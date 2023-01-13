Публике показали лучшие фото Луны, сделанные с Земли

По словам Тейлора, исследователи также использовали этот инструмент для сбора данных об астероиде диаметром примерно 1 километр, который пронесся мимо нашей планеты на расстоянии, более чем в пять раз превышающем расстояние от Земли до Луны. Из-за своего размера и орбиты астероид характеризуется как потенциально опасный, но Тейлор сказал, что в настоящее время объект не представляет опасности для Земли. Прибор сумел не только увидеть астероид, но и охарактеризовать его размер, скорость, вращение, состав и то, как свет рассеивается на его поверхности, и все это с помощью «излучения менее мощного, чем ваша микроволновка», подчеркнул Тейлор.

Тейлор и его команда планируют разработать более совершенную версию того же прибора, который мог бы передавать примерно в 700 раз большую мощность Такая система может быть использована для проведения геологических исследований Луны и поиска космического мусора вокруг нашего естественного спутника, а также для поиска и характеристики астероидов, которые могут угрожать нашей планете. Это позволит телескопу в Западной Вирджинии заменить знаменитую обсерваторию Аресибо в Пуэрто-Рико, где ранее работал крупнейший радиотелескоп, использовавшийся для аналогичных целей, пока лаборатория не была разрушена в 2020 году.