмаршал ?
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1
Кирилл Вовака 50 минут назад
Ты про себя написал чучело картонное?
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22k
Валерий Час назад
Молодцы!
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213
Тамара Витальевна Час назад
Врачам за мужество надо награды. Честное слово.
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1k
c3nsor3d 2 часа назад
Всем "Героя России"!!! однозначно!...
Жуть, ситуация...(
p.s. Хорошо, что всё норм... Полный аминь(!)...
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23k
Кура́тор 2 часа назад
ВРАЧ не только хирург от бога , но и немгого сапер !!!
(хоть бронежилет надел лишь для "видимости" и самоуспокоения)
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6k
Roninsamuray 2 часа назад
Достоин награды!
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735
Иванов Петров Сидоров 2 часа назад
Видимо при операции рядом был еще и спец по разминированию. Говорил за что брать, за что не брать, к чему не прикасаться.
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31k
Юр21 2 часа назад
Слов нет, поклон врачам!
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4k
Атомный Крот 2 часа назад
Врачи, конечно, герои.
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62k
SWALLOW 2 часа назад
Za ПраVду!
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1k
GoInDown 2 часа назад
Одно не понятно, то ли везучий он, то ли нет. Наверное все же да, жив же остался. А с другой стороны - это каким везение надо обладать чтобы ВОГ поймать в грудь. Ну а врачи (если никто не врет) - Герои.
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159
Себастьян Перейра GoInDown Полчаса назад
Как я понял, там со спины проникновение. В "бронике" общевойсковом там пластин нет, насколько я помню. Вот и поймал.
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1k
Шурман 3 часа назад
Это он сейчас все с юмором рассказывает а на деле наверное было другое . Молодцы мужики ! За вас и не чокаясь .
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1k
ChePaev 3 часа назад
Много раз слышал про неразорвавшиеся ВОГи из подствольника или АГС в теле человека, в чеченскую компанию много таких случаев было.
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519
Алексей 3 часа назад
А что я думаю об этом? Честь и Хвала.
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August

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