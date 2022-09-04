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Мужчина, застрявший в лифте, так разгневался, что побил лифтёра и охранника

Мужчина, застрявший в лифте, так разгневался, что побил лифтёра и охранника

Автор:
04 сентября 2022 09:17
Сообщество : Жизнь
Метки: в мире   видео   драка   лифт   люди   негатив   фото   
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Варун Нат из Гургаона (Индия), рано поутру застрявший в лифте, был благополучно оттуда спасён. Но время, проведённое в ловушке, сильно разгневало мужчину.

Жилец многоквартирного дома, желая выпустить пар, побил и лифтёра, и охранника. После этого пострадавшие мужчины отправились в полицию, которая арестовала хулигана и предъявила ему обвинения в причинении вреда здоровью и преступном запугивании.

Варун едва ли сможет оправдаться тем, что, сидя в плену лифта, успел сильно перенервничать. Дело в том, что гневливый мужчина пробыл в кабине около 3-4 минут. Вряд ли этого хватило бы для такого мощного всплеска эмоций.

Источник:

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Метки: в мире   видео   драка   лифт   люди   негатив   фото   
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1  комментарий
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Егор Час назад
Мало просидел. Просидел бы 4 часа - был бы бесконечно благодарен. И, вообще, почему они ему не станцевали?
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