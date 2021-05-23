15 человек, которым попались редкие находки

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Мы привыкли видеть удивительные вещи в кино, видеоиграх и читать о них в художественной литературе. Но такие редкости могут встретиться и в реальной жизни.
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Ящерица -"Человек-паук" или плоскоголовая скальная агама Мванза встречается в Кении. Так окрашены только самцы
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Метки: Редкие Удивительные вещи встретиться находки человек
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Стоит уточнить, что это Ржавая кошка из Индии, а у них листики бывают ОГОГО...А то люди подумают, что с хомяка размером . Согласно Вики длина тела ржавой кошки составляет от 35 до 48 см, длина хвоста от 15 до 30 см. Взрослые животные весят всего 0,9 1,6 кг.