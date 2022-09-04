Мужчина, застрявший в лифте, так разгневался, что побил лифтёра и охранника

Варун едва ли сможет оправдаться тем, что, сидя в плену лифта, успел сильно перенервничать. Дело в том, что гневливый мужчина пробыл в кабине около 3-4 минут. Вряд ли этого хватило бы для такого мощного всплеска эмоций.