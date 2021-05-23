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15 человек, которым попались редкие находки

15 человек, которым попались редкие находки (16 фото)

Автор:
23 мая 2021 11:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Редкие   Удивительные   вещи   встретиться   находки   человек   
1168
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Мы привыкли видеть удивительные вещи в кино, видеоиграх и читать о них в художественной литературе. Но такие редкости могут встретиться и в реальной жизни.

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Метки: Редкие   Удивительные   вещи   встретиться   находки   человек   
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Nikita 49 минут назад

Стоит уточнить, что это Ржавая кошка из Индии, а у них листики бывают ОГОГО...А то люди подумают, что с хомяка размером
. Согласно Вики длина тела ржавой кошки составляет от 35 до 48 см, длина хвоста от 15 до 30 см. Взрослые животные весят всего 0,9 1,6 кг.
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