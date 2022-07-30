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17 увлекательных находок - одна на миллион

17 увлекательных находок - одна на миллион

Автор:
30 июля 2022 22:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Интересные   На миллион   Невероятные   Одна   находки   новое   увлекательные   
1359
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Мы всегда наблюдаем что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам, но в нашей повседневной жизни мы часто теряем свою любознательность. А жизнь продолжает доказывать нам, что всегда есть что-то новое и увлекательное. В этом посте вы увидите невероятные находки.
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Источник:

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Метки: Интересные   На миллион   Невероятные   Одна   находки   новое   увлекательные   
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5  комментариев
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35k
Mamin Sibiriak 4 часа назад
Все фото телескопа Хаббл черно-белые и проходят компьютерную обработку.

Большинство этих красивых картинок



в действительности скучные и серые



Широкоугольная камера "Хаббла" чёрно-белая, но оснащена широким магазином узкополосных светофильтров - т.н "палитра Хаббла".
Снимки обрабатывают пакетом программ STSDAS, выравнивают по яркости, совмещают и объявляют каналами RGB-изображения. Именно в этой палитре сделаны большинство известных цветных изображений с Хаббл. Цвета не истинные, и при съёмке в истинных цветах (например, на фотоаппарат) объекты будут выглядеть иначе.
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61k
Опиум для народа 7 секунд назад
Конечно им не будет хватать ресурсов, если так свет палить по ночам...
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2k
Дмитрий 8 часов назад
Переводчик - дебил. Не знает, чем сфера от шара отличается.
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