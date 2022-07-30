17 увлекательных находок - одна на миллион

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Мы всегда наблюдаем что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам, но в нашей повседневной жизни мы часто теряем свою любознательность. А жизнь продолжает доказывать нам, что всегда есть что-то новое и увлекательное. В этом посте вы увидите невероятные находки.
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В Индии есть 500-летние мосты, сплетенные с корнями деревьев, которые со временем становятся только прочнее
Камень найден в Бразилии может стоить более 10 000 долларов, он имеет странное сходство с монстром печенья
Этот невероятно сохранившийся 4000-летний вагон, сделанный только из дуба, был раскопан в деревне Лчашен, недалеко от озера Севан, Армения
В Китае есть деревня Хуанлоу, где женщины стригут волосы только один раз в 17 лет в качестве обряда посвящения
Источник:
АНТИФИШКИ
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Большинство этих красивых картинок
в действительности скучные и серые
Широкоугольная камера "Хаббла" чёрно-белая, но оснащена широким магазином узкополосных светофильтров - т.н "палитра Хаббла".
Снимки обрабатывают пакетом программ STSDAS, выравнивают по яркости, совмещают и объявляют каналами RGB-изображения. Именно в этой палитре сделаны большинство известных цветных изображений с Хаббл. Цвета не истинные, и при съёмке в истинных цветах (например, на фотоаппарат) объекты будут выглядеть иначе.