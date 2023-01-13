Публике показали лучшие фото Луны, сделанные с Земли

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Радиолокационная система, менее мощная, чем бытовая микроволновая печь, сумела сделать одни из лучших снимков Луны за всю историю наблюдений.
Используя луч радара, менее мощный, чем микроволновая печь, исследователи получили изображения Луны с самым высоким разрешением, когда-либо полученные с Земли.
Потрясающие новые фотографии, представленные 10 января во время пресс-конференции на 241-м собрании Американского астрономического общества (AAS) в Сиэтле, штат Вашингтон, запечатлели место посадки миссии НАСА «Аполлон-15», а также кратер Тихо, образовавшийся в результате удара метеорита в Южное лунное нагорье.
Исследователи сделали изображения с помощью телескопа Грин-Бэнк (GBT) диаметром 100 метров, расположенного в Западной Вирджинии. В настоящее время это крупнейший в мире управляемый радиотелескоп (тип телескопа, сконструированный таким образом, что его тарелка может быть направлена на разные части неба). Об этом рассказал Патрик Тейлор, глава радиолокационного отдела обсерватории Грин-Бэнк и Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO), во время брифинга для прессы. Он добавил, что телескоп Грин-Бэк излучал радиоволны, которые достигали Луны, и их отражение было зафиксировано четырьмя радиотелескопами шириной 25 метров в Хило, Гавайи.
Потрясающие новые фотографии, представленные 10 января во время пресс-конференции на 241-м собрании Американского астрономического общества (AAS) в Сиэтле, штат Вашингтон, запечатлели место посадки миссии НАСА «Аполлон-15», а также кратер Тихо, образовавшийся в результате удара метеорита в Южное лунное нагорье.
Исследователи сделали изображения с помощью телескопа Грин-Бэнк (GBT) диаметром 100 метров, расположенного в Западной Вирджинии. В настоящее время это крупнейший в мире управляемый радиотелескоп (тип телескопа, сконструированный таким образом, что его тарелка может быть направлена на разные части неба). Об этом рассказал Патрик Тейлор, глава радиолокационного отдела обсерватории Грин-Бэнк и Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO), во время брифинга для прессы. Он добавил, что телескоп Грин-Бэк излучал радиоволны, которые достигали Луны, и их отражение было зафиксировано четырьмя радиотелескопами шириной 25 метров в Хило, Гавайи.
Во время захвата изображения экспериментальный радиолокационный аппарат на GBT излучал мощность всего 700 Вт, что «сопоставимо с бытовым прибором или кучей лампочек», сказал Тейлор. Тем не менее, он сумел зафиксировать даже мелкие детали вокруг места посадки Аполлона-15 размером до 1,5 метров и в кратере Тихо размером до 5 метров, добавил он.
По словам Тейлора, исследователи также использовали этот инструмент для сбора данных об астероиде диаметром примерно 1 километр, который пронесся мимо нашей планеты на расстоянии, более чем в пять раз превышающем расстояние от Земли до Луны. Из-за своего размера и орбиты астероид характеризуется как потенциально опасный, но Тейлор сказал, что в настоящее время объект не представляет опасности для Земли. Прибор сумел не только увидеть астероид, но и охарактеризовать его размер, скорость, вращение, состав и то, как свет рассеивается на его поверхности, и все это с помощью «излучения менее мощного, чем ваша микроволновка», подчеркнул Тейлор.
Тейлор и его команда планируют разработать более совершенную версию того же прибора, который мог бы передавать примерно в 700 раз большую мощность Такая система может быть использована для проведения геологических исследований Луны и поиска космического мусора вокруг нашего естественного спутника, а также для поиска и характеристики астероидов, которые могут угрожать нашей планете. Это позволит телескопу в Западной Вирджинии заменить знаменитую обсерваторию Аресибо в Пуэрто-Рико, где ранее работал крупнейший радиотелескоп, использовавшийся для аналогичных целей, пока лаборатория не была разрушена в 2020 году.
Тейлор и его команда планируют разработать более совершенную версию того же прибора, который мог бы передавать примерно в 700 раз большую мощность Такая система может быть использована для проведения геологических исследований Луны и поиска космического мусора вокруг нашего естественного спутника, а также для поиска и характеристики астероидов, которые могут угрожать нашей планете. Это позволит телескопу в Западной Вирджинии заменить знаменитую обсерваторию Аресибо в Пуэрто-Рико, где ранее работал крупнейший радиотелескоп, использовавшийся для аналогичных целей, пока лаборатория не была разрушена в 2020 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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