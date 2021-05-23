15 человек, которым попались редкие находки

Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка

20+ неожиданных находок во время уборки дома на карантине

20 неожиданных и странных вещей, которые были найдены во время лесных прогулок

"Что за штуку я нашел?": Простые ответы на сложные вопросы

Женщина чуть не выкинула винтажную сумку, стоимость которой оценили в 300 000

Интересные предметы из прошлого, которые попались людям на глаза