Мужчина, застрявший в лифте, так разгневался, что побил лифтёра и охранника

Варун Нат из Гургаона (Индия), рано поутру застрявший в лифте, был благополучно оттуда спасён. Но время, проведённое в ловушке, сильно разгневало мужчину.
Жилец многоквартирного дома, желая выпустить пар, побил и лифтёра, и охранника. После этого пострадавшие мужчины отправились в полицию, которая арестовала хулигана и предъявила ему обвинения в причинении вреда здоровью и преступном запугивании.
Варун едва ли сможет оправдаться тем, что, сидя в плену лифта, успел сильно перенервничать. Дело в том, что гневливый мужчина пробыл в кабине около 3-4 минут. Вряд ли этого хватило бы для такого мощного всплеска эмоций.
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АНТИФИШКИ
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