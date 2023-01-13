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Публике показали лучшие фото Луны, сделанные с Земли

Публике показали лучшие фото Луны, сделанные с Земли

Автор:
13 января 2023 13:05
Сообщество : Космос
Метки: Спутник Земли   интересно   космические фото   космос   красота космоса   луна   познавательно   фотоснимки   
1547
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Радиолокационная система, менее мощная, чем бытовая микроволновая печь, сумела сделать одни из лучших снимков Луны за всю историю наблюдений.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Спутник Земли   интересно   космические фото   космос   красота космоса   луна   познавательно   фотоснимки   
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10  комментариев
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31k
Григорий 50 минут назад
Не пойму, какие проблемы туда запулить десяток луноходов, и пусть ползают вдоль и поперёк, снимают в 8К фотки)
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2k
poбт 4 минуты назад
не фотографии, а массив высот переведенный в человекочитаемое изображение
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2k
Nitroglicerin 42 минуты назад
Показали бы лучше фото земли без фотошопа
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11k
GMN 43 минуты назад
Шоперы....
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