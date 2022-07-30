17 увлекательных находок - одна на миллион

Мы всегда наблюдаем что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам, но в нашей повседневной жизни мы часто теряем свою любознательность. А жизнь продолжает доказывать нам, что всегда есть что-то новое и увлекательное. В этом посте вы увидите невероятные находки.

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Аэрофотосъемка неконтактного племени амазонок 0 Источник:

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1500-летняя керамическая статуэтка Майя со съемным шлемом из Перу-Вака’ Петен, Гватемала 0 Источник:

Гиперзвуковые радужные потоки от умирающей звезды: вид Хаббла на NGC 6302 0 Источник:

Трон из человеческих костей, в катакомбах Парижа 0 Источник:

Олень с мутированными рогами из-за селективного разведения 0 Источник:

Удивительные облака Санкт-Петербург 0 Источник:

Идеальная каменная сфера найдена в Коста-Рике 0 Источник:

В Индии есть 500-летние мосты, сплетенные с корнями деревьев, которые со временем становятся только прочнее 0 Источник:

Камень найден в Бразилии может стоить более 10 000 долларов, он имеет странное сходство с монстром печенья 0 Источник:

Модель в натуральную величину Emirates A380, сделанная полностью из цветов, Дубаи 0 Источник:

Это сказочное сооружение - последняя торфяная церковь, когда-либо построенная в Исландии 0 Источник:

Космическое селфи 0 Источник:

Шторм сфотографирован в заливе Манилы 0 Источник:

Этот невероятно сохранившийся 4000-летний вагон, сделанный только из дуба, был раскопан в деревне Лчашен, недалеко от озера Севан, Армения 0 Источник:

Первое в мире 3D-печатное сердце с кровеносными сосудами и клетками человека 0 Источник:

В Китае есть деревня Хуанлоу, где женщины стригут волосы только один раз в 17 лет в качестве обряда посвящения 0 Источник: