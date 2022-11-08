НАСА запускает в космос подушку безопасности

На протяжении всего полета маяк в реальном времени периодически будет передаавать данные о полете, в то время как датчики и камеры будут собирать более полную информацию, которая сохранится во внутреннем регистраторе данных, а также съемном регистраторе данных, который будет сброшен после входа в атмосферу.

LOFTID раскроет парашют, чтобы обеспечить мягкое приводнение, и будет извлечен из Тихого океана. Как заявили специалисты НАСА, внедрение нового способа посадки может «революционно изменить» способ доставки полезной нагрузки к планетарным пунктам назначения с атмосферой.

По их словам, технология надувного замедлителя может масштабироваться как для пилотируемых, так и для крупных роботизированных миссий на Марс.