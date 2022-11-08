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НАСА запускает в космос подушку безопасности

НАСА запускает в космос подушку безопасности

Автор:
08 ноября 2022 16:01
Сообщество : Космос
Метки: NASA   ПОЛЕТ НА МАРС   интересно   космические старты   космос   новые технологии   познавательно   теплозащитный экран   
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На этой неделе НАСА обещает запустить в космос огромный надувной теплозащитный экран, похожий на летающую тарелку. Специалисты агентства обещают, что когда-нибудь он поможет людям безопасно приземлиться на Марсе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: NASA   ПОЛЕТ НА МАРС   интересно   космические старты   космос   новые технологии   познавательно   теплозащитный экран   
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3  комментария
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88k
parallax 5 часов назад
Ждём фотографий от охотников за НЛО. ))
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23k
Влад 4 часа назад
Каким бы ни был результат это всё равно шаг вперёд, посмотрим.
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6k
klop 5 часов назад
Очередной распил бабла.
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